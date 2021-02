Aantreden Draghi in Italië houdt veel beloftes in

Het aantreden in Rome van het kabinet-Draghi houdt een hele reeks beloftes in die in Italië zelf en ook elders in Europa veelal met instemming zullen worden begroet. Staccato: beter en efficiënter bestuur. Een uitgesproken pro-Europese en (met Biden) pro-Atlantische opstelling. Een langetermijnvisie die leidt tot serieuze aanpak van chronische problemen die lang zijn verwaarloosd. Neutralisering van middelpuntvliedende populistische tendenzen.

Er ligt ook een gevaar op de loer. In hun wens om mee te doen aan dit experiment van een regering onder leiding van de voormalig voorzitter van de Europese Centrale Bank, hebben zo veel partijen hun steun uitgesproken dat inhoudelijke conflicten onvermijdelijk zijn. Politici die elkaar te vuur en te zwaard hebben bestreden, moeten nu samenwerken. Het gevoel van urgentie bij de medische aanpak van de coronapandemie zal verbindend werken. Maar op het gebied van belastingen, milieu, justitie en de manier waarop de economische en sociale schade van de pandemie moet worden aangepakt, zal tot verhitte discussie leiden.

Na een week van gesprekken met politieke partijen en maatschappelijke organisaties ging de 73-jarige Mario Draghi vrijdagavond naar president Mattarella om te vertellen dat hij zijn ministersploeg klaar heeft. Het wordt een kabinet van partijloze experts en van politici (maar geen partijleiders). Er komen twee nieuwe ministeries die een centrale rol zullen spelen in de toekomstplannen, voor Digitale Transitie (Vittorio Colau, ex-Vodaphone) en voor Ecologische Transitie (Roberto Cingolani, directeur defensie- en technologiebedrijf Leonardo). Op Financiën komt Daniele Franco, directeur-generaal van de Italiaanse centrale bank. De ministers voor Binnenlandse en Buitenlandse Zaken en voor Gezondheid zijn dezelfde als in het voorgaande kabinet. De ministers worden zaterdag om 12 uur beëdigd.

SuperMario

Het persbureau Ansa had maandag al voorspeld dat ‘super’ het woord van de week zou worden. Niet in de zin van ‘buitengewoon goed’, of het steeds meer gangbare ‘hartstikke bedankt’. Maar in de zin van ‘staande boven’, iets overstijgend. In die zin is SuperMario, zoals de komende premier wordt genoemd, niet de klusjesman uit het spelletje die alles kan oplossen, maar de bestuurder die zich aan het politieke gewoel weet te ontworstelen en zelf een lijn uitzet.

Dat is wat Draghi de afgelopen week heeft gedaan. Zijn gesprekspartners vertelden dat Draghi niet vroeg wat hún wensen waren, maar vertelde wat zíjn plannen waren en vroeg of ze wilden meedoen.

Draghi maakte duidelijk dat zijn kabinet zal streven naar verdere Europese integratie en een grotere rol van Brussel – niet makkelijk te verteren voor de euroscepticus Matteo Salvini en zijn nationaal-populistische partij Lega. Rome zal zich, na de machtswisseling in Washington, pro-Atlantisch opstellen – een ander accent dan de flirt van zijn voorganger Giuseppe Conte met president Trump en de open houding van de Vijfsterrenbeweging naar China.

Met zijn besluit om ministers te kiezen op basis van kennis en ervaring en niet op basis van hun politieke achtergrond, onderstreept Draghi dat zijn hoofddoel niet een politiek evenwicht is, maar een gedeeld actieplan: snel vaccineren, de pandemie in toom houden, en ervoor zorgen dat het land de enorme kansen die het herstelfonds van 209 miljard euro biedt, niet verspeelt. Eindelijk is er geld voor groot onderhoud, maar dan moet dat wel goed worden gepland – iets wat onder het vorige kabinet niet goed lukte.

Als het hem lukt stappen in die richting te zetten, zou dat tot een grotere en constructievere rol van Italië in Europa kunnen leiden. Bovendien zou dit het wantrouwen jegens Italië in een aantal EU-landen kunnen verminderen. Italiaanse commentaren vragen zich nu al betekenisvol af wie, als Angela Merkel straks uit beeld is, een leidende rol in Europa zou kunnen spelen.

Een pad doorslikken

Met hun steun voor Draghi hebben populisten, zoals dat in Italië heet, een pad moet doorslikken. Na de verkiezingen in 2018 kwam er een populistische regering in Rome: de Vijfsterren, begonnen als anti-systeempartij, en de Lega, eurosceptisch en fel tegen migratie. Twee kabinetten en veel politieke strijd verder hebben ze allebei om politiek-strategische redenen besloten de bankier Draghi te steunen.

De oprichter van de Vijfsterren, Beppe Grillo, had eerder zijn leeftijdsgenoot Draghi omschreven als: Dracula, een Mary Poppins die niet kan zingen, een exponent van technocratische dictatuur. Woensdag riep Grillo, bang dat zijn partij de Draghi-boot zou missen: „Hij is een van ons”’. Met een verwijzing naar het geplande ministerie voor Ecologische Transitie, een stokpaardje van Grillo, stuurde hij een online-stemming donderdag onder partijleden richting ‘ja’ – maar 40 procent zei nee.

Ook Matteo Salvini van de nationalistisch-populistische partij Lega heeft een enorme draai moeten maken. Verdwenen zijn ineens zijn euroscepsis en zijn plannen voor een flat tax, gestopt is zijn populistische getwitter. Salvini realiseerde zich dat dit het moment is voor een strategisch besluit. Hij hoopt de onbetwiste leider op rechts te worden, maar zijn achterban in het noorden, met veel midden- en kleinbedrijf, zou het onbegrijpelijk hebben gevonden als hij in de oppositie tegen Draghi zou zijn gegaan. De lijnen die Draghi heeft uitgezet, zouden zo niet alleen kunnen leiden tot een economisch, maar ook een politieke wederopbouw.

