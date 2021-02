Shell perkt fossiele brandstoffen voorlopig niet in

Voor de lange termijn heeft Shell zijn klimaatambities verhoogd. Voor het eerst zegde het olie- en gasconcern donderdag toe in 2050 helemaal geen CO 2 -uitstoot meer te veroorzaken. Voor de korte termijn zijn de doelen volgens critici minder ambitieus. Zo wordt de komende tijd jaarlijks 2 tot 3 miljard dollar in duurzaamheid geïnvesteerd, op een totaal van ruim 22 miljard.

Shell maakte verder bekend dat het in 2030 de uitstoot met 20 procent teruggebracht wil hebben. Omdat het hierbij om een relatieve reductie van CO 2 gaat (carbon intensity), kan groei van de activiteiten deze reductie beperken. Vijf jaar later moet deze relatieve uitstoot 45 procent lager liggen.

Opvallend is dat Shell als eerste in de oliebranche zijn klimaatambities aan zijn aandeelhouders wil voorleggen voor „een adviserende stem”. Bedoeling is om elke drie jaar een transitieplan te maken en die vanaf 2021 jaarlijks voor te leggen.

„Op basis van hun nieuwe plannen ben ik voorzichtig optimistisch”, zegt Mark van Baal van de financiële actiegroep Follow This. Hij diende sinds 2016 resoluties in waarin Shell werd gevraagd om zich aan de klimaatdoelen van Parijs (liefst een maximale opwarming van 1,5 graad) te houden.

Van Baal: „Shell laat zien dat ze goed naar de kritische aandeelhouders hebben geluisterd. Maar de nu gepresenteerde plannen om op korte termijn de uitstoot te beperken, zijn niet voldoende om aan Parijs te voldoen. Ondanks dat ze in 2050 helemaal klimaatneutraal zeggen te zijn.”

Bestuursvoorzitter Ben van Beurden benadrukte op de strategiedag van Shell nog eens dat de olieproductie zijn hoogtepunt heeft gehad. Dat hoogtepunt was in 2019. Vanaf nu zal de olieproductie elk jaar met 1 of 2 procent dalen. Maar dat wil niet zeggen dat het concern in 2030 minder fossiele brandstof produceert. „De productie van gas toenemen en dan zal aan het eind van het decennium de mix [van olie en gas] uitkomen op 55 procent. Alles bij elkaar kan je zeggen dat de totale productie ongeveer gelijk blijft”, aldus Van Beurden. Shell verwacht nooit meer zoveel uit te stoten als in 2018. Toen ging het om 1.700 megaton CO 2 .

Shell heeft geen ambities om een grote speler te worden in de productie van duurzame energie. In tien jaar wil het bedrijf de verkoop van stroom verdubbelen en ook wil het bedrijf een rol spelen in waterstof, dat als energiedrager in de transitie belangrijk kan worden. „Meer dan een producent van groene energie willen we een rol spelen in de toegevoegde waarde voor de klant. De waarde van het toekomstige energiesysteem is niet het hebben van de modernste elektrolyser [voor productie van waterstof], maar die waarde voor ons zit in het ontsluiten van de waterstofmarkt.”

Shell kondigde donderdag voor he eerst aan in 2050 volledig klimaatneutraal te willen zijn, en dat kan niet zonder hulp van de klant. „De energie zal dan veel minder koolstofintensief zijn, maar we verkopen dan nog steeds energie die koolstof bevat.”