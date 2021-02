Goud voor vrouwen bij ploegachtervolging WK afstanden Thialf

Nederland heeft goud gewonnen op de ploegachtervolging voor vrouwen bij het WK afstanden in het Friese Thialf. De Nederlanders klokten een tijd van 2.55,97, dat was net iets sneller dan de Canadezen, die op 2.55,97 binnenkwamen. Rusland neemt met een tijd van 2.59,35 het brons mee naar huis.

Voor Nederland kwamen Ireen Wüst, Antoinette de Jong en Irene Schouten uit. Zij namen het op tegen de Canadese schaatsters Ivanie Blondin, Isabelle Weidemann en Valerie Maltais. De bondscoach van de Canadezen is een Fries: Remmelt Eldering.

Een andere Nederlandse bondcoach, Johan de Wit, die het Japanse team coacht, was er in Heerenveen niet bij. Japan is olympisch en wereldkampioen bij de vrouwen op de achtervolging, maar liet voor het WK afstanden verstek gaan vanwege de coronacrisis. De Wit liet zijn schaatsters parallel aan het toernooi in Thialf hun ritten rijden op de olympische schaatsbaan van Nagano. Ze reden daar een tijd van 2.57,27.

Het WK afstanden is tot dusver een succesvol schaatstoernooi voor Nederland: De Jong won donderdag in Thialf haar eerste wereldtitel op de 3.000 meter en Schouten pakte brons op die afstand.

Lees ook: De Japanners beginnen acht uur eerder aan hun ‘WK’: ‘We willen dat ze knokken met de virtuele tegenstanders’