Shani en Barenboim samen: een heerlijke wedstrijd om naar te luisteren

Ook het Rotterdams Philharmonisch Orkest streamt nu elke week een concert online. Zo lijkt het alsof de Rotterdammers het Amsterdamse Concertgebouw volgen, maar niets is minder waar. In september al werd Sjostakovitsj’ Negende symfonie opgenomen onder leiding van chef-dirigent Lahav Shani, een concert dat op 17 april online komt. Daarna volgde onder andere Dvořáks Zevende symfonie (Leonidas Kavakos, 20/2) en Mendelssohns Derde Symfonie (Valery Gergiev, 24/4). In totaal verschijnen in tien weken tien nieuwe opnames online, die – anders dan in Amsterdam (gratis) – 5 tot 15 euro kosten.

Een hoogtepunt uit het programma is ongetwijfeld een Rotterdamse hereniging van Lahav Shani en meesterpianist Daniel Barenboim. Toen Shani piano en orkestdirectie studeerde in Berlijn, ontfermde Barenboim zich over hem als mentor. Een belangrijke overeenkomst: allebei zijn ze pianospelende dirigenten, in pianoconcerten vaak tegelijkertijd.

Op Shani’s inauguratieconcert in 2018 speelde Barenboim voor het eerst bij het Rotterdams Philharmonisch. En hoewel Shani het graag wilde, volle agenda’s beletten herhaling. Tot corona. Een datum voor een nieuw concert was plots zo geprikt.

Pats

We waren bij de opnames eind januari als het Rotterdams Philharmonisch met Barenboim het Eerste pianoconcert van Chopin opneemt. Een pianoconcert met een minutenlang orkestraal intro, waarin de piano nog even stil blijft. Al die tijd zit de inmiddels 78-jarige Daniel Barenboim onbewogen op zijn kruk. Gebogen, maar met opgerichte blik. Al die tijd kijkt hij geconcentreerd naar de rug van zijn dirigerende oud-leerling. Pas als de contrabassen prachtig gedoseerd de nu toch echt naderende inzet van de piano aankondigen, draait de meesterpianist zich houterig naar de toetsen. Pats. Volautomatisch eist hij de aandacht op, geholpen door Chopin, die het vanaf de eerste inzet om de piano laat gaan.

Chopin kun je heel lichtvoetig spelen. Barenboim doet dat niet. Alleen zijn voeten zijn daadwerkelijk licht; meermaals tilt hij ze beide van de grond om meer kracht te kunnen zetten op de toetsen. Dat hij de veer van het orkest langzaam opgewonden heeft, blijkt als Chopin de piano voor het eerst weer even stilhoudt en het orkest een moment geeft om voluit te spelen. Met een enorme energie stuiven de musici uit de startblokken.

Backgammon

Het is niet de her en der verspreide bladmuziek die het eerst in het oog springt als we tijdens een korte pauze tussen de opnames de kleedkamer van Shani binnenlopen. Wel de doos die op de vleugel ligt: backgammon, een van de oudste bordspelen ter wereld. Als Barenboim en Shani elkaar treffen in Berlijn, waar ze beiden wonen, houden ze zich niet alleen met muziek bezig. Meestal spelen ze backgammon, legt Shani graag uit.

Maar de oude mentor en muzikaal directeur van de Berlijnse Staatsoper is kribbig. Twee dagen repeteren en een opnamedag met talloze herhalingen van snelle loopjes zijn hem niet in de koude kleren gaan zitten. Niet naar de backgammondoos kijken, niet vragen of Barenboim dan misschien ook Shani’s backgammonleraar was, en al helemaal niet vragen of je van samen bordspelen spelen ook beter samen muziek gaat maken.

Waarom vandaag Chopins Eerste pianoconcert? „Nou, waarom niet dan?” Praten over dit concert gaat vandaag even niet. Wel vertelt hij dat hij de afgelopen maanden niet stil heeft gezeten. Hij prijst zich gelukkig dat hij het zelfs druk heeft gehad, met name met een nieuw festival in de Berlijnse Pierre Boulez Saal afgelopen juli. Met A festival of new music heeft hij tien hedendaagse componisten de kans gegeven een nieuw stuk te ‘doneren’, in naam van de solidariteit en om geld op te halen voor musici. Want, vindt hij, „we focussen nu vooral op de lichamelijke gezondheid, maar veel te weinig op de mentale gezondheid van de mensheid”. De concerten werden online gestreamd.

