Corona-schaatsen: reserveren voor tijdslot

Meekijken bij de schaatsvoorbereidingen in Wijdemeren, een gemeente met veel water, gaat „met een slag om de arm”, zegt de woordvoerder van de burgemeester aan het begin van deze week. „We zijn een kleine gemeente met weinig mensen. Als het straks los gaat, lukt het niet altijd om de telefoon op te nemen, dan moeten we snel opschalen.”

Zodra het gaat vriezen, kijkt Nederland naar Wijdemeren, de gemeente van de Ankeveense Plassen, die de reputatie hebben dat er al vroeg op geschaatst kan worden.

Maar denk niet dat ze in Wijdemeren, waar 25.000 mensen wonen, door vrieskou overvallen worden. Het ‘draaiboek Schaatsen’ werd zoals elk jaar al in oktober uit de kast gehaald. De zeven ijsverenigingen zitten daarvoor met de gemeente aan tafel. „We zijn er vervolgens aan blijven schaven”, zegt de gemeentewoordvoerder. Na elke coronapersconferentie moesten dingen worden aangepast.

Het draaiboek telt uiteindelijk dertig pagina’s. „We zagen een koudefront aankomen”, zegt Koen Jansen, coördinator van het gemeentelijk ijsteam. De rest van het jaar is hij adviseur veiligheid, dan houdt hij zich bezig met dingen als „ondermijning, burenruzies”, maar de afgelopen dagen, en die zijn een beetje door elkaar gaan lopen, is hij alleen nog maar met schaatsen bezig.

Ze komen hoe dan ook

Nadat de voorspelde „matige vorst” in „stevig aanhoudende vorst” veranderde, begon de schaatskoorts „serieuze vormen aan te nemen”. Dat was begin deze week. De gemeenteambtenaren en ijsmeesters wisten: mensen komen hoe dan ook. We kunnen ze niet meer tegenhouden, ook al zitten we midden in een pandemie. „En dan moet je gaan draaien”, zegt Jansen. In dat geval zouden mensen „zo veilig mogelijk ontvangen worden.” Dat betekent: de coronamaatregelen krijgen „de hoofdrol” en van koek en zopie is „absoluut geen sprake”.

De burgemeester van Wijdemeren, Crys Larson (VVD), zegt een paar dagen later in Nieuwsuur, op maandag, dat ze zich „wel een beetje zorgen maakt” over de verwachte toestroom. „In het ergste geval” moet ze bestuurlijke maatregelen nemen en wegen afsluiten. Lastig, want: „Als burgemeester gun ik iedereen een fijne tijd.” Vanaf maandag is er elke avond crisisoverleg in het gemeentehuis. Nog niet zeker is wanneer er daadwerkelijk kan worden geschaatst.

IJsmeesters weten dat de groei van ijs zich maar lastig laat voorspellen, al lijkt die boodschap niet meer over te komen. „Het is nog maar de twijfel of het gaat lukken”, zegt voorzitter van de Ankeveense ijsvereniging Peter van Bennekom op woensdag. „Vanmiddag heeft het ook nog een paar uur gedooid.” En ondertussen stelt iedereen hem vragen, maar „ik heb niets te melden. Die gekte ontstaat in de media, niet bij ons.” Hij is er juist heel nuchter onder, zegt hij. „Wij maken dit al decennialang mee, we kijken naar het ijs, lezen het ijs, weten wat er gaande is.”

Bennekom heeft woensdagochtend vóór elf uur al zo’n vijftien mensen door het ijs zien zakken. „Dat was dan wel weer leuk.”

Ramptoeristen

De ochtenden van Koen Jansen van het gemeentelijk ijsteam beginnen met een telefoontje naar de ijsverenigingen. Wat is de status van het ijs? Ook op donderdag zeggen alle verenigingen: niet goed. Zeven centimeter op de meest gunstige plekken. Schaatsen is onverantwoord – om grote groepen veilig te laten schaatsen is twaalf centimeter nodig.

Maar de schaatsers laten zich niet meer tegenhouden.

In de loop van de dag ontstaat een flinke file rond de plassengebieden. Hulpdiensten kunnen er niet meer doorheen. „Dat is zorg één’, zegt de woordvoerder van de brandweer. „Mensen die rustig hun auto proberen te parkeren terwijl wij erlangs moeten.”

Toegangswegen naar het water worden daarom afgesloten, in de bermen mag niet meer worden geparkeerd. „Zorg twee” van de brandweer betreft de „ramptoeristen”. Bij een redding van iemand die door het ijs is gezakt, blijven andere schaatsers om het wak staan om te kijken. „Als een stel kinderen wankelend op een richel”, zegt de woordvoerder. Het ijs is op sommige plekken nog geen vier centimeter.

Ga naar huis!

In Kortenhoef, een dorp in de gemeente Wijdemeren, tapet een bewoner donderdagmiddag een rood-omlijnd kartonnen bord aan een ladder. „Dit is gewoon asociaal! Ga naar huis! Waar zijn de coronaregels?”

„En dit was pas donderdag”, zegt Koen Jansen aan het einde van de dag. Hij gaat het crisisoverleg in. Daar zal het over het „sneller signaleren van drukte” gaan.

Op vrijdag besluit burgemeester Larson om de toegangswegen naar Wijdemeren vanaf negen uur ’s ochtends af te sluiten. Er staan dan al files. Later die ochtend worden ook alle wegen naar de plassen afgesloten, en belegt Larson een persconferentie. Haar boodschap: blijf weg. „Maak een wandeling of ga naar een rustige sloot in de buurt.”

