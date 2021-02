VPRO komt met nieuw boekenprogramma

Brommer op zee wordt het nieuwe VPRO boekenprogramma dat vanaf 18 april wekelijks om 19.25 uur wordt uitgezonden op NPO 2, dat maakte de VPRO donderdagochtend in een persbericht bekend. De presentatie zal in handen zijn van Wilfried de Jong en de Vlaamse radiopresentatrice Ruth Joos en zal wekelijks vijftig minuten duren. Het programma moet de vervanger worden van VPRO Boeken, dat in 2005 begon met Wim Brands als presentator. Na het overlijden van Brands in 2016 waren Jeroen van Kan, Carolina Lo Galbo en Tjitske Mussche de presentatoren van hetzelfde programma. Nu is er dus gekozen voor een duo-presentatie. Over de exacte invulling kan de VPRO nog niet veel zeggen, daar wordt nog aan gewerkt.

Toen VPRO Boeken in januari 2020 stopte, kwam er veel kritiek, omdat dit het enige vaste boekenprogramma op de Nederlandse televisie was. In het cultuurprogramma Mondo, dat de VPRO presenteerde als opvolger van VPRO Boeken, kwam literatuur weliswaar aan bod, maar het was slechts een onderdeel van een bredere opzet. Dat het nieuwe boekenprogramma is genoemd naar een verhaal van de vorig jaar overleden J.M.A. Biesheuvel geeft de ambities aan. In Brommer op zee doet een man het onmogelijke: als een messias kan hij met zijn brommer over zee rijden. Zijn streven is 40.000 kilometer over zee te rijden: „Ik wil iets doen wat nog nooit iemand heeft gekund. Dat is altijd mijn ideaal geweest.”