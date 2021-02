In de Europese luchtvaart woedt een felle strijd rond start- en landingsrechten

Welke luchtvaartmaatschappij mag elke maandagochtend om 9.00 uur landen op Schiphol? Wie kan iedere dinsdagavond om 20.00 vertrekken van Parijs Charles de Gaulle? En welke maatschappij heeft de rechten op het ‘slot’ van 15.30 tot 16.30 uur op Frankfurt?

Voorbeelden als deze lijken onbelangrijk nu de luchtvaart vrijwel stil ligt door de coronacrisis. Maar op dit moment vindt in de Europese luchtvaart juist een felle strijd plaats om deze ‘slots’. Zo worden de afspraken genoemd die luchtvaartmaatschappijen maken met luchthavens: wanneer, waar en met welk toestel mogen ze landen en opstijgen.

Vergelijk het met een hotel: wie zijn badlaken ’s ochtends op de ligstoel naast het zwembad neerlegt, heeft die dag zeker een zonnebedje. En dan dus voor een langere periode. Maar let op: wie zijn ‘ligstoel’ niet gebruikt, is ’m kwijt. Use it or lose it, is het adagium in de internationale luchtvaart.

Slots kunnen miljoenen waard zijn; een plekje op (in normale tijden) volle luchthavens Schiphol, Charles de Gaulle of Frankfurt sta je niet graag meer af. Er is een levendige handel in slots; toewijzing is streng gereguleerd. De slots zullen ook schaarser worden. Als de luchtvaart moet krimpen om de overlast voor omwonenden en de CO 2 -uitstoot te beperken, daalt simpelweg het aantal start- en landingstijden.

Europa

Op twee vlakken speelt de Europese Commissie een centrale rol in de huidige strijd om de slots.

Aan de ene kant eist de Commissie van luchtvaartmaatschappijen die nieuwe overheidssteun willen, dat zij mogelijk bepaalde slots opgeven. Dat zijn zogenoemde ‘remedies’ voor de staatssteun.

Zo bepaalde de Commissie in mei dat de Duitse overheid Lufthansa 9 miljard euro mag toestoppen maar dan moet de luchtvaartmaatschappij wel slots opgeven op de vliegvelden van Frankfurt en München.

Met de remedies hoopt Brussel de vrije Europese markt nog enigszins in stand te houden, ook al krijgen niet alle maatschappijen evenveel steun. Budgetmaatschappij Ryanair beklaagt zich echter al langer over „discriminerende staatssteun”. Een woordvoerder van Ryanair, op de website van het Ierse bedrijf: „Deze chronisch inefficiënte luchtvaartmaatschappij ontving in 2020 al een blockbuster-subsidiepakket van € 7 miljard en zou geen verdere overheidssteun moeten krijgen.”

„Mocht er weer een enorme en onwettige reddingsoperatie voor staatssteun plaatsvinden, dan moeten er doeltreffende maatregelen worden genomen om eerlijke concurrentie op de Franse markt te waarborgen. [...] Daarbij moet Air France een aanzienlijk aantal van zijn start- en landingsslots opgeven op belangrijke Franse luchthavens, waaronder Parijs Charles De Gaulle, Parijs Orly en Lyon.”

Volgens berichten in de Franse financiële pers zal de Europese Commissie ook van Air France-KLM eisen dat het slots gaat opgeven. De zakenkrant La Tribune sprak begin februari van 24 dagelijkse slots op de tweede luchthaven van Parijs, Orly. Dat is een streep door de rekening van Air France. De maatschappij hoopt Orly meer te gaan gebruiken voor vakantievluchten van dochter Transavia.

‘Sociale realiteit’

Hoewel de Europese Commissie nog geen officiële voorwaarden heeft gepubliceerd, reageerde de Franse minister Jean-Baptiste Djebbari (Transport) al afwijzend op de voorwaarden. Volgens hem moeten de voorwaarden aan Lufthansa niet één-op-één worden overgenomen. „Die moeten niet dienen als een model”, zei Djebbari in een interview met zakenzender Bloomberg TV. „Wij willen iets proportioneels wat niet alleen de concurrentie in acht neemt, maar ook de ‘sociale realiteit’ in de luchtvaartsector.” De Franse minister stelde dat juist de budgetmaatschappijen oneerlijke concurrentie bedrijven doordat zij medewerkers veel slechter zouden betalen.

Het Nederlandse kabinet lijkt ook te verwachten dat de Europese Commissie zal eisen dat KLM slots moet opgeven. Tijdens een overleg in de Tweede Kamer over staatsdeelnemingen zei minister Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) dat hij dat een logische eis vond.

De opmerkingen van de Franse transportminister Djebbari suggereren dat in Brussel al een kant-en-klaar pakket voor nieuwe steun aan Air France-KLM is ingediend. Maar minister Hoekstra wilde daar in het Kameroverleg verder niets over kwijt.

Slots in de zomer

Ondertussen komt de Europese Unie ook de zieltogende luchtvaartmaatschappijen te hulp. Donderdag stemde het Europees Parlement met een grote meerderheid met tijdelijke, lossere regels voor de slots van de maatschappijen voor het zomerseizoen. De maatschappijen hoeven van 28 maart tot 30 oktober niet minstens 80 procent van hun slots te gebruiken, maar minstens 25 procent. Anders zouden ze dus hun vaste start- en landingsrechten verliezen.

Toen de pandemie vorig voorjaar uitbrak en er nauwelijks meer passagiers waren, voerden veel maatschappijen ‘spookvluchten’ met vrijwel lege vliegtuigen uit om hun vaste posities te behouden. Daarop schortte de Europese Commissie de verplichtingen tijdelijk op.

In december stelde de Commissie voor het percentage van verplichte vluchten voor de zomer te verlagen van 80 naar 40 procent. Dat voorstel was gebaseerd op gunstiger verwachtingen voor het zomerseizoen.

Nu mogen luchtvaartmaatschappijen tot 50 procent van de slots tijdelijk teruggeven en moeten ze van de rest de helft gebruiken (50 procent van 50 procent komt dus neer op een minimumgebruik van 25 procent van de slots). De Commissie heeft tevens de mogelijkheid om ook de komende twee seizoenen (winter 2021/2022, zomer 2022) de drempel te verlagen tot 30 tot 70 procent van de slots.