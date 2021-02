Nord Stream? In het Duitse Sassnitz vinden ze Rusland heel betrouwbaar

Op de kade van de haven in Sassnitz liggen stukken Russisch breedspoor. De haven was in de jaren tachtig al een poort naar de Sovjet-Unie – de goederentreinen rolden hier aan land nadat ze in Klaipeda, tegenwoordig in Litouwen, waren ingescheept. De burgemeester van Sassnitz, Frank Kracht, vertelt: „In de jaren negentig, na de val van de Muur, ging een groot deel van de Sovjet-bezettingsmacht in de DDR via Sassnitz en Klaipeda naar huis.”

Nu liggen overal rondom de haven, op een noordoostelijk punt van het eiland Rügen, stapels pijpleidingen die de laatste 120 kilometer van Nord Stream 2 moeten vormen. Een Russisch schip ligt aan de kade om de buizen naar de Fortuna te verschepen, het schip dat de leiding op de Oostzeebodem installeert. Maar een groeiend aantal critici in binnen- en buitenland vindt dat Duitsland de medewerking aan de gasleiding, een project van het Russische Gazprom, zou moeten opzeggen.

De kritiek klinkt al sinds in 2015 het akkoord over de bouw van de pijpleiding werd getekend, maar is de laatste maanden met de vergiftiging van de Russische oppositieleider Aleksej Navalny steeds luider geworden. En al helemaal na Navalny’s recente arrestatie, veroordeling en het harde optreden van de Russische autoriteiten tegen demonstranten die hiertegen protesteren.

Bondskanselier Merkel houdt vast aan haar adagium dat de gasleiding een „zuiver economisch” project is. Binnenlandse critici, en die uit de EU, wijzen er echter op dat het stopzetten van de aanleg de meest concrete sanctie zou zijn die nu aan Rusland kan worden opgelegd, sancties zijn immers ook vaak ‘zuiver economisch’ van aard. Commentatoren speculeren dat de afronding van Nord Stream 2 weleens de grootste internationale faux-pas uit Merkels ambtsperiode zou kunnen worden.

Op het eiland Rügen, dat tot Merkels kieskring behoort, werkt alle buitenlandse kritiek averechts. In augustus ontving burgemeester Kracht, een boomlange, geboren Sassnitzer, een brief van de Amerikaanse senatoren Ted Cruz, Tom Cotton en Ron Johnson, waarin zij dreigden met „fatale” en „vernietigende” sancties als de haven van Sassnitz de samenwerking met Nord Stream 2 zou voorzetten. Alle havenmedewerkers zouden de gevolgen voelen, waarschuwden de Amerikaanse politici. Kracht schuift de brief over tafel in zijn gemeentehuis. „Zo’n brief”, zegt hij, „getuigt niet van respect”.

Opeenvolgende Amerikaanse regeringen – Obama, Trump en Biden – spraken zich uit tegen Nord Stream 2, omdat Europa niet afhankelijk zou moeten zijn van Russisch gas. Of, zo beweren de voorstanders van Nord Stream 2, omdat de VS er belang bij zou hebben om hun eigen vloeibare gas (lng) op het continent te kunnen verkopen.

Deze week kwam naar buiten dat minister van Financiën Olaf Scholz (SPD) de Amerikanen na die brief van de senatoren had willen apaiseren: hij zou een miljard euro investeren in Duitse infrastructuur voor Amerikaans vloeibaar gas, zodat de Duitse import ervan makkelijker zou worden. In ruil daarvoor zouden de Amerikanen hun sancties moeten laten vallen. Die deal is nooit gesloten.

In januari werd een tweede plan om de Amerikaanse sancties te ontduiken publiek, al moest je goed kijken om dat te zien. De deelstaatregering van Mecklenburg-Vorpommern kondigde aan een nieuwe milieustichting op te richten. Die stichting zou regionale milieu-initiatieven steunen en, alsof het een nagekomen gedachte betrof, ook de bouw van Nord Stream 2 „helpen”. Het idee: voortaan zouden bedrijven kunnen worden beschermd tegen sancties door de stichting als tussenfiguur te laten fungeren. De stichting kan, volgens de statuten, materiaal en diensten om Nord Stream 2 af te bouwen inkopen bij de bedrijven, die zo beschermd hun werkzaamheden voort zouden kunnen zetten. De deelstaat Mecklenburg-Vorpommern draagt tweehonderdduizend euro bij aan de stichting; Nord Stream 2 N.V. doneert 20 miljoen.

Meck-Pommski

Tabloid Bild vatte de investering van Nord Stream 2, dat via een in Amsterdam geregistreerd dochterbedrijf van het Russische staatsconcern Gazprom is, in de stichting als volgt samen: ‘Wird Meck-Pomm zu Meck-Pommski?’ Volgens de statuten kan Nord Stream 2 aanwijzen wie er binnen de stichting sleutelposities zal bekleden. De directeur van Nord Stream 2 is Poetins boezemvriend Matthias Warnig, een Duitser die in de jaren tachtig bij de Stasi werkte en zo de in Dresden gestationeerde KGB’er Vladimir Poetin leerde kennen.

