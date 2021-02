Staat moet onteigende obligatiehouders SNS Reaal ruim 800 miljoen euro betalen

De Nederlandse staat moet de onteigende obligatiehouders van de de genationaliseerde bank en verzekeraar SNS Reaal ruim 800 miljoen euro betalen. Dat heeft de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam donderdag beslist. Aandeelhouders ontvangen geen vergoeding, omdat de aandelen SNS Reaal „geen waarde” vertegenwoordigen, aldus de Ondernemingskamer.

Wel moet de staat kosten van rechtsbijstand en van ingeschakelde deskundigen vergoeden aan de partijen die in het geding zijn verschenen, tot een bedrag van maximaal 1 miljoen euro. Ook moet de overheid de kosten op zich nemen van de door de Ondernemingskamer ingeschakelde deskundigen. Dat komt neer op een bedrag van ruim 3,5 miljoen euro. Het ministerie van Financiën wilde een maximale schadeloosstelling van 10 miljoen euro betalen. Het ministerie laat weten zich te gaan „beraden op de uitspraak”. Het is nog te vroeg om te zeggen of het ministerie in cassatie gaat.

Begin 2013 werden SNS Reaal en SNS Bank genationaliseerd, nadat zij in problemen kwamen door dochtervennootschap Property Finance. Beleggers kregen toen niets omdat hun effecten niets meer waard zouden zijn volgens het ministerie van Financiën. Voormalige aandeelhouders, obligatiehouders en achtergestelde schuldeisers voelden zich gedupeerd en stapten daarom naar de rechter.

In 2019 oordeelde de Ondernemingskamer dat moest worden beoordeeld welk bedrag de aandeelhouders en de obligatiehouders zouden hebben gekregen als SNS Reaal en SNS Bank niet zouden zijn genationaliseerd, maar failliet zouden zijn verklaard. Inmiddels is SNS opgesplitst in een verzekeringsgedeelte (eerst VIVAT, inmiddels ook weer in delen verkocht) en een bank (de Volksbank). Alleen de bank is nog in staatshanden, verzekeraar Reaal werd verkocht aan het Chinese bedrijf Anbang Insurance Group.

Dit bericht wordt aangevuld.