Herpesvirussen kunnen zich jarenlang onzichtbaar maken

Herpesvirussen zijn meesters in de kunst van het zichzelf onzichtbaar maken. Ze kunnen zich jaren schuilhouden in zenuwknopen in het lichaam, om dan plotseling, op een onbewaakt ogenblik, weer toe te slaan . Dat gaat zo bij een koortslip, maar ook bij gordelroos, veroorzaakt door de nakomelingen van het zelfde varicella-zostervirus dat ons als kind decennia geleden al waterpokken bezorgde.

„Wat over dit herpesvirus in de leerboeken staat – ook in Fields Virology, de bijbel van dit vakgebied – blijkt onjuist”, zegt Georges Verjans, universitair hoofddocent verbonden aan de afdeling Viroscience van het Erasmus MC in Rotterdam. Wetenschappers dachten dat het varicella-zostervirus een vreemde uitzondering was onder de virussen: het leek actief te zijn in het lichaam, terwijl het toch onopgemerkt wist te blijven voor de afweer. Totdat Verjans tien jaar geleden ontdekte dat die algemeen geaccepteerde aanname niet klopte.

„Dogma’s zijn altijd verbonden met grijze haren”, zegt Verjans (57) met lichte zelfironie. „Daarom heb je jonge onderzoekers nodig die buiten de gevestigde kaders durven te denken.” Hij doelt op zijn collega’s binnen het Herpeslab. Universitair docent Werner Ouwendijk (36) en promovenda Shirley Braspenning (26), met wie hij door de jaren heen een geheel nieuw wetenschappelijk concept neerzette van het varicella-zostervirus, kortweg VZV. „Het resultaat van samenwerking tussen drie generaties onderzoekers in één lab”, aldus Verjans.

Virus met twee gezichten

Het varicella-zostervirus heeft twee gezichten. Bij de eerste infectie veroorzaakt het waterpokken (varicella), meestal bij jonge kinderen. Ze krijgen koorts, worden hangerig en krijgen een jeukende uitslag van rode vlekjes over het hele lichaam. Het vocht uit de blaasjes is heel besmettelijk, en dat verklaart waarom de meeste kinderen het al vroeg doormaken. Op zesjarige leeftijd heeft 90 procent al antistoffen tegen het virus.

Een infectie met het varicella-zostervirus komt bij kinderen tot uiting als waterpokken, met besmettelijke blaasjes overal op het lichaam. Foto SPL

Na de waterpokken verstopt het virus zich in de zenuwknopen (ganglia) van de gevoelszenuwen, dicht tegen zowel de hersenen als het ruggenmerg. Van het virus resteert alleen het kale dna dat als een los ringvormig molecuul naast de chromosomen van de gastheer in de celkern ligt. Zo kan het virus zich tientallen jaren lang gedeisd houden om dan, zodra de kans zich voordoet, plotseling weer op te vlammen. Er ontstaan weer nieuwe virusdeeltjes die via de lange zenuwuitlopers naar de huid reizen, waar opnieuw infectieuze blaasjes ontstaan: gordelroos (herpes zoster). De jeukende en ook vaak pijnlijke huiduitslag is nu (meestal eenzijdig) geconcentreerd op de romp of gezicht. Gordelroos kan pijnlijk blijven tot lang nadat de blaasjes zijn verdwenen.

Hoe gewoon dit virus ook is – vrijwel iedereen draagt het bij zich – het grootste mysterie zit hem in hoe het virus dat decennialang kan volhouden. „Het onderzoek daarnaar is bijzonder lastig omdat dit virus alleen de mens infecteert, en omdat het zich in de latente fase heeft teruggetrokken in zenuwknopen”, zegt Verjans. Om die reden zijn de onderzoekers aangewezen op materiaal dat ze verkrijgen uit autopsies, van mensen die na hun overlijden hun lichaam ter beschikking stellen aan de wetenschap. En daar ging het mis in de interpretatie, want „als de gastheer overlijdt, komt het virus tot leven”, ontdekten Ouwendijk en Verjans al bijna tien jaar geleden.

Een infectie met het varicella-zostervirus komt op latere leeftijd tot uiting als gordelroos, met een geconcentreerde ‘gordel’ van pijnlijke, jeukende blaasjes (onder). Foto SPL

„Het drama dat vaak speelt bij iemands dood, het afscheid nemen door de familie, maakt dat je het weefsel als patholoog meestal pas 24 uur na het overlijden kan bekijken”, zegt Verjans. Maar ondertussen staan de processen in de cellen van de overledene niet stil. In samenwerking met de Nederlandse Hersenbank in Amsterdam probeerde Verjans daarom het virus in zo vers mogelijk materiaal te bekijken. „De Hersenbank is in staat om binnen enkele uren na overlijden van donoren hersenweefsel met daarin zenuwknopen te isoleren. Dit was voor ons essentieel om te achterhalen hoe zo’n slapend virus er werkelijk uitziet, zo dicht mogelijk bij het leven. En wat bleek? Het virus was helemaal niet zo actief.”

