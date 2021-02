Karim Khan: angstaanjagend slim en bijzonder principieel

Charismatisch en uitgesproken. Zo kwalificeerde de sollicitatiecommissie van het Internationaal Strafhof de toekomstige aanklager Karim Khan. Wie Khan (1970) in actie heeft gezien, weet dat dit nog een sobere formulering is. Waar hij gaat, ontstaat opwinding.

De lidstaten van het Strafhof kozen Khan, afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk, vrijdag na een lang proces met 72 van de 122 stemmen. In juni neemt hij de belangrijkste functie in het internationaal strafrecht over van de immer beheerste Fatou Bensouda, die dan haar negenjarige termijn beëindigt. Daarmee belandt de taak om de reputatie van het hof te herstellen na jaren van tegenvallende resultaten voor een groot deel op zijn bord. Al weet ook iedereen dat die uitdaging te groot is voor één persoon.

Aan zijn opleidingsniveau zal het niet liggen: achter zijn naam staat LL.B., AKC, FSIArb, FCIArb, Dip. Int.Arb. (CIArb). Sinds 2011 draagt Khan de Britse titel Queen’s Counsel. Ook aan ervaring heeft hij geen gebrek. Hij is verbonden aan het Londense kantoor Temple Garden Chambers en heeft zaken bij elk denkbaar internationaal tribunaal behandeld. Meestal ten dienste van de verdediging, maar ook aan de kant van de aanklager en als vertegenwoordiger van slachtoffers.

Prominente cliënten

Tot zijn voormalige clïënten behoren de Liberiaanse oud-president Charles Taylor, de Keniaanse vicepresident William Ruto, de Congolese oud-vicepresident Jean-Pierre Bemba en de nog voortvluchtige Saïd al-Islam, zoon van de Libische machthebber Moammar Gaddafi. Bemba werd in hoger beroep vrijgesproken, de zaak tegen Ruto werd zelfs ingetrokken. Ook de zaak tegen de Soedanese militieleider Idriss Abu Garda klapte nog voordat het proces begon.

„Ik ben me zeer wel bewust van mijn prestaties en ik schaam me daar niet voor”, zei Khan met het van hem bekende zelfvertrouwen tijdens zijn openbare sollicitatie. Om meteen daarna grote complimenten te maken aan de teams waarmee hij heeft gewerkt. Khans belangrijkste tegenstrever, de Ier Fergal Gaynor die eveneens over een imposant cv beschikt, hield een ingetogener verhaal.

Khan groeide op als zoon van een dermatoloog in Yorkshire en wilde als kind ook arts worden, maar debatwedstrijden op school trokken hem richting het recht. Verdere aanmoediging kwam van een familievriend, de jurist Sir Muhammad Zafarullah Khan, de eerste minister van Buitenlandse Zaken van het zelfstandige Pakistan en de eerste Aziatische president van het Internationaal Gerechtshof. Karim Khan ging rechten studeren aan King’s College.

Oude kwestie

Dertig jaar later heeft hij een grote reputatie opgebouwd. Vakgenoten noemen hem angstaanjagend slim en zeer principieel in zijn beroepsopvatting. Critici, onder wie een aantal mensenrechtenorganisaties, hebben moeite met zijn verbale uitvallen.

Ook speelde in de aanloop naar de verkiezing een oude kwestie op. In 2014, toen Khan de Keniaanse vicepresident Ruto bijstond, verdween er een getuige van de verdediging. Die persoon werd later gemarteld en vermoord teruggevonden. Een aantal Keniaanse organisaties verwijt Khan dat hij zich niet hard genoeg heeft ingezet voor een onderzoek naar de moord.

