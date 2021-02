Ik maak mijn auto sneeuwvrij en hoor een conversatie die gevoerd wordt bij een belendend perceel. Een buurkind vraagt aan zijn moeder: „Mam, mogen we iets lekkers?”

Via de voordeur roept de moeder: „Pak bij het fietsenschuurtje maar een ijspegel van het dak.”

