Klam van het zweet ontwaken

In een donker bos wordt Dagmar van Heuvelen (25) uit Arnhem achternagezeten door een roedel wilde wolven. Als ze omkijkt ziet ze brute klauwen, tanden, kwijl. In haar nachtmerrie rent ze tot ze niet verder kan, een glazen wand houdt haar tegen. De wolven springen richting haar gezicht, eentje zet zijn tanden in haar onderbeen. Precies op dat moment wordt ze wakker. In paniek. Met haar hand grijpt ze naar haar been, de pijn lijkt echt.

Jarenlang had Dagmar van Heuvelen dezelfde nachtmerrie. Ze weet niet wat de aanleiding was, „er was niets in mijn leven waarvoor ik wilde vluchten”. De heftige dromen en onderbroken nachten hadden invloed op haar nachtrust en op hoe ze zich overdag voelde. „Ik ben een tijdje bang geweest om te gaan slapen, vooral vanwege het intense pijngevoel aan het einde.”

Over deze fotoserie Alle foto’s in deze serie van Annabel Oosteweeghel zijn gemaakt rond zonsopkomst, in de ochtendschemering, het moment waarop de geportretteerden als het ware net ontwaakt zijn uit hun droom. Illustrator Frann de Bruin tekende beelden uit hun nachtmerrie over de foto heen. Het project over nachtmerries van Annabel Oosteweeghel en Carlijn Vis is een vervolg op Insomnia (boek en tentoonstelling, 2020) over slapeloosheid.



Een nachtmerrie hebben we allemaal wel eens, maar sommige mensen hebben er vaker last van: 7 tot 10 procent van de Nederlanders heeft meer dan één keer per maand een nare droom. En 2 tot 5 procent heeft één of meerdere nachtmerries per week, en heeft daar ook last van. Ze zijn overdag moe, hebben concentratieproblemen en zijn emotioneel bezig met de droom.

Nachtmerries komen vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Het is alleen niet helemaal duidelijk of dit komt doordat vrouwen hun dromen vaker onthouden en erover vertellen, of doordat ze daadwerkelijk meer nachtmerries hebben.

Mensen met veel nachtmerries kunnen ook andere psychische klachten hebben, zoals somberheid, een angststoornis, depressie of slapeloosheid, zegt Jaap Lancee. Hij is psycholoog en slaaponderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam, en gespecialiseerd in nachtmerries. Uit eigen onderzoek weet hij dat bij psychiatrische patiënten de cijfers flink hoger liggen: 30 procent heeft last van nachtmerries.

Actief brein

Wat Lancee vooral opvallend vindt: bij niemand staat het hebben van nachtmerries in het dossier. „Nachtmerries worden gezien als een secundair probleem”, zegt hij. „Vanuit de psychologie is het lang zo bekeken: je hebt een depressie en daarom slaap je slecht. Of: je hebt PTSS (Post Traumatisch Stress Syndroom) en daarom heb je nachtmerries over het trauma. De gedachte was: als we de echte stoornis behandelen, dan stoppen de nachtmerries ook. Maar uit onderzoek blijkt: dat is niet altijd zo.” Dan is de depressie voorbij, en gaan de nachtmerries gewoon door.

In het slaaplab zijn nachtmerries lastig te vangen, zegt Victor Spoormaker, slaaponderzoeker en groepsleider aan het Max Planck Instituut voor psychiatrie in München. „Als mensen voor onderzoek met elektroden (EEG) in het lab slapen, voelen ze zich op hun gemak en slapen ze vaak goed. Ze zijn omringd door professionals en dat geeft blijkbaar een vertrouwd gevoel.”

Het onderzoeken gaat dus wat lastiger, maar wat hij tot nu toe al wel ontdekte, is dat het brein van mensen die last hebben van nachtmerries ’s nachts actiever is dan het zou moeten zijn. „We meten hogere frequenties en meer veranderingen in het evenwicht tussen hoge en lage frequenties, in vergelijking met mensen die goed en rustig slapen. Onze hypothese is daarom dat de slaap van mensen met nachtmerries onrustiger is, met meer ‘arousals’ – momenten van waakzaamheid en activiteit in het brein.”

Hoe ontstaan dromen en nachtmerries, hoe werkt dat in de hersenen? Jaap Lancee: „Dromen komen voornamelijk voor tijdens de REM-slaap. Een bekende theorie gaat ervan uit dat bepaalde zenuwcellen in de hersenstam actief worden en dat die het ‘limbische systeem’ in het midden van de hersenen activeren. Het limbische systeem (belangrijk voor het omgaan met emoties) activeert het visuele systeem in het achterhoofd, waardoor beelden op je netvlies worden geprojecteerd. Je hersenen maken daar vervolgens een verhaal bij. Hoogleraar Spoormaker: „De beelden zijn niet echt, maar de gevoelens die je hebt als je wakker wordt zijn dat wel.”

‘De beelden zijn niet echt, maar de gevoelens die je hebt als je wakker wordt zijn dat wel.’