Nader onderzoek van het Herpeslab wees uit dat er nog meer vertekening in de eerste aannames over het VZV zaten. De kleuringen die andere onderzoekers eerder hadden gebruikt om viruseiwitten in zenuwcellen aan te tonen, bleken niet correct en verkeerd geïnterpreteerd. Dus ook dat bewijs voor een actief virus kon in de prullenbak.

Zonder aannames

Maar met een virus dat tientallen jaren „voor dood” in het lichaam zit, wordt het raadsel biologisch gezien alleen maar groter. Verjans: „Op dat moment ben je weer terug bij af en moet je echt iets nieuws gaan bedenken.” Samen met Britse onderzoekers onderzocht Werner Ouwendijk het slapende virus opnieuw, „met nieuwe moleculair-biologische technieken en zonder aannames”. Dat leidde tot de ontdekking van een geheel nieuw gen van het virus, dat bovendien als enige actief bleek in de slapende fase. Het nieuwe gen kreeg de naam varicella latency transcript, VLT. Alleen het afgelezen rna van dit gen is aantoonbaar in zenuwcellen, en niet het eiwit. Zo kan het virus dus levenslang ongezien blijven voor de afweer.

Verder onderzoek bracht aan het licht dat VLT als belangrijkste taak heeft de activiteit van een ander viruseiwit, ORF61 te remmen. „Dat is eigenlijk de aan-uitschakelaar van het virus”, zegt Ouwendijk. Door dit mechanisme staat het virus eigenlijk ieder moment klaar om weer actief te worden, legt promovenda Shirley Beraspenning uit: „Vergelijk het met een auto die met draaiende motor voor het stoplicht staat, zodra de voet van de rem gaat komt het in beweging.”

Eind vorig jaar ontrafelden de Rotterdammers ook op moleculair niveau hoe het virus dan in beweging kan komen. „Als de activiteit van VLT tot hoge niveaus kan opstapelen, dan kan het gen doorslippen naar het naastgelegen ORF63-gen”, zegt Braspenning, „Dan ontstaat het fusie-eiwit VLT-ORF63 en dat is in staat het virus weer aan te zetten. Je krijgt weer productie van meer virale eiwitten. Het enige wat het virus dan nodig heeft zijn een paar virusdeeltjes die via zenuwbanen kunnen migreren naar de huid. De niveaus van de eiwitten die het produceert zullen daarbij in eerste instantie zo laag zijn dat het virus nog wat tijd heeft voordat het herkend wordt door het immuunsysteem. Heel slim van het virus, dat het zo met heel subtiele veranderingen aan- en uitgezet kan worden.”

Meeluisterend virus

Wat triggert dan precies die moleculaire verandering? Ouwendijk vermoedt dat het virus daarvoor „meeluistert” met de gastheercel. „Varicella-zostervirussen zitten in gevoelszenuwen en die zijn natuurlijk bij uitstek geschikt om continu de omgeving waar te nemen. Waarschijnlijk kan het virus daar ook informatie uit halen over wat het beste moment is om weer actief te worden.” Dat zou ook kunnen verklaren waarom gordelroos soms spontaan optreedt na een ongeluk of zenuwoperatie. „We zien het ook bij zenuwcellen in kweek”, zegt Ouwendijk. „Als we die cellen stress geven door ze te pesten met chemicaliën, dan reageert het virus door het aanmaken van het fusie-eiwit VLT-ORF63.”

Maar dat mensen op latere leeftijd weer gordelroos krijgen, was toch een kwestie van een verzwakt immuunsysteem? Dat klopt, zegt Verjans, maar zo geformuleerd, is het veel te algemeen. Het ligt subtieler. „Als het over immuniteit gaat, kijkt iedereen altijd meteen naar de afweer in het bloed – dat zie je nu ook weer bij het onderzoek naar corona”, verzucht hij. „Maar ik denk dat het juist bij virussen vaak gaat om de lokale immuniteit. Dat mag je niet vergeten. Je kunt wel makkelijk vanaf de Euromast in Rotterdam met een verrekijker naar de Dom in Utrecht kijken om de situatie in die stad te beoordelen, maar weet je dan echt hoe het zit? Nee, natuurlijk niet. Mijn vermoeden is dat het varicella-zostervirus door de lokale immuniteit in toom wordt gehouden, in de huid of in de zenuwknopen.”

„Voor het herpessimplexvirus, dat een koortslip veroorzaakt, hebben we kunnen aantonen dat er T-cellen aanwezig zijn rond de geïnfecteerde neuronen, maar dat zien we niet bij het varicella-zostervirus in diezelfde zenuwknoop. Bij de bescherming tegen reactivatie van het varicella-zostervirus zijn andere afweercellen in de zenuwknopen belangrijker – de zogeheten gliacellen. Dat zijn we nu verder aan het uitzoeken.”

