Eén jaar cel voorwaardelijk voor Belgische agent die vluchtelinge Mawda (2) doodschoot

De Belgische agent die bijna drie jaar geleden de kogel afvuurde waaraan de tweejarige vluchtelinge Mawda overleed, is vrijdag door de rechtbank in Bergen veroordeeld voor onopzettelijke doding. Dat melden Belgische media. De agent had tijdens een achtervolging niet op het bestelbusje moeten schieten waarin de Iraaks-Koerdische peuter met andere migranten zat, oordeelde de rechter, die het schot disproportioneel en onvoorzichtig noemde.

De gemoederen liepen in België na de dood van het meisje hoog op. Naar aanleiding van Mawda’s dood ontstond een brede maatschappelijke discussie over het migratiebeleid van de toenmalige regering en de gevolgen van de Europese migratiepolitiek. De interventie van de politie in deze zaak was onderdeel van Operatie Medusa, een politieactie die toen al maanden liep en de smokkel van migranten richting het VK moest indammen. Volgens de linker politieke flank leidde het strenge beleid tot dit voorval, terwijl aan rechterzijde op de verantwoordelijkheid van de ouders gewezen werd.

De fout van de politieman „staat in directe verhouding tot de dood van het slachtoffer, dat anders nooit gestorven zou zijn”, tekende De Standaard op uit de mond van de rechter. Victor J.G. krijgt een gedlboete van 400 euro en een jaar voorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd, en hoeft dus niet de cel in.

De Iraaks-Koerdische peuter Mawda werd in de nacht van 16 op 17 mei 2018 geraakt tijdens de achtervolging van het busje met migranten waarin onder meer zijzelf, haar ouders en nog enkele kinderen zaten. De Belgische politie had het busje even daarvoor opgemerkt vanwege zijn valse nummerplaten. Toen ze het voertuig probeerde te doen stoppen, sloeg de bestuurder op de vlucht, waarna een achtervolging op de snelweg van haast een uur volgde. Agent J.G. vuurde uiteindelijk een kogel op het voertuig af, en raakte daarbij het meisje in haar wang.

Lees ook: België zit in zijn maag met dood van vluchtelinge Mawda

Ongeluk

Mawda’s dood was een ongeluk, verdedigde de agent zich in november voor de rechtbank. Hij had op de banden willen schieten om het busje tot stilstand te dwingen. Door een onverwachte beweging van de wagen vertrok zijn schot per ongeluk naar boven. Hij zou niet hebben geweten dat er ook kinderen in de auto zaten.

Mawda’s ouders dachten daar anders over. De inzittenden van het busje zouden naar de politie hebben geseind dat er kinderen in het busje zaten. De agenten zouden na het voorval bovendien bewust hebben geprobeerd te verbergen hoe het meisje om het leven kwam, verklaarden hun advocaten in de rechtbank. Zo ontkende de politie in 2018 in eerste instantie dat een kogel het meisje zou hebben gedood. Pas later erkende het parket dat ze door een kogel werd geraakt.

De advocaten van Mawda’s ouders bepleitten in november dat de agent voor opzettelijke doodslag veroordeeld zou worden. Maar de rechter koos ervoor de lijn van de openbaar aanklager te volgen. Die benadrukte in november dat er „geen complot was om wat dan ook te verbergen”.

Met de agent stonden ook de vermoedelijke smokkelaar en de vermoedelijke chauffeur die Mawda en zo’n dertig anderen naar het Verenigd Koninkrijk wilden overbrengen, terecht. De 20-jarige chauffeur, die op zijn vlucht onder meer een politiewagen probeerde te rammen, kreeg vrijdag vier jaar celstraf opgelegd. De dood van Mawda is volgens de rechter het gevolg van zijn acties. Tegen de vermoedelijke mensensmokkelaar was volgens de rechter onvoldoende bewijs dat hij de bestuurder maande om niet te stoppen. Tegen de twee was respectievelijk tien en zeven jaar cel geëist.

Opgelaaide discussie

De naam van Mawda duikt sinds haar dood regelmatig op in de opgelaaide discussie rond Belgisch politiegeweld. Volgens de advocaten van de ouders past de dood van Mawda in het ‘racisme’ van de politie en het politieke systeem. Voor aanvang van de rechtszaak pleitte een solidariteitsbeweging onder #Justice4Mawda voor gerechtigheid voor de peuter. Onder hen ook internationale sterren, onder wie voormalig frontman van de band Genesis Peter Gabriel.

Voorafgaand aan de uitspraak vrijdag werd bekend dat de ouders van Mawda een permanente verblijfsvergunning in België toegekend hebben gekregen. „Het is zo dat die ouders een aantal keuzes hebben gemaakt die ik moeilijk kan begrijpen”, aldus staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi vrijdagochtend op de Vlaamse Radio 1. „Maar los van die keuzes die gemaakt zijn, moeten we allemaal beseffen dat hier hun kind begraven ligt.”

Lees ook: België zit in zijn maag met dood van vluchtelinge Mawda