Praten tijdens de seks is vaak zo makkelijk nog niet

Elk voorlichtingsboek, elke voorlichtingssite, iedere seksuoloog kan vertellen hoe belangrijk communicatie – en niet alleen non-verbale – is bij seks. Wil je? Wat wil je? Hoe wil je het? Hoe vertel je dat je het naar je zin hebt? Maar praten over en tijdens seks is vaak zo makkelijk nog niet. Zoals de lezer* die deze kwestie opriep schreef: „Ik heb ervaren dat een fysieke onhandigheid in bed veel milder wordt beoordeeld dan een verbale blunder.”

Om te beginnen, stelt hij in zijn mail, „zijn daar de regie-aanwijzingen. Dat is al moeilijk genoeg, al was het alleen maar omdat je bijna verplicht bent elkaars lichaamsdelen bij de naam te noemen. Dat wil zeggen, bij een of andere naam, en die hoeft lang niet voor beide partners dezelfde te zijn. Bruut gezegd: waar de een opgewonden wordt van het woord kut, knapt de ander erop af. Fijn vrijen wordt dat niet.” Nog gecompliceerder is volgens hem „liefde-en-geilheid-taal”. „In mijn ervaring zijn de uitersten hier enorm. Er was een vrouw die superopgewonden werd als ik een verhaaltje verzon, naar het model van Nancy Friday” – voor de jonge(re) lezers: Friday publiceerde in 1973 en 1975 bestsellers over de seksuele fantasieën van vrouwen – „liefst te beginnen als we nog lang niet in bed lagen. Maar ik heb ook een vrouw gekend die (al wel in bed) zei: ‘Als je een beetje stil bent, wordt het best fijn.’”

Reacties kwamen alleen over het tweede aspect van taal in bed: taal als potentiële verhoger van opwinding. En dan niet, ik waarschuw maar even van tevoren, van mensen die schuchter zijn op dit gebied.

„In het normale leven ben ik heel netjes, in bed juist niet”, mailde een vrouw*. „Het is heerlijk als mijn vriend weet wat hij wil en zegt: ‘Benen wijd zodat ik je beter kan neuken’, of: ‘Kont omhoog.’ Hij vraagt ook weleens: beschrijf eens wat je voelt. Dan moet ik niet aankomen met: ‘Jouw penis in mijn vagina’, nee, dan is het: ‘Heerlijk jouw harde pik tot aan je ballen tegen mijn kont.’ Je moet elke gêne voorbij, Antoinnette Scheulderman vroeg een gast bij DWDD eens: ‘U gebruikt nooit schuttingwoorden? Ook niet in bed?’ Zij heeft het begrepen.”

„Veel mensen lijken een drempel te ervaren op dit gebied, maar in mijn ervaring kan het juist iets toevoegen als je elkaar tegelijkertijd verbaal en fysiek stimuleert”, schreef A* (38). „Wijlen mijn man zei ooit dat ik de geilste hoer was die hij ooit had geneukt. Dat gaf een enorm geile prikkel. Ik roep op het moment dat ik ultiem aan het genieten ben vaak ‘kut’ of ‘kut lieverd’. Nieuwe bedpartners vragen dan bezorgd wat er aan de hand is, en of ze het niet goed doen. Heel aandoenlijk.”

„Na een huwelijk van ruim 25 jaar, waarin mijn partner en ik geen goede match op seksueel gebied waren”, schreef een derde vrouw, een vijftiger*, „doe ik het laatste jaar andere ervaringen op, met mannen die beduidend jonger zijn dan ik. Ik was gewend aan seks in doodse stilte, zij zéggen dingen. De eerste keer dat een man dingen zei als ‘lekker geil ben je’ en ‘wat een heerlijk kutje heb je’ schrok ik enigszins, ik vond de directheid nogal porno-achtig. Maar het was ook opwindend, en het voelde complimenteus en positief. De volgende vrijer liet eveneens van zich horen. ‘Fucking hell’ hoorde ik het meest als hij genoot. Inmiddels ben ik eraan gewend en vind ik het de sfeer verhogen en de intimiteit benadrukken. Vanzelfsprekend geef ik de heren ook complimenten.”

Ten slotte een bericht van R (65)*, die net als de vraaginbrenger heeft ervaren dat een verhaaltje vertellen opwindend is voor zijn partners. Sterker: zo’n verhaal zorgt volgens hem voor „een intenser orgasme”. „Voor een vroegere vriendin kon het niet heftig genoeg zijn – te heftig voor NRC. Bij mijn vrouw is het een standaard format, altijd met twee of drie mannen.”

Volgende week praten we verder over praten tijdens seks.

* Namen zijn op verzoek weggelaten, maar bekend bij de redactie.