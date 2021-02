Joran van der Sloot verdacht van drugssmokkel vanuit gevangenis

Tegen Joran van der Sloot is nog eens achttien jaar celstraf geëist voor het smokkelen van drugs naar de gevangenis in Peru waar hij vastzit. Hij wordt gezien als de coördinator van de smokkel. Ook zijn vriendin Eva Pacohuanaco riskeert een celstraf van achttien jaar, meldt de Peruaanse krant El Comercio.

Pacohuanaco zou geprobeerd hebben 300 gram cocaïne en 140 gram marihuana de gevangenis in te krijgen. Beveiligers onderschepten de drugs die in dertien bieten waren verstopt. Ook drie mede-gevangenen riskeren een celstraf. Tegen de broer van Pacohuanaco is veertien jaar cel geëist.

Van der Sloot zit in de gevangenis van de zuidelijke stad Juliaca een celstraf van 28 jaar uit voor de moord op Stephany Flores in 2010. In Nederland verwierf hij vooral bekendheid als verdachte van het vermoorden en laten verdwijnen van de Amerikaanse toerist Natalee Holloway. Zij verdween in 2005 tijdens een uitgaansavond op vakantie in Aruba. Haar lichaam is nooit gevonden.