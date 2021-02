Denk niet te makkelijk over Myanmar

Begin november 2018 nam minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, D66) een cadeautje van legerleider Min Aung Hlaing in ontvangst. Het Facebook-account van de senior general was enkele weken eerder vanwege haatzaaien jegens moslims verwijderd, maar op zijn eigen website maakte hij enthousiast melding van de ontmoeting. Ze bespraken onder meer de deelname van de Tatmadaw, het Myanmarese leger, aan de politieke hervormingen, de goede staat van dienst van het leger in het traject naar een meerpartijendemocratie en de inspanningen van regering en leger om de vrede te herstellen.

Tegen de achtergrond van de staatsgreep van 1 februari jl. klinken die beloftes nog holler dan ze destijds al deden.

Ten tijde van de ontmoeting in 2018 had Min Aung Hlaing al vele nietsontziende operaties op zijn naam staan. Hij speelde als lokale commandant een beruchte rol in de oorlog tegen de talloze etnische minderheden. Inmiddels heeft de langst durende burgeroorlog van deze tijd miljoenen slachtoffers geëist.

In 2012, hij was amper gepromoveerd tot hoogste militair, zette Min Aung Hlaing zijn troepen in tegen de overwegend statenloze Rohingya-moslims. Dat deed hij opnieuw in 2016 en in 2017, toen ruim zevenhonderdduizend Rohingya’s naar Bangladesh werden verdreven met behulp van dezelfde geharde gevechtstroepen. In een sterk staaltje van retoriek classificeerde hij deze nieuwe geweldsoperatie, die de kenmerken van genocide heeft, als „Bengali die naar een ander land vertrokken”.

Kaag verklaarde indertijd: „We hebben weloverwogen besloten zowel met Aung San Suu Kyi te praten als met de opperbevelhebber, omdat het leger helaas nog een grote rol speelt in het land”. Maar in de pogingen om met deze man een dialoog te voeren, drong veel te weinig het besef van zijn ware aard door. Min Aung Hlaing is de verpersoonlijking van een leger dat geweld en straffeloosheid in de genen draagt: shoot, move, communicate staat er in een veelzeggende omkering van prioriteiten bij de ingang van menig legerbasis. Zijn Tatmadaw is dezelfde Tatmadaw die ingreep in 1962, 1974, 1988, 1996, 2007 en die zichzelf ziet als hoeder van een staat waarin etnische minderheden inferieur zijn.

Nederland opende handelskantoor

Kaag pleit nu voor nieuwe EU-sancties in plaats van dialoog. Maar in deze en al die andere terechte veroordelingen van de coup wordt de geschiedenis wel erg makkelijk herschreven. Zodra de eerste tekenen van een Myanmarese Lente zich rond 2011 aandienden, haastten de meeste westerse landen zich de betrekkingen te normaliseren – nog vóór de eerste vrije verkiezingen van 2015. De potentiële afzetmarkt, grondstoffen en betaalbare arbeidskrachten lokten, de invloed van China moest worden ingeperkt. Nederland opende al in 2013 een handelskantoor in Myanmars grootste stad Yangon.

Verschillende prominenten waarschuwden dat het zo rap en voortijdig normaliseren van de betrekkingen het leger groen licht zou geven. Ze kregen al snel gelijk. Ze waarschuwden ook dat de nadruk te veel op het aanhalen van de banden met democratische krachten onder leiding van Adviseur van Staat Aung San Suu Kyi lag en dat er te weinig oog voor de minderheden en hun strijd voor gelijke rechten binnen een federale staat was.

Weliswaar financierde de Europese Unie vervolgens het Myanmar Peace Centre, maar in het nabijgelegen populaire theehuis heette dit villacomplex ‘The Myanmar Prostitution Centre’. Er kwamen duurbetaalde, goedbedoelende buitenlandse experts en groten der aarde spreken, maar ver buiten Yangon woekerde de oorlog door tegen een bevolking die niet werd gekend in die geldverslindende vredesinitiatieven.

Men bleef inzetten op Min Aung Hlaing om verandering binnen het politiek zo machtige leger te bewerkstelligen. In 2016 bood het Militaire Comité van de EU hem de microfoon, onder meer voor een speech over het democratiseringsproces in zijn vaderland. Een half jaar later volgde een tegenbezoek van de EU aan de hoofdstad Naypyitaw. In mei 2017 toerde de opperbevelhebber van het Myanmarese leger langs enkele wapenfabrieken in Duitsland en Oostenrijk alwaar hij in militaire kringen dineerde – het deed weinig stof opwaaien. In een better late than never-move schortte de EU in 2018 de invitaties aan Min Aung Hlaing op na het geweld tegen de Rohingya’s. Sancties tegen het leger werden verder aangescherpt.

Jongeren leiden het protest

De Tatmadaw mag nog altijd dezelfde Tatmadaw zijn, Myanmar is veranderd. Jongeren leiden het protest tegen de staatsgreep, jongeren die opgroeiden met meer vrijheid en connecties met de wereld. Maar inmiddels komen de demonstranten uit alle lagen van de samenleving en begint er een opmerkelijke eenheid te ontstaan onder een bevolking die lang door middel van verdeel-en-heers-politiek tegen elkaar is uitgespeeld. Het is van groot belang dat het Westen deze samenleving steunt, in plaats van die te treffen, zoals met sancties in het verleden gebeurde. Het moet evenmin de fout maken de protesten simpelweg te beschouwen als een krachtmeting tussen Aung San Suu Kyi een de militaire top. Dit is een land in opstand in al zijn etnische en religieuze diversiteit.