Het winterland van boven

Het strenge winterweer kwam deze week als een verlichting voor wie in de coronacrisis de muren op zich af ziet komen. Veel Nederlanders wilden vrijdag het ijs op - zó veel, dat in enkele gemeenten men zich zorgen begon te maken over de drukte en de aan te houden onderlinge afstand. Maar er waren ook lengtes natuurijs waar schaatsers zich vrijwel alleen waanden. Vanuit de lucht levert dat haast romantische beelden op: van lange schaduwen, een wit landschap en bekrast ijs.