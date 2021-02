Grapperhaus: voorkom drukte op ijs; wegen naar natuurgebieden gesloten

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) roept Nederlanders op dit weekend drukte te vermijden op het ijs. Dat zegt hij vrijdag tegen persbureau ANP. Wie wil schaatsen, moet voor vertrek eerst goed kijken of het niet te druk is, zegt de minister. Als er teveel mensen naar één gebied komen, kunnen burgemeesters en politiechefs besluiten het gebied af te sluiten. Dat zou volgens Grapperhaus „doodzonde” zijn.

Hij oppert om gespreid over de dag te gaan schaatsen. ‘s Ochtends vroeg om 7 uur of 8 uur bijvoorbeeld, als de zon net op is en het nog rustig is op het ijs.

Wegen afgesloten

De toegangswegen naar meerdere gebieden zijn vrijdag afgesloten vanwege de grote aantallen schaatsers. Zo zijn de plassen in Ankeveen, Loosdrecht en Kortenhoef niet meer met de auto te bereiken. De gemeente Stichtse Vecht heeft de Maarsseveense Plassen vrijdagochtend ook preventief afgesloten voor auto’s. In het natuurgebied was het donderdag ook al erg druk.

In Friesland geldt een tijdelijk parkeerverbod aan de Badweg bij Nannewijd, een meer in de gemeente De Friese Meren. Het verbod is vrijdag ingesteld nadat de drukte de afgelopen dagen toenam. Op deze manier blijft er ruimte voor hulpdiensten om snel op locatie te komen bij eventuele calamiteiten. Er wordt gehandhaafd op het verbod, waarschuwt de gemeente. Borden geven aan waar schaatsers wel mogen parkeren.

Niet schaatsen op de grachten

Niet alleen in natuurgebieden, ook in steden loopt de schaatskoorts hoog op. Schaatsen kan echter niet overal. Zo hebben Amsterdammers die op de grachten willen schaatsen, dit jaar waarschijnlijk pech. Weeronline meldt dat het de komende nachten nog heel hard moet vriezen voordat het kleine beetje ijs dat op de gracht ligt, dik genoeg is om op te schaatsen. Het ijs is zondag op zijn dikst, maar dan waarschijnlijk nog niet sterk genoeg om veel mensen te dragen. Weeronline raadt aan om in het Vondelpark te gaan schaatsen. Ook in andere steden is het ijs op de grachten waarschijnlijk onbetrouwbaar.