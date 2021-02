Winters weer houdt aan: vrijdag meer treinen, 42 natuurijsbanen open

De NS zet vrijdag weer iets meer treinen in op de dienstregeling. Dat meldt de NS donderdag. Op alle trajecten rijden sprinters en een aantal intercity’s. Ook de internationale treinen rijden weer.

Het treinverkeer heeft sinds afgelopen weekend last van het winterweer. Op zondag reden er helemaal geen treinen van de NS, de rest van week werd volgens een aangepaste dienstregeling gereden. De NS roept reizigers op om alleen noodzakelijke reizen te maken.

Schaatsen

Op verschillende plaatsen in het land kwam het verkeer vanochtend vast te staan omdat mensen de weg op gingen om te gaan schaatsen. Onder meer bij de Ankeveense en Loosdrechtse Plassen werden toegangswegen afgesloten, en ook in Overijssel gingen wegen dicht. Op veel plaatsen is het ijs nog veel te dun om op te schaatsen. De politie en de brandweer laten weten dat ze al verschillende schaatsers te hulp hebben moeten schieten omdat ze door het ijs waren gezakt.

Volgens de schaatsbond KNSB zijn er donderdag door het hele land 42 schaatsbanen met natuurijs open. Er zijn in Nederland in totaal zo’n 450 natuurijsbanen. De bond roept schaatsers op voorzichtig te zijn, omdat het ijs nog erg dun kan zijn. „Als je gaat schaatsen, blijf dan in je eigen stad of dorp. Zoek een veilige vijver of sloot, begin bij ijs op ondiep water. Liefst ga je naar de lokale natuurijsbaan.”

Het weer blijft voorlopig koud. Het KNMI verwacht voor komende nacht matige tot strenge vorst en ook de komende dagen blijft de temperatuur een paar graden onder het vriespunt. Vanaf maandag is er kans op dooi.