Click-and-vote

Zou de Duitse variant ook bij ons rondgaan? Ik doel op de variant onthuld door Die Welt: wetenschappers waren door de politiek aangespoord om de pandemie wat angstaanjagender te becijferen, om strengere maatregelen bij doodsbange burgers door de strot te duwen.

Vreemd genoeg lijkt het bij ons eerder omgekeerd. Met knikkende knietjes kijken OMT-leden naar de aankomende verkiezingen. Stel het uit, het is een besmettingsrisico, waarschuwen die wetenschappers, wat juist de polítici bij ons overdreven vinden.

Als één minuutje in een hokje staan, met eigen stempotloodjes, met maskers, met spatschermen, verdeeld over drie dagen, met extra volmachten en mogelijkheid voor poststemmen voor 70-plussers, nog steeds een levensgevaarlijke expeditie is, dan is een brood kopen bij de bakker dat ook.

Wij zien dus het tegenovergestelde van de Duitse variant. Toch kunnen de ondermijnende effecten hetzelfde zijn. Als het OMT, in de ogen van de politiek, klaarblijkelijk aan hypochondrische bangmakerij doet, moet je je als burger ernstig gaan afvragen welke prognoses van dit medische schaduwkabinet eveneens zijn aangedikt. Als de verkiezingen volgens onze ministers toch veilig zijn, waarom zou de buitenlucht dat na negen uur dan niet zijn?

Het probleem zit hem in de vermenging van medische en maatschappelijke discussies. Medische feiten, inclusief alle onzekerheidsmarges, horen in het OMT. Politici en samenleving maken vervolgens de maatschappelijke afweging. Doe je het minder zuiver, dan tast je het toch al niet overweldigende vertrouwen aan in zowel de politiek als de wetenschap.

Zo’n niet-medisch vraagstuk is bijvoorbeeld: hoe belangrijk zijn deze verkiezingen nu echt? Bij alles wat we al voor de grote sneeuwschuiver richting nazomer hebben gedumpt – middelbare scholen, kappers, hoger onderwijs, Boekenweek, horeca, miljarden euro’s staatsschuld voor onze kinderen – lijken die verkiezingen me van totaal ondergeschikt belang.

U heeft gelijk, dit mag ik helemaal niet denken. Zelfs na de moord op Fortuyn gingen de stemlokalen open. En wat een succeskabinet werd dat!

Verkiezingen zijn heilig. Maar hoe heilig is het om zonder echte campagne, zonder echte thema’s en in onze huidige toestand van verwarring een langetermijnkeuze te maken voor een regering na corona?

Dat is zoiets als meubels kopen via click-and-collect. Een matig geïnformeerde impulsaankoop waar je een week later al met verbazing naar staart. Wat bezielde me? Toch mag het pas bij het grofvuil in de zomer van 2023, als de enquêtecommissie over de gaswinning klaar is en Rutte IV valt.

Dit zijn click-and-collect-verkiezingen waarbij bovendien één keten gratis kan adverteren, die van de premier. Achteraf zal altijd aan hem blijven kleven dat zijn winst iets oneigenlijks had. Ook voor zijn eigen bestwil is het slim als we nog eventjes wachten met de heiligverklaring van Mark Rutte.

Christiaan Weijts schrijft elke vrijdag op deze plek een column.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 12 februari 2021