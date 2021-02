We are sorry, Britney: roddelpers en misogynie duwden zangeres over de rand

Wat herinner jij je van Britney Spears? De videoclip bij haar eerste hit, ‘…Baby One More Time’ (1999), waarin de popzangeres met een ver boven haar navel geknoopt bloesje door de schoolgangen danst? Die keer dat ze haar hoofd had kaalgeschoren of het moment waarop ze werd ‘betrapt’ met een baby achter het stuur? Die twee smaken heb je ongeveer, als je er niet te lang over nadenkt. In de media werd Britney neergezet als ‘too sexy, too soon’, of als labiel.

Dat laat ‘Framing Britney Spears’ op indringende wijze zien. De documentaire van The New York Times op de videolatforms FX en Hulu is nog niet in Nederland te zien, maar doet in de VS al veel stof opwaaien.

Britney Spears ging van ieders favoriete buurmeisje uit Louisiana naar een tragisch figuur die werd ontleed en kapotgemaakt door de tabloids, onder toeziend oog van miljoenen. Ze werd weggezet als onverantwoordelijke gek, die het verdiende om de voogdij te verliezen over haar twee kinderen. De wereld haalde opgelucht adem toen ze onder curatele werd gesteld en haar vader het roer overnam als ‘conservator’.

Dertien jaar later is hij dat nog steeds. Al is Britney duidelijk bij zinnen en volop aan het werk, toch kan Jamie Spears nog steeds de credit cards van zijn dochter opzeggen, bepalen wanneer ze wordt opgenomen, en beheert hij haar geld. Zij betaalt hun beider advocaatkosten in de procedure over haar curatele die al jaren loopt. „Ze is bang voor hem”, zegt de advocaat van Britney in een petitie aan de rechtbank. Zoiets zou nooit met een man gebeuren in Amerika, zegt een van de twee makers van podcast Britney’s Gram in de eerste drie minuten van de film. En dat is precies de crux.

De NYT-journalisten, op het juiste spoor gezet door fans die de beweging #FreeBritney startten in 2018 en verdekte wanhoopkreten lezen in haar Instagram-feed, laten zien dat er meer schuilt achter het tweedimensionale beeld van Britney. Ze belichten de rol van haar vader, misogynie in de maatschappij en de meedogenloze tabloidcultuur van de jaren nul. Britney wordt achtervolgd door hordes fotografen in beklemmende scenes die de vergelijking oproepen met Lady Diana. Een tabloid-eigenaar vertelt dat een foto van Britney, vooral de ‘ongeposeerde’, zo’n 1 miljoen dollar opleverde. „Maar ze heeft ook nooit gezegd dat ze ons er niet bij wilde hebben”, geeft een fotograaf die miljoenen aan haar misère verdiende als halfslachtig excuus.

Maar ook: de manier waarop Britney werd bevraagd tijdens interviews. Of haar borsten echt waren, vroeg Ivo Niehe tijdens een inmiddels berucht televisiefragment. In een ander interview wordt Britney gevraagd of ze nog maagd is en bedankt ze de journalist voor die vraag, terwijl ex Justin Timberlake mag vertellen op de radio of hij wel of niet ‘in haar broekje’ is gekropen.

Waarom liet ze dat gebeuren? Of beter gezegd: waarom lieten wij dat gebeuren? Britney werd beroemd toen het schandaal tussen Monica Lewinsky en president Clinton net de voorpagina’s sierde, legt NYT-journalist Wesley Morris uit. Vergeet niet: het was uiteindelijk niet Bill die moest aftreden, maar Hillary die een presidentschap misliep. „Er is een heel apparaat in de maatschappij dat misogynie ondersteunt”, zegt een van de Britney’s Gram-podcastmakers.

Familie werkt niet mee

De documentaire maakt pijnlijk duidelijk van hoe ver we zijn gekomen. Je zou de makers partijdigheid kunnen verwijten, maar de NYT-journalisten dringen je hun oordeel niet op. Ze laten je zelf conclusies trekken door bronnen uit het begin van haar carrière aan het woord te laten, zoals jeugdvriendin en chaperone Felicia Culotta. „Britney gaat zo veel verdienen dat ze een grote boot voor me koopt”, zou haar vader hebben gezegd tegen haar labelmedewerker, die vertelt dat die vader verder vooral afwezig was. Je zou hoor en wederhoor willen, maar noch moeder Lynne, noch vader Jamie wilden reageren. „We weten niet of Britney onze verzoeken heeft gekregen”, is te lezen op de aftiteling.

Niet alles is nieuw, maar als je het zo op een rijtje ziet, schaam je je kapot. Er is deze week een nieuwe zitting in de rechtszaak tegen vader Jamie Spears. Naast de #FreeBritney beweging is er een tweede beweging ontstaan, aangezwengeld door zangeres Courtney Love: #We are sorry, Britney.

Popdocumentaire Framing Britney 1 uur en 13 minuten The New York Times Nog niet in Nederland te zien ●●●●●