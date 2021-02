Floris Hovers: ‘Ik denk dat wij vervlakken, alles gaat op elkaar lijken’

Bij deze serie vraaggesprekken staat altijd een grote foto van de geïnterviewde, met daarnaast kleiner beeld van waar hij of zij zich mee bezighoudt. Ook deze keer is dat het geval, het is het afgesproken format. En dat is nu wel jammer, want het liefst zou je met tientallen, misschien wel een paar honderd afbeeldingen laten zien wat Floris Hovers máákt.

Zijn 365 trekkertjes bijvoorbeeld, Hovers’ Tractors, één voor elke dag van november 2017 tot november 2018. Tien, hooguit vijftien centimeter lang, in alle mogelijke kleuren en vormen, en gemaakt van zulke verschillende materialen als hout, elastiekjes, spijkers, kralen, nietjes, knijpers, kurken – wat er die dag maar voor handen was. Wat ook zou kunnen: afbeeldingen van zijn blokkendozen, zijn houten dieren, zijn miniatuursteden.

Over deze serie We leven, zo goed en zo kwaad als het gaat. Maar wat maakt het de moeite waard? Niemand die het definitieve antwoord kan geven, maar menigeen heeft er ideeën of zelfs sterke gevoelens over. Daarnaar vragen we in deze serie kunstenaars, schilders, dichters, musici en wetenschappers.

Of, waar het in dit interview vooral over zal gaan: van zijn al net zo kleine autootjes, ontwapenend eenvoudig lijken ze, maar juist dat is het bijzondere. Door een lang proces van reduceren is alleen de oervorm van die autootjes overgebleven, op het cartooneske af. Ze ontroeren ook: soms zijn de wielen net iets te groot, staan ze te veel naar voren, is de auto wat lang uitgevallen.

De autootjes, Arche Toys heeft hij ze genoemd, worden verkocht in museumwinkels van het Amsterdamse Stedelijk tot het MoMa in New York en het Guggenheim in Bilbao. En je begrijpt het succes: als je naar ze kijkt is het alsof je voor het eerst in je leven een auto ziet, voor even kijk je weer onbevangen naar de pure vorm van dingen.

Floris Hovers (44) en ik hebben afgesproken in zijn atelier in Raamsdonksveer. Ooit was dit de betonfabriek van zijn vader, zijn ouders wonen nog altijd een paar honderd meter verderop, in het huis waar hij opgroeide – en van waaruit ze allemaal naar de fabriek gingen. Zijn moeder werkte er op kantoor, de kinderen gingen er spelen. Of op bezoek bij opa, die boven het kantoor woonde.

Dat kantoor ligt aan de voorkant van de fabriek, als je buiten voor de grote ramen staat, zie je objecten die ook in de musea en galeries te koop zijn. Eenmaal binnen heb je de indruk dat de tijd heeft stilgestaan: ja, de oude bureaus zijn weggehaald, er staan nu vitrines met veel van zijn ontwerpen erin, maar het interieur is daar op geen enkele manier aan aangepast. Een nauw gangetje leidt je naar een vertrek met een schrootjesplafond, op de vloer tegels die de jaren zeventig ademen.

Foto Daniel Niessen Foto Daniel Niessen

Je hebt weinig veranderd, lijkt het.

„Wel wat, hoor. Er zijn nieuwe kozijnen gekomen. En we hebben nu dubbel glas. Maar inderdaad, ik hou niet zo van veranderingen, ik heb liever dat de dingen blijven zoals ze zijn. Ik woon ook nog steeds in hetzelfde dorp hè. Veel mensen vinden dat raar maar voor mij is het… Dit is waar ik hoor. Ik zat een paar jaar op de designacademie, en ik had natuurlijk in de stad kunnen blijven hangen, maar ik was hier meteen weer veel te vinden. Dan zag ik de werkplaats op de academie en dan dacht ik: ik rij wel terug. Ik rij wel terug en dan ga ik lekker thuis werken.”

Sommige dingen waren vroeger beter: minder invloeden van buiten, meer overzicht en helderheid

Zijn werkplaats is de voormalige fabriekshal, waar ook al niet veel veranderd is. De mallen waar het beton in werd gegoten zijn weg, maar verder is het vooral een ruwe ruimte, op de muren zijn de betonspetters nog te zien. Werkbanken, grote tafels, veel handgereedschap. Nergens een computer of een beeldscherm, laat staan een driedimensionale printer.

Is er een direct verband tussen de nostalgie van deze omgeving en de ongekunsteldheid van je ontwerpen?

