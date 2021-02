Leger Myanmar arresteert functionarissen om verkiezingsuitslag terug te draaien

Het leger van Myanmar houdt leden van de verkiezingscommissie vast en eist dat zij erkennen dat er is gefraudeerd bij de verkiezingen in november. De militairen zouden de twintig medewerkers vasthouden, intimideren en onder druk zetten om de verkiezingsuitslag nietig te verklaren, zodat het leger terug aan de macht komt. De arrestaties vonden deze week plaats in verschillende steden, schrijven internationale media vrijdag. Er circuleren beelden op internet. De maatschappelijke organisatie APPB die juridische malversaties aan de kaak stelt, publiceerde een lijst met de namen van arrestanten.

Begin februari pleegde het leger een militaire coup in Myanmar. Daarbij werd de civiele regeringsleider Aung San Suu Kyi gearresteerd. Haar partij won in november verkiezingen in het land op democratische gronden. Dat heeft de politieke tak van het leger nooit willen accepteren, die eist nu dat de uitslag wordt teruggedraaid. Vrijdag heeft de Raad voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties de militaire junta opgeroepen Suu Kyi vrij te laten en de machtsbasis van haar regeringspartij in ere te herstellen.

In Myanmar zijn de afgelopen dagen straatprotesten uitgebroken tegen de staatsgreep. De veiligheidsdiensten zouden die betogingen met geweld hebben afgebroken. Volgens de BBC hebben driehonderd parlementariërs er bij de VN op aangedrongen om onderzoek te doen naar de „grove schendingen van de mensenrechten” waarvoor het leger verantwoordelijk zou zijn. In een brief aan de VN-Mensenrechtenraad stellen ze dat veiligheidstroepen hebben geschoten pp vreedzame demonstranten.

Ondanks de antidemocratische ontwikkelingen in het land, stelden de VN vrijdag dat de humanitaire noodhulp door zal blijven gaan: „Noodhulp vindt plaats op basis van neutraliteit en menselijkheid”, en zou wat de raad betreft niet moeten afhangen van degene die het land bestuurt.

