Voor het eerst in jaren is het weer zover: dagenlang sneeuw en ijs in Nederland. Sinds vorig weekend vriest het fors in het land en valt er geregeld sneeuw. Met het zakken van het kwik, steeg de schaatskoorts en al snel werd er gespeculeerd over een Elfstedentocht. Deze zal er echter niet komen, zo heeft de organisatie duidelijk gemaakt, omdat dat onmogelijk is met de huidige coronamaatregelen. Na dit weekend wordt het bovendien weer warmer.

Foto Robin van Lonkhuijsen / ANP