„Niet direct, denk ik. Ik abstraheer mijn gedachtegoed, met je professionaliteit maak je dingen waarvan mensen dan zeggen: goeie kleuren, mooie verhoudingen. Maar los daarvan: ja, ik ben denk ik wel bezig met het in stand houden van wat er altijd al was.”

Want?

„Want dat geeft een veilig gevoel. Het geeft me een veilig gevoel dat ik de dingen hier door en door ken: deze plek, dit landschap. Ik heb best veel gereisd, maar dat kwam dan op mijn pad vanwege mijn werk. Uit mezelf zou ik het niet doen, ik heb een week van tevoren al buikpijn: hoe zou het zijn in dat land dat ik niet ken? Ik ben ook altijd blij als ik weer terug ben. Het is hier ook zo fijn stil, dat is het ook. Voor mij is die rust vanzelfsprekend, maar voor heel veel mensen niet: alles wordt steeds drukker en voller. Mijn broer zit hiernaast met zijn hoveniersbedrijf. Die heeft datzelfde gevoel, die is ook altijd hier gebleven.”

Foto Daniel Niessen

Floris Hovers en zijn vrouw Eva hebben vier kinderen (drie meisjes, één jongetje, 7, 9, 11 en 12 jaar oud). Die spelen op dezelfde plek als hij vroeger, in en rond de betonfabriek van zijn vader, of in de weilanden achter hun huis, een paar kilometer verderop. Toen hij vanmorgen van huis wegreed naar het atelier hadden ze online les, de scholen waren nog niet open toen we elkaar spraken. „Als ik dan van huis ga en mijn kinderen achter de computer zie zitten… Dat mensen dit het nieuwe normaal noemen… En dan ben ik echt niet van vroeger was alles beter – dat is lariekoek. Maar een aantal dingen die ik belangrijk vind, wáren vroeger wel beter: minder invloeden van buiten, meer creativiteit bij kinderen, meer overzicht en helderheid.”

Je hebt je autootjes toys genoemd. Maar het is geen speelgoed.

„Nee, maar speelgoed is iets waar mensen meteen een beeld bij hebben. En wat moet je ook anders zeggen? Ik maak producten die de zintuigen prikkelen? Dat is toch ook niks? Ik noem mezelf ook geen designer, dat vind ik een stom woord. Maar een ontwerper ben ik ook niet helemaal: ik maak ook autonoom werk, dingen die je aan de muur kunt hangen. Ben ik dan een kunstenaar? Nee, ook niet. En een ambachtsman ben ik al helemaal niet: dat is een heel hoogstaand woord, dat je niet zomaar mag gebruiken. Een ambachtsman is iemand die alle kneepjes van een vak kent en beheerst, ik ben gewoon iemand die met zijn handen werkt. Zelf zeg ik nu vaak dat ik autonoom ontwerper ben. En het woord speelgoed gebruik ik vooral voor het gemak, het is een duidelijk begrip. Al blijft het wel een dingetje hoor. ‘Oh ja, jij bent van die autootjes’, zeggen ze dan. Nou goed, dat is natuurlijk beter dan dat ze zeggen: ‘Oh ja, jij bent van het drugstransport.’ Zo erg is het nou ook weer niet, dat je van de autootjes bent.”

Handwerk brengt de dingen dichterbij, het maakt het allemaal menselijker

Wanneer over die autootjes wordt gesproken of geschreven, gaat het vaak over de jaren vijftig. Tot op zijn eigen site wordt die tijd aangehaald. „Ook in zijn kleurgebruik tendeert hij naar de rustgevende sfeer van de jaren vijftig. Een palet van zachte, sympathieke, veelal secundaire kleuren”, valt daar te lezen. Floris Hovers: „Ik moest laatst voor een kunstblad een stukje schrijven over tijd en tijdelijkheid in relatie tot mijn werk. Al schrijvend kwam ik erachter: ik ben eigenlijk helemaal niet met tijd bezig. Ik ben ook niet met herinneringen bezig. Wat ik maak, refereert aan een tijd die nooit heeft bestaan. Veel mensen zeggen: ‘Het is wel retro hè, echt jaren vijftig.’ Nou prima, als ze het zo zien. Ik kan er wel tegenin gaan, maar als het dat bij mensen losmaakt is het ook goed.”

Wat zou je zelf zeggen?

„Als je naar archetypische vormen zoekt duik je al gauw terug in de tijd van vlak voor en vlak na de oorlog. Toen waren vormen veel sterker dan nu.”

En had je nog geen computers, die alles voor je uitrekenen en uittekenen. Dat die hier ontbreken is dan ook niet zonder reden. „De computer is steeds meer gaan bepalen, ook in mijn vak. Maar je ziet het als dingen in de computer zijn ontworpen. Zoals je het ook ziet als dingen met de hand zijn gemaakt. Dan zie je kleine flaws.”