Het hele leven virus uitscheiden

Overigens is het ook niet zo dat het virus zich helemaal stilhoudt in de zestig jaar die zit tussen waterpokken en gordelroos, vertelt Verjans. „Mensen scheiden het virus soms asymptomatisch uit, via de mond. Dat hebben we ontdekt door vrijwilligers gedurende langere tijd twee keer per dag te bemonsteren. Vaker zagen we daarbij herpessimplexvirus, het koortslipvirus waarvan we dit al kenden, maar incidenteel vonden we ook de uitscheiding van varicella zoster. Dat betekent dat mensen gedurende hun leven zonder het te weten virus kunnen uitscheiden.”

De kennis die Verjans en zijn team verzamelen zou in de toekomst gebruikt kunnen worden om een veiliger waterpokkenvaccin te maken, door bijvoorbeeld door in het vaccinvirus VLT uit te schakelen. In theorie zou zo'n ingreep kunnen voorkomend dat het vaccinvirus „met draaiende motor” in het lichaam aanwezig blijft. Kindervaccinatie tegen waterpokken met zo’n uitgeschakeld VLT zou dan meteen ook het risico op gordelroos tientallen jaren later kunnen wegnemen.

Ouwendijk ziet echter meer in de ontwikkeling van een soort gentherapie waarmee je het VLT in een latent aanwezig virus bij iemand zou kunnen uitschakelen. Dat is het meest praktisch, legt hij uit. „Als je dat wilt doen door een vaccin te veranderen, dan gaat het ontzettend lang duren voor je van gordelroos af bent. Dan praat je over generaties, voordat het bij iedereen geëlimineerd is.”

Goed en veilig vaccin

„Je kunt zeggen: wat zou je je druk maken om zo’n virus – er zijn wel ergere ziekten”, zegt Verjans. „Maar vergis je niet, gordelroos is een veel groter probleem dan veel mensen zich realiseren. Eén op de drie ouderen krijgt er mee te maken. De handicap die dit veroorzaakt, emotioneel en economisch, is echt groot. Vanwege de pijn kunnen heleboel mensen soms maandenlang niet slapen omdat ze niet meer op die heup kunnen liggen. Daar wordt nauwelijks aandacht aan geschonken.”

„Pijn is inderdaad de belangrijkste complicatie van gordelroos”, valt Ouwendijk in. „De helft van de mensen boven de 65 jaar die gordelroos krijgen ontwikkelt chronische pijn. Deze zogeheten postherpetische neuropathie is zeer moeilijk behandelbaar. Gelukkig bestaat er nu een goed en veilig gordelroosvaccin. Ik zou zeggen: maak daar gebruik van om deze ellende te voorkomen.”

Herpes Acht typen herpesvirussen belagen de mens Er zijn acht typen herpesvirussen die de mens kunnen infecteren. Vaak zijn ze bekender onder hun oude naam of de ziekte die ze veroorzaken. HHV1: het herpessimplexvirus type 1 (HSV-1), dat een koortslip veroorzaakt. HHV2: het herpessimplexvirus type 2 (HSV-2) dat de voornaamste veroorzaker van genitale herpes. Echter het nauw verwante HSV-1 veroorzaakt in toenemende mate ook genitale herpes. HHV3: het varicella-zostervirus (VZV) dat waterpokken en gordelroos veroorzaakt. HHV4: beter bekend als het Eppstein-Barrvirus (EBV), dat de ziekte van Pfeiffer veroorzaakt. HHV5: het cytomegalovirus (CMV). Deze infectie is vrij onschuldig maar kan wel schadelijk zijn voor ongeborenen. HHV6: veroorzaker van de ‘zesde ziekte’, een minder ernstige infectie, ook wel babymazelen genoemd. HHV7: waarschijnlijk de veroorzaker van pityriasis rosea, een onschuldige huidaandoening die vaak begint met één rode vlek op de romp. HHV8: veroorzaakt het Kaposi-sarcoom, een zeldzame vorm van huidkanker die optreedt bij mensen met een verzwakt immuunsysteem, bijvoorbeeld onbehandelde aidspatiënten.

Vaccins Niet ingezet Er zijn drie vaccins tegen varicella-zosterinfecties. Die worden in andere landen al veel gebruikt, maar zitten in Nederland niet in het Rijksvaccinatieprogramma. Provarivax is een vaccin tegen waterpokken. De Gezondheidsraad vindt het geen toegevoegde waarde hebben, omdat de meeste kinderen vanzelf immuun worden. Zostavax is bedoeld tegen gordelroos. Volgens de Gezondheidsraad is de werkzaamheid ervan beperkt. Het nieuwe vaccin Shingrix kan bij negen op de tien ouderen voorkomen dat ze gordelroos krijgen. De Gezondheidsraad is positief, maar het wordt niet kosteneffectief geacht.