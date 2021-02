De Volksbank schrapt 400-500 banen en gooit topstructuur om

Bij De Volksbank verdwijnen de komende drie jaar vanwege een reorganisatie vier- tot vijfhonderd van de ongeveer 3.000 banen. De door conflicten aan de top geplaagde staatsbank gooit daarnaast de topstructuur om. Dat blijkt uit de vrijdag gepresenteerde strategie voor de jaren 2021-2015.

De Volksbank omvat de bankmerken ASN, SNS en Regiobank en hypotheekverkoper BLG Wonen. De banen bij de bank verdwijnen omdat de huidige, op de vier losse merken gerichte organisatiestructuur op de schop gaat en er een ‘agile’ organisatiestructuur voor in de plaats komt, met zelfstandig werkende teams. Vanwege de nieuwe strategie ontstaan er ook weer nieuwe banen. „Daarvoor zullen nieuwe medewerkers worden aangetrokken, met voor de strategie benodigde kennis en vaardigheden. Huidige medewerkers krijgen de mogelijkheid om zich hierin te ontwikkelen”, schrijft de bank.

Onder de nieuwe strategie wil de Volksbank alle vier de merken laten groeien, onder meer door jongeren aan te spreken met het merk SNS en zich met alle bankmerken te gaan richten op kleinzakelijke klanten. De bank, die al relatief hoge klantscores behaalt, wil daarnaast meer producten gaan verkopen aan klanten, onder meer van derde partijen. Dat moet de vaste inkomsten vergroten, aangezien de rentebaten onder druk staan door de lage rente. Achter de schermen moet de organisatie achter de vier merken veel efficiënter worden, met een beter centraal ict-platform.

Topstructuur

De bank, onder leiding van de nieuwe topman Martijn Gribnau, zet verder het mes in de huidige opzet van de raad van bestuur. Volgens Gribnau is dat nodig om „focus en balans” aan te brengen in de veranderende organisatie. De afgelopen jaren werd de bank geplaagd door conflicten aan de top, wat volgens ingewijden mede de oorzaak was van het moeizaam aanpassen van de strategie van de bank die nog altijd voor 100 procent in handen is van de staat.

Afgelopen zomer werd de financieel directeur ontslagen na vijf maanden in dienst te zijn geweest. Daarna vertrok ook de operationeel directeur uit onvrede met de aanpak van het gedoe aan de top door de raad van commissarissen van de bank. Binnenkort moet een onderzoek verschijnen over de bestuurscultuur. De publicatie daarvan is uitgesteld tot na een kort geding van de vertrokken financieel topman die de onafhankelijk van het onderzoek in twijfel trekt.

Een derde minder winst

Onder de nieuwe structuur komt er naast de statutaire directie (met daarin de bestuursvoorzitter, de nog te vinden financieel directeur, risicodirecteur en commercieel directeur) een uitvoerend bestuur. Daarin komt onder meer een chief transformation officer en een personeelsdirecteur. De functie van operationeel directeur komt te vervallen.

De bank maakte vrijdag ook de jaarresultaten bekend. De nettowinst van de bank daalde in 2020 met ruim een derde naar 174 miljoen euro (2019: 275 miljoen euro). Om de reorganisatie te bekostigen werd een bedrag opzijgezet van 45 miljoen euro. De bank moest daarnaast 38 miljoen euro reserveren om mogelijke toekomstige verliezen op te vangen vanwege de coronapandemie. Hypotheken zijn de belangrijkste inkomstenbron voor De Volksbank. Daar worden weinig verliezen verwacht, ondanks de coronacrisis.

De Volksbank behaalde in 2020 een rendement op eigen vermogen van 5,1 procent. Onder de nieuwe strategie moet dat uiteindelijk 8 procent worden. Hiervoor moet onder meer de kostenratio (verhouding tussen inkomsten en kosten) in 2025 uitkomen op 57-59 procent. In 2020 lag die ratio op 70,6 procent. De bank wil verder in de komende jaren de duurzaamheid van de balans verhogen naar 75 procent (2020: 59 procent) en uiteindelijk in 2030 naar 100 procent.

De nieuwe strategie moet uiteindelijk een verzelfstandiging van de bank mogelijk maken. De bank is sinds 2013 in staatshanden, toen bankverzekeraar SNS Reaal door de overheid gered moest worden. De afgelopen jaren achtte de regering de Volksbank nog niet sterk genoeg voor privatisering, omdat de bank niet in staat was voldoende winst te maken.