En dat is mooi?

„Het maakt het allemaal menselijker, handwerk brengt de dingen dichterbij. Kijk maar naar auto’s: die zijn de afgelopen jaren natuurlijk allemaal tien keer beter geworden, maar wat je ziet is… Zelf rij ik in een auto van 35 jaar oud. Een Citroën BX uit 1986. En als je goed naar die auto kijkt dan zie je dat dingen nét niet lijnen. Terwijl, het is een subliem ontwerp, de verhoudingen zijn voorbeeldig. Maar omdat die auto door mensen in elkaar is gezet, is het niet perfect. En nu is alles… Het komt natuurlijk ook door de huidige technieken van produceren, maar al kijk je nu langs de goedkoopste wagen, het is altijd helemaal perfect belijnd.”

En nog iets: „Ook de karaktereigenschappen van merken zijn verloren gegaan. En dat is heel jammer, want dat maakte ze uniek – zoals ook mensen uniek zijn. Vroeger zag je… Ik durf te zeggen dat je vroeger het karakter van een land in een auto zag. Ik denk dat ik daar ook altijd naar op zoek ben: dat dingen een eigen karakter hebben. Eigenheid is een van de belangrijkste kenmerken van de mens – en daarmee van de dingen die wij als mensen bedenken.”

Foto Daniel Niessen

Dus als mensen bijna geen automerken meer uit elkaar kunnen houden dan komt dat niet door hun leeftijd?

„Nee, dat heeft iedereen. Als ik mijn moeder foto’s van auto’s uit de jaren zestig of zeventig laat zien, dan kan ze het merk nog noemen. En dat komt doordat die autofabrikanten toen allemaal verschillend wilden zijn, allemaal wilden ze hun eigenheid tonen. Maar als ik over tien jaar foto’s van auto’s van tegenwoordig laat zien aan iemand die nu jong is, dan zal het veel moeilijker voor hem of haar zijn om het merk te noemen.”

Is dat een gemis?

„Niet als een auto een ding op vier wielen is dat je ergens brengt. Maar mensen willen zich toch ook associëren met iets. Dat heb je nog steeds wel natuurlijk, maar… Als je nu naar het communisme kijkt… Daar moest alles op één lijn komen, iedereen woonde in woonblokken en je had er maar drie soorten auto’s. Dat collectieve waar wij in het Westen toen keihard om moesten lachen – precies die richting zijn wij nu op aan het gaan. Ik denk dat wij heel erg vervlakken, alles gaat steeds meer op elkaar lijken.”

En daar ga jij tegen in.

„Ik voel me wel geroepen om tegengas te geven, ja.”

Met oervormen.

Hij lacht. „Dat lijkt tegenstrijdig hè. Maar ik zoek in die vormen dus ook naar verhoudingen die het allemaal net niet kloppend maken. Dat iets wat te klein is. Of juist te groot. Een beetje komisch ook vaak.”

Eigenheid is een van onze belangrijkste kenmerken – en daarmee van de dingen die wij mensen bedenken

Twee dagen voordat op 15 december de nieuwe lockdown werd aangekondigd, opende in Gallery Untitled in Rotterdam een solotentoonstelling van Floris Hovers. Naast autootjes en trekkertjes zag je daar een van zijn recente miniatuursteden: kleurige, van stukjes afvalhout gemaakte stadsplattegronden van pakweg vijf bij vijf meter, met wegen, bruggen, huizen, torens, hoogbouw, complete metropolen zijn het.

Is dat niet raar, van kleine autootjes naar zo’n hele stad? „Voor buitenstaanders lijken al die verschillende dingen misschien een kakofonie, maar het ontstaat juist allemaal heel organisch. Een beetje zoals iemand die begint met treintjes: eerst heb je een paar wagonnetjes, dan komt er een huisje bij, dan nog een paar huisjes, je maakt ergens een weggetje, je legt er een spoorwegovergangetje bij. Het is ook: als ik overzicht heb over de dingen, geeft dat me veel rust. Vorig jaar heb ik met mijn ouders een ballonvaart gemaakt, het was een cadeau voor hun vijftigjarig huwelijk. Toen zag ik voor het eerst van mijn leven van bovenaf het gebied waar ik al meer dan veertig jaar rondloop. Ik vond het heel ontroerend, die enorm bekende omgeving die je dan ineens helemaal overziet. En dat gaf mij zoveel voldoening, zoveel rust dat ik begreep dat dat is wat ik altijd zoek: de herkenbaarheid van de dingen om mij heen.”