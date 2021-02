Akkoord over eerste cao voor mensen met arbeidshandicap

De kans is groot dat binnenkort de eerste cao voor mensen met een arbeidshandicap wordt afgesloten. Vakbond FNV, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de landelijke vereniging voor sociale werkgelegenheid Cedris hebben na „maandenlang onderhandelen” een akkoord bereikt over een dergelijke overeenkomst. Dat heeft FNV donderdag bekendgemaakt. De drie organisaties leggen de plannen nu ter goedkeuring voor aan hun leden.

De cao moet op 1 juli dit jaar ingaan en zeker 2,5 jaar gelden. De afspraken vervangen een veelvoud van regelingen voor mensen met een beperking, aldus vakbond FNV. Zo komt er één loongebouw, met daarin drie niveaus. Werknemers in de laagste schaal verdienen het minimumloon, en die in de hoogste schaal 118 procent daarvan. Werkweken zijn vastgelegd op 37 uur per week en werknemers krijgen 37 uur extra vakantieverlof bovenop het wettelijk verplichte verlof. Daarnaast is vastgelegd dat werknemers bij hetzelfde pensioenfonds (PWRI) voor hun oudedagvoorziening zullen sparen.

De cao moet gelden voor mensen die door een ziekte of beperking belemmerd worden bij het werken en die nu zogeheten beschut werk doen of een garantiebaan bij een gewone werkgever hebben. Gemeenten regelen beschutte werkplekken, die bedoeld zijn voor mensen met een beperking die een loonwaarde onder de 30 procent van het minimumloon hebben. Mensen met een garantiebaan werken bij een bedrijf; gemeenten compenseren ondernemingen voor het lagere productiviteitsniveau van mensen met een beperking die zij in dienst hebben.

„Voor het eerst is er voor deze mensen een pakket met landelijke afspraken over hun loon, pensioenen, hoe lang ze moeten werken, verlof en opleidingen”, aldus FNV-onderhandelaar Marco Schipper. Onderhandelaar voor de VNG Huib van Olden noemt de cao „een belangrijke mijlpaal voor komende generaties werknemers die willen participeren”. Brancheorganisatie Cedris zegt dat de plannen „zekerheid en perspectief” bieden.