Negen video’s

Het Rotterdams Philharmonisch Orkest heeft de laatste maanden ook niet stilgezeten, vult Shani aan als Barenboim zwijgt. „Het gaat goed, met mij en met het orkest.” In juni begonnen de eerste experimenten met concerten opnemen voor een online publiek, wat eind vorig jaar onder andere resulteerde in 9 video’s met de symfonieën van Beethoven in kamermuziekbewerking. Hij kan merken dat de musici hebben doorgespeeld. „Maar”, hij knikt naar Barenboim, „dat neemt niet weg dat ze het heerlijk vinden om weer even met een grootheid te kunnen spelen.”

Oud-leraar en oud-leerling steggelen op het podium wat over de volgorde van opnemen. Een concertregistratie staat zelden in één take op band. Delen waar musici nog niet helemaal tevreden over zijn worden dikwijls opnieuw gedaan. Maar als het eerste deel opnieuw moet, speel je het concert dan éérst helemaal uit en doe je dan het eerste deel nog eens, of begin je meteen opnieuw? Shani is voorstander van het eerste. Barenboim van het tweede. Dan kun je als chef-dirigent nog even verontwaardigd tegenpruttelen in de stijl van je eigen leermeester – Barenboims ijzeren wil is wet. De musici uit het orkest lijkt het niet uit te maken. Al had Barenboim het concert van achter naar voor willen spelen met het middendeel in spiegelbeeld, de 55 geconcentreerde maar blije gezichten spreken boekdelen.

Heerlijke wedstrijd

Die herhalingen zijn niet onnodig. Barenboim heeft het Eerste pianoconcert van Chopin ontelbare keren gespeeld, maar vandaag gaat het niet foutloos. Gelukkig is er geen publiek en volgens de draaiboeken is er nog twee uur opnametijd, dus geen nood. Af en toe staat Barenboim op om bij Shani in de bladmuziek te kijken, en af en toe – daaruit blijkt dat de leerling wel degelijk op gelijke voet staat met zijn vroegere leraar – draait Shani zich met de bladmuziek om naar Barenboim om hem met gestrekte vinger aan te wijzen hoe een muzikaal loopje wél moet worden gespeeld.

Ook het tempo verraadt gelijkwaardigheidsgetouwtrek. Barenboim moet zich erg concentreren op de snelle loopjes, waarbij hij vertragingen afdwingt. Soms haalt hij het maar net. Maar Shani zweept het orkest net zo makkelijk weer op zodra het orkest het even voor het zeggen heeft. Allebei geven geen haarbreed toe. Het is een heerlijke wedstrijd om naar te luisteren.

Het derde, laatste deel gaat het best. Het orkest zet stevig in, maar balanceert mooi met de piano. De tempi zijn gelijk. Barenboim speelt strak, en de snelle loopjes vliegen uit zijn handen. Als hij wil, zou hij al spelende even aan zijn neus kunnen krabben zonder een toets te missen. Bij de zwaarste muzikale accenten stampt hij op grond.

Als laatste wil Barenboim het zachte tweede deel van Chopins pianoconcert nog eens overdoen, en nóg eens. „I’m very sorry”, verontschuldigt hij zich naar het orkest, dat hem beantwoordt met vriendelijke blikken. Middenin, net als de 1ste hoorn en 1ste fagot zich van hun beste kant laten horen, stopt hij abrupt. Het is mooi geweest. Hij staat op, keert zich naar de musici en zegt: „Thank you very much. I wish you much happiness.” Het orkest geeft hem in ruil een dankbaar applaus.

Het Rotterdams Philharmonisch Orkest streamt elke zaterdagavond een nieuw concert op hun nieuwe online platform 'Dicht Erbij'. Vorige week klonk het eerste concert. Het laatste uit deze reeks, Brahms' Eerste symfonie onder leiding van Lahav Shani, klinkt op 1 mei. Inl: rotterdamsphilharmonisch.nl