Man aangehouden voor lastigvallen vrouwen in Utrecht

De politie heeft vrijdagochtend een 28-jarige man uit de Utrechtse wijk Lunetten aangehouden op verdenking van het mishandelen van meerdere vrouwen. Dat gebeurde in de zomer van 2020 en zorgde voor veel onrust in de Domstad. De verdachte is overgebracht naar het cellencomplex in Houten. Drie panden in Utrecht zijn in het kader van het onderzoek doorzocht.

Een onbekend aantal vrouwen deed afgelopen zomer en najaar aangifte van een man die hen lastig viel tijdens het fietsen of wandelen. De laatste aangifte dateert van september. De politie hield er er al langer sterk rekening mee dat het om dezelfde dader ging, onder meer omdat hij steeds in hetzelfde gebied toesloeg.

De incidenten veroorzaakten veel onrust in de wijk. De politie gaf vanwege de incidenten het dringende advies om in het gebied Hoograven-Lunetten samen te fietsen of wandelen en alert te zijn op verdacht gedrag. Met deze aanhouding vervalt dat advies, zegt de politie. Nu de man is opgepakt komt er een „eind aan een lange periode van bezorgdheid”, schrijft zij.