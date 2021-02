Kok en Ntab beleven hun podiumplaats op de 500 meter allebei anders

Elke medaille heeft zijn verhaal. Twee podiumplaatsen voor Nederlandse sprinters vrijdag, twee tegengestelde belevingen. Waar Femke Kok haar tweede plaats op de 500 meter bij de WK afstanden als een lichte tegenvaller ervoer, koesterde Dai Dai Ntab zijn bronzen medaille.

Eigenlijk zat de teleurstelling bij Kok dieper dan ze liet blijken. Als je vrijwel het hele seizoen de 500 meter domineert en Angelina Golikova voortdurend aftroeft, is het pijnlijk als bij de belangrijkste wedstrijd van het seizoen de Russin er met de wereldtitel vandoor gaat. En dat liet Kok duidelijk merken, al vergoelijkte het grote sprinttalent haar nederlaag met de opmerking dat ze als 20-jarige senior net komt kijken. „Maar ik kwam hier voor de winst”, was ze ook eerlijk tegenover zichzelf.

Mentaal moeras

Hoe anders beleefde Ntab zijn bronzen medaille, achter de verrassende Canadese wereldkampioen Laurent Dubreuil en de Rus Pavel Koelisjnikov. Voor het eerst bij een WK op het podium, dát telde. Begrijpelijk gezien zijn voorgeschiedenis met een aaneenschakeling van bittere teleurstellingen.

Ntab is een 26-jarige schaatser die de afgelopen vier jaar meer bezig was met verwerking dan beleving. Een valpartij hier, een diskwalificatie daar, gemiste Olympische Spelen; de schaatser die als talent te boek stond, moest zichzelf voortdurend uit een mentaal moeras omhoog trekken. Eindelijk een podiumplaats, dat voelde als een bevrijding, ook al had Ntab in zijn analyse het een en ander op zijn race aan te merken.

Het knelpunt zat ’m bij de start, waar hij naar eigen zeggen een beetje achterover viel en de eerste meters struikelend moest afleggen. Schoonheidsfoutjes waaraan hij moet werken. Maar wat zou hij klagen met een medaille om zijn nek. „Er is veel gebeurd de afgelopen vier jaar. Daarom ben ik blij dat ik bij een WK voor het eerst op het podium sta”, vatte hij zijn opluchting samen.

Tekst loopt door onder de foto

Dai Dai Ntab (rechts) in zijn rit tegen de latere wereldkampioen Laurent Dubreuil uit Canada. Foto Peter Dejong/AP

Zenuwachtige Kok

Femke Kok betrad vrijdag vol vertrouwen Thialf, de baan waarop zij de afgelopen weken de 500 meter had gedomineerd, eerst bij de nationale wedstrijden, daarna bij de Europese kampioenschappen en vervolgens wereldbekerwedstrijden. De kortste afstand was haar domein geworden. Behalve op de dag er een wereldtitel op het spel stond. Vrijdag werd de Friezin op waarde geklopt door een ontketende Golikova, die twee ritten voor Kok een vlekkeloze rit in 37,14 seconden afraffelde.

Kok, die toegaf zenuwachtiger te zijn geweest dan bij voorgaande wedstrijden, deed wat ze moest doen: goed starten, snel openen, vloeiende bochten lopen om in een voor haar doen aanvaardbare 37,28 te finishen. Maar dat was niet genoeg, omdat Golikova een tikje sneller opende, iets scherper haar bochten afwerkte en per saldo een hogere snelheid ontwikkelde.

„Toen ik haar opening zag, dacht ik: zó”, erkende Kok haar nederlaag. Diep van binnen wist ze: die tijd kan ik niet overtreffen. En dat bleek, want haar race had in alle facetten efficiënter gemoeten. Gevoelig lesje in nederigheid voor een schaatsster die op basis van haar intrinsieke sprintkwaliteiten een glorieuze toekomst wordt voorspeld. Maar ze weet nu dat voor hoofdprijzen op sprintnummers perfectie een keiharde voorwaarde is.

Vertel Ntab wat. Hij was met zijn tijd van 37,62 seconden bijna een halve seconden van zijn persoonlijk record verwijderd en besefte dat hij geen aanspraak kon maken op meer dan brons kon maken. Had-ie maar zo uitgebalanceerd moeten rijden als Deubreuil, die met een tijd van 37,39 geen sportieve tegenstand meer duldde, zelfs niet van Koelisjnikov (34,54), afgelopen jaren de Russische dictator van de sprint. Slotconclusie van een breed lachende Ntab: het is goed zo.