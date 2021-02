Chef Oympische Spelen in Tokio Mori treedt toch terug om seksistische uitspraken

Oud-premier Yoshiro Mori is alsnog per direct teruggetreden als de voorzitter van het organiserend comité van de Olympische Spelen in Tokio. Aanleiding zijn Mori’s eerdere uitspraken over de rol van vrouwen binnen de organisatie: ze zouden te veel praten. „Mijn ongepaste opmerkingen hebben een hoop onrust veroorzaakt”, zei de voorzitter vrijdag bij aanvang van een vergadering, meldt onder meer de Japanse omroep NHK.

Mori was aanvankelijk niet van plan te vertrekken. Hij had vorige week zijn uitspraken al teruggenomen en vond dat het niet nodig was om er verder conclusies aan te verbinden. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) noemde de uitspraken dinsdag ook ongepast, maar riep evenmin expliciet op tot het vertrek van de voorzitter. Het IOC zei de organisatie te steunen in de manier waarop het zijn invulling geeft aan diens „sferen van verantwoordelijkheid”. Vrijdag betuigde Mori opnieuw herhaaldelijk spijt van zijn uitspraken en voor de daaropvolgende „problemen voor het bestuur, de raad van commissarissen en vele anderen”.

Mori’s seksistische opmerkingen zorgden voor grote opschudding, zowel binnen Japan als daarbuiten. Er kwamen duizenden klachten binnen en zo’n vierhonderd vrijwilligers voor de Olympische Spelen trokken zich terug. Ook nu Mori weg is, is de discussie over de positie van vrouwen in Japan nog niet geluwd. Er zijn sterke conservatieve krachten in het land, en critici vinden dat (veelal oude) mannen het te vaak voor het zeggen hebben. Het is daarom ook de vraag wie de 83-jarige Mori zal opvolgen. De 84-jarige voormalige voetbalbestuurder Saburo Kawabuchi wordt vaak genoemd, hoewel bronnen tegen NHK zeggen dat hij geen belangstelling heeft. Naar verwachting neemt het comité later vrijdag een besluit.

Persoonlijke mening

De krant Asahi berichtte vorige week als eerste over de uitspraken van Mori. Hij werd tijdens een overleg met commissarissen gevraagd naar de positie van vrouwen in zijn comité, en of hij het zag zitten om het aandeel vrouwen op te hogen tot 40 procent. Mori zei daarop dat zijn „persoonlijke mening” is dat vrouwen te competitief zijn: als één vrouw iets zei, dan wilden ze allemaal wat zeggen. Ook zei hij dat vrouwen lang van stof zijn, en opperde hij dat hun spreektijd misschien verkort moet worden.

Het organiserend comité heeft meer problemen dan het seksisme van de voorzitter alleen. Nog altijd is de vraag of de opening van de Olympische Spelen die gepland staat voor 23 juli wel kan doorgaan. Het evenement werd eerder al met een jaar uitgesteld, en ook voor dit jaar gaan stemmen op om de Spelen te schrappen vanwege de coronapandemie. Vooralsnog wil de organisatie daar niets van weten.