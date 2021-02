Carnavalshart bewijst dat je kunt tonen wat er niet is

Twee volwassen mensen rollen in reusachtige plastic ballen over het stationsplein van Tilburg en langs de kerk. Heel hard roepen ze: „Tilburg, het carnaval gaat door!” En dan, met een weids gebaar voor zover hun kunststof omhulsel dat toelaat: „Ieder in de eigen bubbel!”

Van een afstandje is het niet moeilijk om de capriolen van deze menselijke reuzenknikkers een beetje zot te vinden, maar na vier dagen Carnavalshart op NPO2 komt het niet als een verrassing. Onder het motto „we gaan het niet vieren, maar we gaan het beleven” doet KRO-NCRV in harmonie met de lokale omroepen uit Brabant en Limburg dagelijks verslag van de voorbereidingen van het carnaval 2021, het grote feest van de omdraaiing dat wegens corona niet mag zijn.

Applausles

We horen hoe de top-tonpraters hun stinkende best doen om vanuit hun ton hun grappen optimaal getimed voor het voetlicht te brengen. „Er werd mij gevraagd wat ik ervan zou vinden om weer eens in de buurt van Eindhoven op te treden. Ik zeg: ‘Best’.” Een beste grap, maar je maakt ’m liever voor een zaal met driehonderd man dan in een lege studio voor een floormanager met een zwart mondkapje. Even later is er applausles voor een veertienkoppig publiek in een Zoomverbinding. „Houd de handen wat hoger dan normaal, dan komen ze in beeld. En nu wat harder!”

In elke scène voel je de kou en de leegte: bij een fotoshoot van de verenigingsvoorzitter en de burgemeester – ellebooggroet! – hoor je de galm van de hardstenen stadhuishal. Stevig ingepakt leest de jury de inzendingen voor van een Bredase gedichtenwedstrijd. De dichter die het mondkapje een mombakkes noemt gooit hoge ogen, maar poëzie in Breda blijkt een spel van vele dichters waarbij aan het eind Klaas Dijkhoff wint. De VVD-prominent zond ‘Alles op zijn gat in het Kielegat’ in, een licht-sentimenteel werk – Dijkhoff beloofde volgend jaar wat carnavalesker te werk te gaan.

We zagen ook beelden uit de jaren waarin het feest wel gewoon gevierd kon worden: Toon Hermans die als een held werd onthaald, slimste mens Rob Kemps in zijn natuurlijke habitat. Iemand vertelde dat het feest in 1953 ook niet doorging, uit respect voor de slachtoffers van de Watersnoodramp. Een koppel dat solliciteert als niet-echtpaar voor de Boerenbruiloft komt met de memorabele regels: „Ze is niet vies van wijn/ en ze ruikt niet naar tijm.” Even vrees je dat ook hier Klaas Dijkhoff er met de prijs vandoor zal gaan, maar dat valt mee. Hoe dan ook kan deze Boerenbruiloft pas over twaalf maanden worden gevierd.

Miniatuur-praalwagen

In Carnavalshart loopt een gemeenschap zich dapper warm voor een groot gemis. Niemand klaagt; iedereen knutselt verder aan zijn praalwagen. Aan zijn miniatuur-praalwagen. In een werkplaats bevestigt een man wat kunstgras op een plankje met wielen. „Elk jaar maken we iets wat in het thema staat, maar dit jaar is er natuurlijk geen thema. Daarom willen wij uitbeelden dat we een jaartje overslaan. Met een knipoog – en overslaan gebeurt op een tennisveld. Een poppetje slaat dan van 2021 naar 2022.”

Later zien we de knutselaars met hun creaties op anderhalve meter van elkaar staan wachten bij het wedstrijdkantoor. Ook de man die onder het motto ‘Ik laat me dit jaar niet blikken’ een voor een miniatuurwagen toch best groot hoofd had gebouwd, opgetrokken uit een twintigtal blikken traditionele appelstroop van de firma J. Canisius uit Schinnen.

Carnavalshart is het levende bewijs dat je heel goed kunt laten zien wat iets is, door te tonen dat het er niet is – wat op zichzelf een zeer carnavaleske omdraaiing is.