Een andere vriend van Poetin is de voormalige bondskanselier Gerhard Schröder, die in zijn regeringsperiode met Poetin het verdrag sloot voor Nord Stream 1, een pijpleiding die net als Nord Stream 2 van het Russische Vyborg naar het Voor-Pommernse Lubmin loopt. Kort nadat Merkel Schröder als kanselier afloste, werd Schröder voorzitter van de raad van toezicht van Nord Stream 1. Later, in 2017, werd Schröder voorzitter van de raad van commissarissen van het Rusissche staatsoliebedrijf Rosneft. Der Spiegel suggereert op basis van bronnen in Schwerin, waar de Mecklenburgse regering zetelt, dat het idee voor de ‘milieustichting’ niet zozeer uit de koker van de deelstaatminister voor Energie, Christian Pegel (SPD) komt, of uit die van minister-president Manuela Schwesig (SPD), maar dat de opzet ‘made in Moskau’ was.

Sinds de vergiftiging van Navalny groeit de kritiek op de pijpleiding snel

Al met al zijn de Duitse sociaal-democraten een drijvende kracht achter Nord Stream 1 en 2 – ook het verdrag voor de tweede leiding werd in 2015 door SPD’er en toenmalig minister van Economie Sigmar Gabriel getekend, na wat lobby-inspanningen van Schröder. Hun inzet voor de pijpleiding beargumenteren de sociaal-democraten met het belang van de dialoog, zich impliciet beroepend op de Ostpolitik van Willy Brandt, de West-Duitse kanselier die de verhoudingen met het Oostblok enigszins wist te ontdooien.

Maar een scheutje geschiedenis en een voorliefde voor dialoog overtuigt niet in alle gevallen. Bondspresident en SPD’er Frank-Walter Steinmeier zorgde deze week voor verontwaardiging door in een interview met de Rheinische Post te zeggen dat de energiebetrekkingen bijna de „laatste brug tussen Rusland en Europa” zijn. Bovendien, zei hij, heeft Duitsland een bewogen geschiedenis met Rusland. „Op 22 juni is het 80 jaar geleden dat de Duitsers de Sovjet-Unie binnenvielen. Meer dan 20 miljoen mensen in de toenmalige Sovjet-Unie zijn in de oorlog omgekomen”, aldus Steinmeier.

Dat is een uiterst vreemde context om het belang van Nord Stream 2 in te bespreken, aangezien juist voormalige Sovjetstaten als Polen en Oekraïne, waar de Duitsers niet minder huis hielden dan in het huidige Rusland, het meest te lijden hebben onder Nord Stream 2: zij lopen de doorvoerbetalingen mis van het gastransport over land. De Oekraïense ambassadeur schreef dat de „bedenkelijke historische argumenten” van bondspresident Steinmeier de „Oekraïners in het hart [hebben] getroffen”.

Anti-Amerikanisme

Woensdag riepen oppositiepartijen de Groenen en de liberale FDP de coalitie op om de aanleg van Nord Stream 2 te stoppen. De coalitie CDU/CSU en SPD blijft achter het project staan, ook al zijn er steeds meer CDU’ers die zich tegen de laatste kilometers van de gasleiding keren, zoals voormalig kandidaat-lijsttrekker Norbert Röttgen en parlementslid Michael Brand. Minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas (SPD) zei dat juist nu geen bruggen mogen worden afgebroken.

Bondsdag-lid voor de Groenen Claudia Müller, uit Mecklenburg-Vorpommern, vat haar bezwaren samen: „We hebben de leiding niet nodig, volgens prognoses slinkt het gasverbruik. Het project slaat geen brug naar duurzamere energie. Je ziet aan het voorstel van Olaf Scholz om in lng te investeren dat de SPD lippendienst bewijst aan de milieudoelen. En ook diplomatiek is de leiding geen brug, want Mecklenburg-Vorpommern drijft het meeste handel met Polen en de verhouding tot Polen lijdt juist onder Nord Stream 2.” Müller erkent dat in haar deelstaat de steun voor de pijpleiding groot is: „In de hele voormalige DDR is er grote affiniteit met Rusland, dat zie je ook terug in peilingen over goedkeuring van Nord Stream 2. En Trump heeft de laatste jaren een latent anti-Amerikanisme aangewakkerd.”

Burgemeester Kracht erkent dat ook de brief van de drie senatoren de stemming over de VS in Sassnitz geen goed heeft gedaan. „De brief heeft het gevoel bestendigd dat de VS zich ongevraagd met onze zaken bemoeien. De mensen hier willen gewoon ’s ochtends naar hun werk gaan en niet door de Trumps of Poetins van deze wereld ergens in worden meegetrokken.”

De DDR-geschiedenis van het stadje speelt natuurlijk een rol, zegt Kracht, die zelf partijloos is omdat hij zich als jonge militair al eens, zeer tegen zijn zin, moest voegen naar het SED-lidmaatschap. „Wij willen ons DDR-verleden niet uitwissen. Rusland is voor ons een betrouwbare partner. En we hebben weinig ervaring met Amerikaanse bedrijven.”

Ook over het kustplaatsje trokken de afgelopen dagen straffe sneeuwstormen. Aan de kade ligt een ijsbreker, de buizen zijn toegedekt door een dik pak sneeuw. „Weet je hoe we die oostenwind noemden in de DDR? De Russenpeitsche [Russenzweep].”