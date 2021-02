Start de boycot van het WK in Qatar, het is nog niet te laat

Onlangs organiseerde de KNVB een symposium over mensenrechten en sport, met betrekking tot het WK Qatar 2022. Werd dit symposium vooraf al niet aan de grote klok gehangen, tijdens en na afloop was de aandacht ervoor nagenoeg nihil. Hoeveel personen het symposium online hebben bijgewoond? Geen idee. Nergens ben ik een verslag tegengekomen, laat staan een tv-item erover. Hoogstwaarschijnlijk ben ik de enige die er met mijn Twitteraccount (@CancelQatar2022) aandacht aan heeft geschonken. Ook daarop waren de reacties minimaal, met uitzondering die van sporthistoricus Jurryt van de Vooren. Hij reageerde er uitgebreid op.

Hein Meurs is eindredacteur van het voetbalmagazine Staantribune.

Hoe vallen deze publiciteitsstilte en geringe animo te verklaren? Terwijl toch vrijwel iedereen vindt dat het WK in Qatar ongewenst is, en op zijn minst dat het nooit aan Qatar had mogen worden toegewezen. Maar tussen die mening én daar daadwerkelijk aan consequenties aan verbinden, zitten vele variaties. En bovendien – iets wat elk langer slepend onrecht overkomt – de Qatar-moeheid heeft onverbiddelijk toegeslagen. Daar komt dan nog bij dat het ver van ons bed is, zodat we er zelf geen last van hebben.

Dat het WK steeds dichterbij komt, ‘we’ ons kunnen kwalificeren en het voetbal niet willen missen, geeft misschien definitief de doorslag voor het luwen der verontwaardiging. Want, sust men zichzelf, ‘we kunnen het toch niet meer voorkomen en nu de stadions af zijn, moet het ook maar doorgaan, want anders zijn al die doden en slavenarbeid vergeefs geweest.’

Dat die met bloed besmeurde stadions straks weer worden afgebroken en het – dixit Willem Vissers van de Volkskrant tijdens het symposium – je geliefde maar zal zijn die hiervoor het leven heeft gelaten, nemen we dan maar even op de koop toe.

Vinger aan de mensenrechtenpols

Afgezien van al die aanvankelijke ‘tegenstanders’ die niets meer dan selectief verontwaardigd voor de bühne waren, zijn er nu velen die struisvogelpolitiek bedrijven. Men houdt zich angstvallig gedeisd, omdat men iets gedoogt en straks – inclusief de kwalificatiewedstrijden – gaat volgen, waarvan men diep in het hart beseft dat het in alle opzichten fundamenteel fout is. Waarvoor men zich schaamt of zich in allerlei bochten wringt ter rechtvaardiging. Dat varieert van symposia tot aan bovengenoemde drogredenen en intenties om tijdens het toernooi protestacties en ‘de vinger aan de mensenrechtenpols te houden’.

Er werden op het symposium vele prijzenswaardige initiatieven gepresenteerd en aangeprezen door vertegenwoordigers van (internationale) voetbalbonden, mensenrechten- en arbeidersorganisaties. Maar het is het paard achter de wagen spannen. Dit had eerst moeten gebeuren om daarna pas te beoordelen of Qatar een geschikte plek is voor een WK. Nu probeert men alsnog recht te praten wat hartstikke krom is. Daaronder schaar ik eveneens – hoe urgent ook – de intentie om zich hard te maken voor een passage over mensenrechten in toekomstige toewijzingsprocedures.

Ook al was het discussiepanel hierna wat kritischer en realistischer, het is allemaal mosterd na de maaltijd, met het WK Qatar als wansmakelijk hoofdgerecht. Het cancelen van die hap zou het enige aanvaardbare recept zijn geweest. Nu blijft alleen nog een massale boycot over om de vieze smaak alsnog een beetje weg te spoelen.