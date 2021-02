Veel vragen over de toekomst van Sven Kramer na lijdensweg op de 5.000 meter in Thialf

Het gaat niet goed met Sven Kramer. En dat is een understatement. De schaatser krabbelde donderdag bij de WK afstanden over het ijs. Rugpijn dwong hem in de rol van veredelde recreant op de 5.000 meter, die hij afsloot met een voor zijn doen beschamende tijd van 6.35,52 minuten en een negentiende plaats van de twintig deelnemers.

Hoe indicatief Kramers vormcrisis is voor een eventueel einde van zijn carrière is niet te zeggen. Hij worstelt het hele seizoen al met rug- en vormklachten. De pijn speelde donderdag dusdanig op dat hij zich terugtrok voor de ploegachtervolging van vrijdag. Deze WK zitten erop voor hem, want de voormalige heerser op de lange afstanden had zich niet gekwalificeerd voor de 10.000 meter.

Natuurlijk was Kramers rit geen reële afspiegeling van zijn ware vorm. Daarvoor reed hij te relaxed. Halverwege besefte de Fries dat zelfs een podiumplaats onhaalbaar was, waarna hij zich ontspande. Een lijdensweg, want Kramer is alles behalve een krabbelaar op schaatsen.

Is het tijdperk-Kramer teneinde of kan hij zich nog oprichten voor de Spelen in Beijing? De meervoudig olympisch, Europees en wereldkampioen wil dan afscheid nemen met olympisch goud op ‘zijn’ 5.000 meter. Maar hoe reëel is die wens?

Tot zijn ergernis wint Sven Kramer niet meer. De bittere realiteit voor hem is dat ploeggenoot Patrick Roest hem is voorbijgestreefd. En dan dient zich buiten de grenzen, in de persoon van Nils van der Poel, plotseling een nieuwe beul aan.

Daverende verrassing

De Zweed tekende voor een daverende verrassing door de wereldtitel op de 5.000 meter voor de neus van grote favoriet Roest weg te kapen. En dan te bedenken dat Van der Poel vooral met titelambities op de 10.000 meter naar Heerenveen is gekomen. De vijf kilometer beschouwde hij als een opwarmertje. Dat maakt de nederlaag voor de ontgoochelde Roest, maar vooral voor de aangeslagen Kramer, uitermate pijnlijk.

Kramer beschouwt zijn vormcrisis vooralsnog als een incident. Hij voelt het verschil met zijn concurrenten oplopen, dat wel, maar de oorzaak schrijft hij vooralsnog toe aan zijn zwakke rug. Zodra die is hersteld en hij zijn topvorm terugvindt, ziet Kramer zich wel degelijk als een kanshebber op olympisch goud. Want met die medaille wil hij aan zijn schaatspensioen beginnen.

Vooralsnog is de wens de vader van de gedachte. Kramer is niet meer de oude Kramer, die de ijsbanen domineert. Voorafgaande aan de WK in Heerenveen maakte hij van zijn twijfels geen geheim. „Ik laat me niet in de hoek van verliezer drukken”, zei strijdvaardig. „Als je mijn prestaties op een rij zet, kun je niet zeggen dat ik ondermaats heb gepresteerd. Maar anderen doen het momenteel beter en daar zal ik in mee moeten. Dat is slikken, maar ik heb nog twaalf maanden om me te verbeteren. Dat moet te doen zijn.”