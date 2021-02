Kunst kopen? Dat kan óók online

Hieke Barends, huisarts in opleiding, en haar partner Lennart Wasmoeth, tijdens de eerste coronagolf werkzaam als anesthesioloog in opleiding op de Covid-IC in het Amsterdam UMC, hebben een intensief jaar achter de rug. Met veel nacht- en weekenddiensten en aanvankelijk maar net genoeg beschermingsmateriaal om veilig te kunnen werken. „Het was een sombere tijd om zorg te verlenen”, vertelt Hieke.

Toen ze allebei een coronabonus kregen, wisten ze meteen wat ze daarmee wilden doen: een werk kopen van de door hen bewonderde kunstenaar Martin Fenne. Inmiddels hangt het donkerblauwe werk in hun woonkamer, als aandenken aan die zware tijd. „De prijs kwam precies overeen met mijn bonus: 1.000 euro. De muurruimte in ons appartement in Amsterdam is beperkt, maar ik denk wel dat we in de toekomst vaker kunst gaan kopen.”

Er zijn meer mensen die de coronatijd benutten om kunst te kopen. „Het was helemaal geen slecht jaar”, blikt Maurits van de Laar terug, eigenaar van de gelijknamige Haagse galerie waar Hieke en Lennart hun kunstwerk kochten. „In maart was het akelig stil, maar na drie weken lockdown kwamen er weer bezoekers. Minder weliswaar, maar wel mensen die heel gemotiveerd waren om iets te kopen.”

Het coronavirus heeft de bezoekers teruggebracht naar de galeries, vat Van de Laar de situatie samen. „Per vliegtuig naar een bomvolle beurs was niet zo’n aantrekkelijk idee meer, of zelfs onmogelijk. Kunstliefhebbers gingen weer naar een galerie.”

Mensen hebben behoefte aan mooie dingen die troost bieden in deze rare tijd. Bovendien hebben sommigen spaargeld én tijd over Maurits van de Laar galerie-eigenaar

Van de Laar zelf was vóór de pandemie ook veelal aangewezen op beurzen om kopers te treffen. „Dan kwamen er 13.000 mensen in vijf dagen langs, al zat daar heel veel ‘ruis’ tussen.” Mede doordat hij geen geld meer kwijt was aan de huur van beursstands à tienduizenden euro’s per stuk was 2020 qua omzet voor Van de Laar zelfs een iets beter jaar dan 2019.

Maar er is nog een factor die de kunstverkoop aanwakkert. „Mensen zijn veel meer thuis en bezinnen zich op de dingen die echt wezenlijk voor hen zijn. Ze hebben behoefte aan mooie dingen die troost bieden in deze rare tijd. Bovendien hebben sommigen spaargeld én tijd over. Een deel van hen gaat een kunstwerk kopen, ook om de noodlijdende kunstsector te steunen.”

Ook Willem Baars, kunsthandelaar en galeriehouder in Amsterdam, merkt dat kunst en corona „ironisch genoeg” een goede combinatie vormen. Na een belabberd begin van het jaar – „alleen in januari en februari heb ik nog wat goede zaken gedaan” – waarin hij nauwelijks iets verkocht, was het vierde kwartaal van 2020 „buitengewoon goed” door het aanbod van enkele goede werken die hij weer door wist te verkopen. En door een „tsunami” aan (online) veilingen die eerder waren uitgesteld.

Mensen kopen liever kunst dan dat ze hun geld tegen negatieve rente op de bank laten staan, volgens Baars, wiens omzet in 2020 „nagenoeg gelijk” was aan die in het jaar daarvoor. „De verkoop gaat wel in een lager tempo, maar de kunsthandel is zeker niet ingestort. Ik had gewoon een goed jaar.”

