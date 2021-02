Elke kolonie zijn dialect

In een kolonie van naakte molratten is het nooit stil. De sociale dieren piepen, tsjirpen en grommen in een kakofonie door elkaar.

Naam: Naakte molrat Wetenschappelijke naam: Heterocephalus glaber Leefplek: In ondergrondse burchten in Oost-Afrika. Uiterlijk: Roze rimpelig knaagdier van 14-18 cm lang. Eet: Ondergrondse knollen en wortels. Opvallend: Naakte molratten leven in eusociale kolonies, waarbij één koningin vrijwel alle nakomelingen voortbrengt – net als bijvoorbeeld termieten.

Er bestaan zeker zeventien soorten molratgeluidjes. Een zachte tsjirp lijkt een molratbegroeting te zijn. Beurtelings beantwoorden de dieren elkaars groet. Biologen ontdekten dat iedere molratkolonie een eigen kenmerkend dialect heeft van deze groet. Tsjrips van de eigen kolonie werden in proeven enthousiaster beantwoord dan die van een vreemde. En enkele verweesde ratjes die „voor de wetenschap” in een andere kolonie werden geplaatst, namen al spoedig het dialect van hun adoptiekolonie over. Als een koningin overlijdt verwatert het dialect even. Maar zodra zij is opgevolgd en de orde is hersteld, spreekt iedereen weer met hetzelfde accent.