Soms is er een duidelijk verband met een trauma, maar soms ook totaal niet, zegt psycholoog Barbara Mulder van behandelpraktijk Slaapmakend. „Een vrouw die bijvoorbeeld droomt dat ze haar partner met een hamer in stukjes slaat, terwijl ze overdag een fijne relatie hebben.”

Dit soort gedachten kunnen ’s nachts ontstaan omdat de prefrontale cortex minder actief is tijdens de slaap, maar vanuit de sluimerstand toch logische verbanden probeert te leggen. „Je denkt bijvoorbeeld aan de relatie met je partner en hebt overdag hamertje-tik gespeeld met je kind. Dat combineer je in je droom en zo worden dingen heel anders gepresenteerd.”

Tijdens een droom kun je ook maar aan één ding tegelijk denken, zegt Jaap Lancee. „Als er een overleden oom in je droom voorbijkomt, ga je daarin mee, ook al droomde je dat je een boswandeling aan het maken was. Dan loopt die oom in je droom ineens springlevend naast je.”

Vluchten voor iets of iemand

Soms hebben mensen, zoals Dagmar van Heuvelen, herhalende dromen. Dat is te verklaren, zegt hoogleraar Spoormaker. „Als beeldassociaties eenmaal zijn gelegd, kunnen die makkelijk terugkeren.” Het is te vergelijken met de groeven van een grammofoonplaat: elke droom of associatie laat een spoor achter en hoe vaker dat thema wordt opgeroepen, hoe dieper het spoor. Lancee: „Dat pad wordt opgeslagen in je hersenen en als je de volgende dag iets vergelijkbaars droomt, volg je het pad weer. Dat is soms makkelijker dan een compleet nieuw verhaal verzinnen.”

Nachtmerries hebben waarschijnlijk een functie, zegt psycholoog Barbara Mulder. „Dromen kunnen helpen bij het verwerken van emoties. Vroeger werd gedacht: dromen zijn een bijproduct, een leuke bijkomstigheid. Maar recent onderzoek van de Britse hoogleraar neurowetenschappen Matthew Walker laat zien dat de inhoud van een droom meehelpt bij de verwerking van allerlei gebeurtenissen.”

De meeste patiënten van Barbara Mulder met nachtmerries hebben last van terugkerende thema’s: dat ze fysiek of seksueel iets wordt aangedaan, dat ze opgesloten zitten, verdrinken, vluchten voor iets of iemand. Nachtmerries zijn goed te behandelen, zegt Lancee. „Het is jammer dat andere problemen vaak worden gezien als belangrijker om aan te pakken. Want als een patiënt beter slaapt, kan dat vervolgens ook positief bijdragen aan andere stoornissen zoals een depressie of paniekaanvallen. Als je goed slaapt, begin je beter aan de dag.”

Met ‘imagery rehearsal therapy’ ga je nachtmerries ‘herschrijven’ met een betere uitkomst, zegt Lancee. „De beste methode die de wetenschap op dit moment te bieden heeft.”

In een afschuwelijke droom met een auto-ongeluk gooi je op het laatste moment het stuur toch de goede kant op. Tijdens de therapie – overdag – oefen je dat. „Je ervaart dan dat je controle hebt over die beelden. In principe kun je in een droom verzinnen en doen wat je wil. Als je dat met deze therapie overdag goed inbeeldt, kun je ervoor zorgen dat de nachtmerrie ’s nachts verdwijnt.” Door dit zogeheten ‘rescripting’, zegt Lancee, maak je ook de negatieve emotie van de nachtmerrie minder, omdat je actief naar een beter einde zoekt.

Barbara Mulder maakt gebruik van rescripting, maar volgt daarnaast nog een paar andere stappen. Ze kijkt naar slaaproutines (geen schermen voor het slapengaan, vaste tijden voor het naar bed gaan en opstaan), naar levensstijl (minderen met koffie en alcohol, meer bewegen), en stressreductie is belangrijk. „Maar ik begin met patiënten geruststellen. Veel mensen willen weten: is er iets mis met mij? Waarom doe ik zulke gruwelijke dingen in mijn droom? Een deel van de angst valt weg als mensen weten: we hebben allemáál bizarre dromen, ik ben niet gek.”

En Dagmar van Heuvelen? Zij is nu van de herhalende nachtmerrie af. Ze heeft vaak verklaringen gezocht voor de verbeelde elementen: „Waarom ben ik alleen? Wat betekent die koepel? Waarom kon ik nooit een andere kant op rennen dan ik de eerste keer had gedaan?” In therapie is ze nooit geweest, maar wat haar heeft geholpen, denkt ze, is praten. „Met mijn ouders heb ik veel gesproken over de droom en uitgelegd wat ik voelde. Zij stelden mij gerust ’s avonds en prentten me in dat het maar een droom is. Daardoor ben ik me in mijn nachtmerrie gaan beseffen dat het maar een nachtmerrie was. Ik ging de droom uitzitten.” Dat besef komt nu ook in andere dromen voorbij, zegt ze. „Ook bij mooie dromen, helaas. Dan komt er in de droom al snel een besef dat het niet echt is. Bij nachtmerries is dat fijn, maar bij mooie dromen wil je die schijn liever houden totdat je wakker wordt.”