Al was de Nederlandse kunstmarkt nooit groot, relativeert hij. „Nederland geeft per hoofd van de bevolking na Moldavië het minste geld uit aan kunst in Europa. Alle Nederlandse galeries samen zetten per jaar een fractie om van wat één topgalerie in de Verenigde Staten verkoopt. Als daarbovenop dan ook nog eens een crisis komt, snap je dat veel galeries het zwaar hebben. En daar lijden kunstenaars ook onder.”

Baars, die ook internationale klanten heeft en nu alle tijd heeft om dat netwerk online goed te onderhouden, ziet wel verschil tussen kleine galeries en grote, gerenommeerde galeries en kunsthandels, met veel vaste klanten, die het geld hebben om zich online op een goede manier te presenteren.

Sociaal gebeuren

Met delen van de kunstmarkt gaat het goed, zegt ook Olav Velthuis, hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij onderzoek doet op het snijvlak van economische sociologie en cultuursociologie. „De pijn zit ’m vooral bij de beursorganisatoren. Het afgelopen jaar heeft wereldwijd vrijwel geen enkele beurs plaatsgevonden. Ze doen alleen nog wat dingen online. En dat heeft weer gevolgen voor galeries, die de laatste jaren steeds meer omzet haalden uit beurzen. Die zagen hun omzet in de eerste helft van 2020 met een derde dalen ten opzichte van 2019. Ook bij de veilinghuizen zijn de verkopen vorig jaar met 10 tot 25 procent gedaald.”

Velthuis ziet ook positieve ontwikkelingen. „De kunstwereld stond altijd sceptisch tegenover online presenteren van kunst, maar noodgedwongen gaat de digitalisering nu heel snel. Je ziet nu veel zogeheten online viewing rooms waar kunst in een soort huiskamersfeer wordt gepresenteerd. Dat trekt nieuwe kunstkopers voor wie het maken van een afspraak in een galerie vaak nog een te hoge drempel is.”

Maar dat compenseert niet het sociale aspect, aldus Velthuis. „De kunstmarkt is een heel sociaal gebeuren, met uitnodigingen voor openingen, etentjes met andere verzamelaars en atelierbezoeken. Voor nogal wat kunstliefhebbers is dat erg belangrijk, en dat is weggevallen.” Hij kan zich dan ook goed voorstellen dat de kunstmarkt zich snel herstelt als fysieke interactie weer mogelijk is. „Dan staan er veel kopers klaar met flink wat cash.”

Galeriehouder Maurits van de Laar: „Mensen waren heel gemotiveerd om iets te kopen.” Foto Lars van den Brink

Even rust

Maurits van de Laar heeft de stillere coronatijd benut door zijn voorraadruimte te reorganiseren. „Omdat ik maar twee of drie dagen heb tussen twee exposities in, heb ik daar normaal geen tijd voor.”

Ook is Van de Laar aanwezig op online beurzen. Zo ‘staat’ hij nu op de Drawing Room Store in Lissabon, waar dertig werken van drie van zijn kunstenaars hangen. „Die drawing rooms zijn nieuw, ik moet nog zien wat daar uitkomt. Maar ik mis het sociale aspect van de echte beurzen wel, hoe vermoeiend ze ook zijn. Het zijn een soort reünies met je netwerk en met collega-galeriehouders.”

Hoe kijkt Willem Baars tegen 2021 aan? „Ik wacht af. In april staat er een beurs gepland in Brussel en in mei zou ik naar de expositie gaan van een van mijn kunstenaars in de VS. Maar ik denk dat ik beide nog niet kan bezoeken. Omdat ik financieel een goed jaar achter de rug heb, kan ik nu even rust nemen.” Zo ontstaan ook nieuwe ideeën, zegt hij.

„Innovatie in de kunstwereld lijkt mij alleen maar goed. Zijn openingen van exposities waar honderd mensen komen nog wel van deze tijd? Is het niet veel leuker om mensen gericht uit te nodigen voor een lunch met de kunstenaar die dan wat vertelt over zijn of haar werk? Met het uitdenken van dat soort dingen ben ik nu erg bezig. Zo kan er toch ook iets positiefs uit deze crisis voortkomen.”