Soumates: Tinder voor zielsverwanten

Bijna tien jaar geleden werd het eerste seizoen van Black Mirror gelanceerd. De griezelig realistische sciencefictionserie over de duistere kant van technologie bleek de juiste serie op het juiste moment. Techoptimisme begon plaats te maken voor grote zorgen over de macht van Silicon Valley en de gevaren van sociale media. Door te kiezen voor de vorm van een anthologieserie (elke aflevering een nieuw verhaal met een nieuwe cast) kon maker Charlie Brooker veel prikkelende ideeën kwijt. Toen Black Mirror met het derde seizoen de overstap maakte naar Netflix groeide het uit tot een wereldwijd fenomeen. Hogere budgetten gaven Brooker de vrijheid om groter te denken en te spelen met verschillende genres. In 2019 liep hij echter tegen een creatieve muur op en begon hij in herhaling te vallen. Daarnaast werden zijn verhalen soms zelfs door de werkelijkheid ingehaald.

Serie Soulmates Van: William Bridges, Brett Goldstein. Met: Sarah Snook, Bill Skarsgård, Charlie Heaton, Betsy Brandt. Amazon Prime Video, 6 afleveringen van 40-50 minuten. ●●●●●

Brooker vertelde vorig jaar dat er voorlopig geen nieuwe afleveringen komen. Volgens hem hebben mensen in deze moeilijke tijden geen zin in dystopische verhalen over het instorten van de samenleving. Het is de vraag of hij gelijk heeft. Het geeft anderen in elk geval de ruimte om in het gat te springen. De meest recente poging om dat te doen heet Soulmates. Een van de bedenkers, William Bridges, schreef mee aan twee (sterke) Black Mirror-afleveringen en dat merk je meteen; de serie voelt bijna als een spin-off die zich iets meer richt op menselijke relaties. Soulmates speelt zich af in een wereld waarin het mogelijk is om een test te doen die jouw ideale partner vindt. Als jouw zielsverwant de test ook heeft gedaan kun je elkaar opzoeken. De gevolgen zijn enorm: wat als je al getrouwd bent met iemand? Geef je dan alles op om iets te beginnen met jouw soulmate? En wat als iemand van je eigen geslacht als match uit de bus komt terwijl je hetero bent? Heeft het algoritme altijd gelijk? Datingapps als Tinder en Bumble zijn al helemaal ingeburgerd, dus deze volgende stap biedt genoeg materiaal.

Huwelijk opblazen

In de eerste helft van het seizoen blijft alles binnen de lijntjes. Aflevering 1 gaat over een vrouw (Sarah Snook, bekend van de hitserie Succession) met een prima huwelijk. Toch overweegt ze om de test van het bedrijf Soul Connex te doen. De kans is aanwezig dat ze haar huwelijk opblaast. Het is een aardige introductie van het concept, al komt het materiaal alleen dankzij Snook boven de middelmaat uit.

Lees ook De technologische dystopie uit Black Mirror is dichterbij dan je denkt

Baanbrekend wordt het daarna nergens, maar in de tweede helft van het seizoen valt er gelukkig meer lol te beleven dankzij gekkere scripts. Door de technologie naar de achtergrond te verplaatsen en een minder serieuze toon aan te slaan, is er ruimte voor betere verhalen. Zo laat de voorlaatste aflevering zien hoe een sekte misbruik kan maken van de test door kwetsbare mensen die geen zielsverwant hebben te rekruteren.

Het seizoen wordt afgesloten met de sterkste en meest sadistische aflevering. In ‘The (Power) Ballad of Caitlin Jones’ ontmoeten we een ietwat schuchtere vrouw (Betsy Brandt) die matcht met een hele foute man. Ze begint te twijfelen aan haar eigen karakter en vraagt zich af of ze eigenlijk wel een goed mens is. De plottwists die volgen worden erg goed uitgewerkt. Als de schrijvers in het (al bestelde) tweede seizoen verder deze richting opgaan zou Soulmates het niveau van de betere Black Mirror-afleveringen wel eens kunnen bereiken.