Het raadsel van de rellen die wel meevielen

Ik wil het toch nog even over de rellen van eind januari hebben. En wel over een vraag die eigenlijk niet of nauwelijks is gesteld: waarom viel het allemaal wel mee? Het begon ermee dat ik op maandag 26 januari door The New York Times werd gebeld. (Ik schrijf deze column zodat ik dit nog even tussen neus en lippen door kan vermelden, dat begrijpt u wel. Want ik ben echt gebeld, alleen het werd niks met het interview, lees maar door).

The Times wilde graag doorpraten over de vraag of de rellen in Nederland niet ook het gevolg waren van een jarenlange neoliberale ondermijning van de welvaartsstaat. Waren de uitbarstingen van geweld niet ook een expressie van het ongenoegen over het kille beleid van decennialang marktgerichte kaalslag? Met andere woorden, er werd een duidelijk sociaal-economisch raster op de rellen gelegd: grote uitbarstingen van geweld, of het nu gaat om aanslagen, opstanden of aanhoudende rellen, moeten voortkomen uit structurele misstanden in de samenleving – de zogeheten root cause theory.

Later die week deed premier Rutte zijn befaamde uitspraak dat hij van dit soort structurele oorzaken niks wilde weten, en sowieso niet geïnteresseerd was in diepere verklaringen. Waarna tal van wetenschappers, in het bijzonder sociologen en criminologen, daar terecht over vielen, en met allerlei overtuigende analyses uitlegden dat grote geweldsuitbarstingen natuurlijk wel samenhangen met de groei van segregatie en kansenongelijkheid.

Laat ik voorop stellen dat ik in het kamp sta van de wetenschappers die overtuigd zijn van het belang van onderzoek naar historische en sociaal-economische trends om hedendaagse verschijnselen te begrijpen. Maar, dat is alleen niet genoeg. Voor een goed begrip van het ontstaan van rellen, opstandigheid en terrorisme moet je ook naar andere verklaringsniveaus kijken. Onderzoekers naar rellen en geweld (Ferwerda, Adang) hebben allang aangetoond dat gewelddadigheden ook spontaan kunnen uitbreken (denk aan de strandrellen in Hoek van Holland), dat ze getriggerd worden door een incident of politiegeweld (de Tottenhamrellen van 2011), of dat ze toch min of meer bewust zijn georganiseerd en georkestreerd (de bestorming van het Capitool lijkt steeds meer in die categorie te vallen).

Schrijnend politiegeweld

De vraag is dan niet waarom rellen ontstaan, de vraag is veel meer: hoe erg loopt het uit de hand en wanneer stoppen ze weer? Nadat George Floyd door vier politieagenten was gedood (trigger) braken er overal in de VS protesten uit. Die hielden aan – omdat er ook daadwerkelijk sprake was van structurele discriminatie, schrijnend politiegeweld en racisme. Het gaat dus om de vraag of het geweld, als het eenmaal is uitgebroken, door meer mensen als legitiem wordt beschouwd. Als er, kortom, een breed gedragen gevoel van onrecht en rechtmatig protest daartegen overheerst. Dat schreef Gurr al in 1970, in Why Men Rebel.

Maar legitimiteit is een glibberig begrip. Legitimiteit kun je ook genereren, door maar lang genoeg te verkopen dat de verkiezingen een leugen waren. Als er serieuze partijen en politieke leiders zijn die dat onderschrijven, gaan ook ‘gewone’ en ‘keurige’ mensen denken dat er iets duisters aan de hand is. Inmiddels hebben onderzoekers vastgesteld dat zo’n 10 procent van de Capitoolbestormers lid was van een extreem-rechtse groepering of militia en de actie goed had voorbereid. De overige 90 procent hobbelde mee in de volle overtuiging dat ze voor een nobele, presidentiële zaak opkwamen.

Het gaat dus om legitimiteit, en om social emboldenment: mensen komen in actie tegen onrecht, als er structurele oorzaken zijn. Maar dat doen ze niet zonder meer. Het is gewoon te simpel om direct causale verbanden tussen sociaal-economische ongelijkheid en geweld te leggen. Er moet ook daarnaast nog een gevoel van breed support zijn: ‘ik protesteer, doe dat niet alleen en heel veel mensen geven mij gelijk’. Daarom breken er ook vaak eerder rellen en vijandigheden uit als er extremistische partijen aan de macht komen (zie Kuiper, Nellis en Weaver 2019). Mensen durven meer, als ze denken dat er stiekem nog veel meer mensen staan te juichen.

Jumbo en Primera

Wat betekent dat voor onze rellen? Welnu, die waren binnen twee dagen over. En wel omdat iedereen er afstand van nam. Zelfs voetbalsupporters vonden rellen dit keer niet netjes. De geistige Brandstifter, zoals de Duitsers het zo mooi zeggen, hielden zich vanaf maandag eveneens koest. Waarom? Omdat de relschoppers aan de Jumbo kwamen, en aan de Primera. Alleen plunderen van de HEMA was misschien nog een grotere nationale zonde geweest.

Daarmee stortte ook het verhaal van The Times definitief in. Op dinsdag lieten ze me weten dat de rellen niet erg genoeg waren voor een mooi verhaal. En dat is toch jammer. Want de tragiek is dat er in Nederland wel degelijk sprake is van gegroeide maatschappelijke ongelijkheid. Maar daar lopen mensen hier niet tegen te hoop. De overgrote meerderheid hecht vooral aan materiële zaken. Die stemt dan ook niet op partijen waarvan ze denkt dat die ons dingen gaan afpakken, maar op partijen die ons meer spulletjes beloven. Kijk maar naar de peilingen. Zo vielen voor sommigen de rellen toch nog mee.

Beatrice de Graaf is hoogleraar geschiedenis van de internationale betrekkingen in Utrecht.