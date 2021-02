Aanrechtafstand

Het hele weekend is er WK seksistisch afstanden schaatsen in Heerenveen. Er worden gewone afstanden gereden en wat ik aanrechtafstanden noem. Donderdagmiddag werd geopend met middellang aanrecht. De vrouwen reden 3.000 meter, de mannen 5.000. Antoinette de Jong won goud. Patrick Roest, hoorde ik een deskundige zeggen, was als favoriet zo groot dat hij alleen kon verliezen. Dat gebeurde. Hij werd verslagen door de Zweed Nils van der Poel, die dat wel buitengewoon sportief deed, want toen hij bij de microfoon stond zei hij meteen dat hij het rot vond voor Patrick. Dat vond Patrick ook.

Als ik vrijdag dit cursief inlever, beginnen de ploegenachtervolgingen. Ook dat zijn aanrechtafstanden want de mannen rijden acht rondjes en de vrouwen zes, dan kunnen ze eerder stoppen om te koken en de bubbel te poetsen. Daarna komen de 500 meters. Die zijn gewoon 500 meter voor iedereen.

De WK afstanden bestaan pas sinds 1996, toch konden ze in dat jaar nog tot het besluit komen vrouwen kortere afstanden te laten rijden dan mannen. Bij zwemmen zijn de afstanden gelijk. Waarom zou je als het water bevriest dat achterhaalde onderscheid mogen maken? Hoezo mag je vrouwen nog gevangen houden in een kortere afstand? Het is niet dat vrouwen geen 10 km kunnen schaatsen, want tijdens de Elfstedentocht doen ze dat wel, die wordt voor vrouwen ook niet langs elf bushaltes gehouden. Het kan niet anders of de vrieskou is van invloed. Ik gok dat het iets doet met de hersenen van organisatoren. Iets als ze terug de tijd in vriezen.

Het merkwaardige is dat historisch gezien juist op de langere afstanden de vrouwentijden dichter bij de mannentijden komen. Ik vind het verdacht. Alsof iemand in die schaatskoepel heeft willen voorkomen dat een vrouw ooit op het ijs de mannen verslaat. We moeten de jongens van de toekomst beschermen tegen die heks, moet een bobo hebben gedacht en hij zette een streep door de 10 kilometer voor vrouwen en maakte van de 5 bij 5.000 meter snel een drietje.

Zaterdag staat in het teken van verworven gelijkheid: de massastarten zijn zowel bij de vrouwen als bij de mannen 16 rondjes. Ook de 1.000 meter zijn voor iedereen 1.000 meter. Zondagmiddag, wordt afgesloten met lang aanrecht: 5.000 meter voor de vrouwen en 10.000 voor de mannen.

Daarna gaan Antoinette de Jong, Suzanne Schulting en de rest van de chicks koken en afwassen terwijl Patrick Roest, Sven Kramer en de rest van de mannen bij de open haard evalueren met een cognacje.

Ik zit dan allang niet meer voor de tv. Zodra het aanrechtgedoe begint, zal ik mijn eigen schaatsen aandoen en het ijs opgaan in de hoop door een wak te zakken. Het laatste dat u mij zult horen roepen is: „Het is nondeju 2021 en vrouwen moeten kortere afstanden schaatsen!”

Op de lange baan van de sportgeschiedenis zal ooit een vrouw harder schaatsen dan de mannen, dat is zo goed als zeker. Net als Patrick Roest kan een favoriet zo groot als de man uiteindelijk alleen nog verliezen.

Carolina Trujillo is schrijfster.