Verbaal zijn inderdaad maar weinig mensen tegen hem opgewassen. Khan praat zo snel dat hij soms moeite heeft zichzelf bij te houden en formuleert het liefst in bloemrijke zinnen waarvoor hij inspiratie put uit Shakespeare en Dickens. Over het bestaansrecht van het Strafhof zegt hij bijvoorbeeld: „Dit hof is in veel opzichten een symbool voor de voortdurende neiging van de mens om zijn medemens geweld aan te doen, om het weefsel van de mensheid aan te tasten en de banden van onze gezamenlijke afkomst uiteen te rijten.”

In 2007 vond hij zijn verbale gelijke in de rechter van het Speciale Hof voor Sierra Leone, waar hij Charles Taylor verdedigde. Met haar had hij knallende ruzie. Khan wilde bij de opening van het proces de verdediging meteen neerleggen omdat hij vond dat hij te weinig tijd en middelen had gekregen.

Maar rechter Julia Sebutinde was het uitstel zat en sommeerde Khan om te blijven. „U heeft geen toestemming om te vertrekken!”, beet ze hem toe. Hij ging toch. Aanwezigen wisten niet wat ze hier van moesten denken: was dit theater of een advocaat die pal stond voor de rechten van zijn cliënt? Feit was dat Taylor zijn advocaat kwijt was.

Bewijs tegen Islamitische Staat

Momenteel heeft Khan een baan waarin hij niet alleen maar principieel kan zijn, maar ook diplomatieke vaardigheden nodig heeft. Sinds 2018 leidt hij Unitad, het team dat in opdracht van de Verenigde Naties juridisch bewijs verzamelt tegen leden van terreurorganisatie Islamitische Staat in Irak. Die baan is een nuttige aanloop naar het Internationaal Strafhof, waar de aanklager voortdurend moet schipperen tussen de belangen van staten.

Nu zal het Strafhof niet snel meer zoveel vijandigheid ervaren als tijdens het presidentschap van Donald Trump. In 2019 legde Trump een inreisverbod op aan de huidige aanklager Bensouda, omdat ze de rol van Amerikaanse CIA-agenten en militairen in Afghanistan onderzoekt. Maar de toekomstige aanklager krijgt er wel een nieuwe, gevoelige uitdaging bij: het onderzoek naar oorlogsmisdaden in de Palestijnse gebieden, waar de rechters van het hof deze maand toestemming voor gaven en waar Israël al jaren tegen ageert.

Daarnaast is het aan Khan om meer processen tot een succesvol einde te brengen dan zijn voorgangers hebben gedaan. Deels is ook dat een kwestie van diplomatie: staten zover zien te krijgen dat ze verdachten uitleveren. Denk aan de Soedanese oud-president Bashir, die gevangen zit in Khartoum maar in Den Haag gezocht wordt voor genocide.

Processen geklapt

Voor een belangrijk deel gaat het om sterkere zaken bouwen. Tot nu toe zijn veel processen geklapt omdat het bewijs tekortschoot. Belangrijke voorbeelden zijn de Keniaanse president Kenyatta en de Ivoriaanse oud-president Gbagbo. Het Strafhof is opgericht met de ambitie om ook de hoogste leiders ter verantwoording te roepen. Dat dit zo vaak is mislukt heeft het vertrouwen in het hof ondermijnd.

Door de werkachterstand van het kantoor van de aanklager zal Khan pijnlijke keuzes moeten maken tussen onderzoeken die hij nog wel in behandeling neemt en onderzoeken die alsnog afgewezen gaan worden. Veel van het werk zal ook intern puinruimen zijn. Een kritisch extern evaluatierapport sprak vorig jaar van een „angstcultuur” binnen alle afdelingen van het hof, een te lage doorstroming aan de top van het kantoor van de aanklager en een tekort aan vrouwen in leidinggevende posities.

Het is alles bij elkaar nogal een takenpakket, maar Khan treedt het met vertrouwen tegemoet. Hij formuleert dat zo: „Met mij als aanklager hebben we een zeer goede kans om een einde te maken aan de teleurstelling.”

Lees ook: ‘Dood deze jongen niet, hij komt bij ons leger’