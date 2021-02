Gevoel van vernedering gaat generaties mee

Na vijf jaar is mijn inburgeringscursus in Vlaanderen ergens halverwege. Ik weet nog dat ik een paar smalende reacties kreeg toen ik eerder schreef dat het zeker tien jaar ging duren om te wennen aan mijn tweede thuis. Was ik niet degene die vol ongeduld wees op de trage integratie van nieuwkomers? Iets meer introspectie kan geen kwaad, werd me gezegd.

Ik zou kunnen aanvoeren dat ik altijd nadruk heb gelegd op de ingewikkelde kant van zulke verplaatsingen. Maar het helpt wanneer beschouwingen worden gevoed door eigen ervaringen. Deze jaren, waarin ik pendel tussen beide buurlanden, bevestigen me in het idee dat het niet gemakkelijk is je weg te vinden in een nieuw land, zeker als dat land zo’n ingewikkelde verhouding tot zichzelf heeft.

We delen een taal en toch is het moeilijk om tussen de regels door te lezen. Dat realiseerde ik me eens te meer door de nieuwe roman van Stefan Hertmans. De opgang is een geweldige opvolger van zijn Oorlog en terpentijn. Dat laatste boek speelde in de Eerste Wereldoorlog, die België hard heeft geraakt. Alleen dat al is zo’n verschil tussen de buurlanden: ‘de oercatastrofe van de twintigste eeuw’ ging aan het neutrale Nederland voorbij.

In De opgang vormt de Tweede Wereldoorlog het decor. Vertrekpunt is het huis dat Hertmans eind jaren zeventig kocht in een arme volkswijk van Gent. Dat huis bleek te zijn bewoond door een bekende collaborateur, de SS’er Willem Verhulst. Die kwam snel vooruit in de rangen van de bezettende macht en werd zo medeverantwoordelijk voor de deportatie van stadgenoten.

Hertmans beschrijft hoe hij het lege huis aantrof. De tijd is tot stilstand gekomen en de schrijver zet die behoedzaam weer in beweging. Terwijl hij opklimt van de kelder naar de zolder komt stap voor stap Verhulst in beeld. Willem sleurt het gezin mee in zijn verraderlijke spel, maar wordt in de roman uiteindelijk overvleugeld door zijn Nederlandse vrouw Mientje die uit haar protestantse geloof de kracht put om overeind te blijven.

De wankelmoedigheid van Willem Verhulst krijgt daardoor meer reliëf. Hij voelt zich aanvankelijk ook aangetrokken tot het pacifisme en wil aan het einde van zijn leven bijgezet worden in het graf van zijn eerste vrouw, de Joodse Elsa Meissner. Of daarin een blijk van spijt over zijn rol tijdens de bezetting moet worden gezien blijft ongewis.

Zo is er wel meer raadselachtigs in dit levensverhaal. Iets van Willems motieven wordt duidelijk uit een terugblik op zijn jeugdjaren: „De Vlaamstaligen [...] werden gehoond en geplaagd door de bourgeoiszonen, we werden in het Frans uitgescholden voor het vuil van de straat, we sloegen erop los, wij zonen van gewoon volk, ik verdroeg niet dat we vernederd werden.”

De opgang is veel meer dan een vertelling over collaboratie, maar raakt wel het gevoel van vernedering dat zovelen met zich meedroegen. Al waren er genoeg mensen die zich verzetten of afzijdig hielden, we zien hoe dat gevoel bij nogal wat mensen kon overlopen in collaboratie met de Duitse bezetters. Die maakten in hun propaganda van de Vlamingen een Germaans broedervolk, dat zich wilde losmaken van België.

Hertmans toont hoe in woelige tijden het persoonlijke en het publieke leven door elkaar gaan lopen: „De meest intieme gesprekken raken verweven met het nieuws van de dag. Niemand is veilig voor het algehele gevoel dat alles met alles samenhangt.” In zulke tijden worden foute keuzes gemaakt, vallen families uiteen en ontstaan trauma’s die van generatie op generatie overgaan.

Die ervaringen overstijgen grenzen, maar krijgen in de weerbarstige geschiedenis van onze buren een eigen lading. Deze roman leerde me opnieuw hoezeer een samenleving wordt gevormd door bewuste en onbewuste verwijzingen naar het verleden. Die zijn moeilijk te doorgronden en bieden lang niet altijd houvast. Hertmans weet: „De geschiedenis is een speelvogel met slechte smaak.”

En natuurlijk kom je met dat verleden in aanraking. Zeker toen ik werd gevraagd als spreker op de Vlaamse feestdag in Dilbeek. Het spreekgestoelte was omhuld met een vlag – dat was even wennen. Later hoorde ik dat er verschillende versies zijn. Ik stond achter de officiële vlag: een zwarte leeuw met rode tong en rode klauwen. Er is ook een versie van Vlaamse nationalisten: geheel in zwart.

Het was overigens een gemoedelijke bijeenkomst, waar ik alle ruimte kreeg om uit te weiden over Nederland, Vlaanderen en België. Ik vertelde iets over mijn trage inburgering. In het Vlaams worden nieuwkomers ook wel ‘inwijkeling’ genoemd. Dat is een mooi woord, maar ik kan de gevoelswaarde ervan niet goed inschatten. Of me dat ooit gaat lukken weet ik niet.

Paul Scheffer schreef onder meer Het land van aankomst (2007).