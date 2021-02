Ruiters zijn bezorgd over gebrek aan wedstrijden in aanloop naar de Spelen in Tokio

Een goed springpaard kan niet zonder wedstrijdritme. Topruiters rijden tientallen concoursen per jaar, waarvan een flink deel bestaat uit elite-wedstrijden. Nu die steeds meer wegvallen als gevolg van de pandemie, rijst de vraag hoe verantwoord het is komende zomer op de Olympische Spelen in Tokio uit te komen.

Dat zeggen Rob Ehrens, bondscoach van de springruiters, en Maurits Hendriks, technisch directeur van sportkoepel NOC-NSF. Een aantal ruiters vreest dat hun paarden de prijs gaan betalen voor het gebrek aan wedstrijdritme.

De eerste die erover begon was Marc Houtzager, eind januari bij het ANP. Op de vraag hoe het voelt springruiter in tijden van corona te zijn, zei hij: „We kunnen thuis wel trainen met de paarden. Maar op een gegeven moment ga je je afvragen waar je het voor doet als er geen wedstrijden komen.”

Houtzager vond het „volkomen onverantwoord” een paard zonder goede voorbereiding de olympische ring in te sturen. „We hebben daarvoor zeker vijf of zes topwedstrijden nodig om aan het niveau te wennen. Nu is niet zeker of die er komen.”

Uit een rondgang blijkt dat Houtzagers zorgen breed gedeeld worden. Springruiters Maikel van der Vleuten, Willem Greve en Frank Schuttert; ze reden de afgelopen maanden twee-, drie- of viersterrenconcoursen in het buitenland omdat in Nederland niets wordt georganiseerd. Het hélpt, net als veel trainen thuis. Maar de onzekerheid blijft: heeft mijn paard voldoende topproeven in de benen om de Spelen aan te kunnen? Zeker met getalenteerde, minder ervaren paarden neem je dan risico’s.

„Zolang er geen lijn komt in de wedstrijden richting het buitenseizoen [vanaf april] dan wordt het een moeilijk verhaal”, zegt bondscoach Rob Ehrens. „Dan ga je roofbouw plegen op het dier en dat is onverantwoord.”

Lees ook: Zorgen bij Nederlandse sporters: ‘Eerlijke kwalificatie voor de Olympische Spelen wordt heel lastig’

Maurits Hendriks spreekt van „een spannende situatie”. „Ik deel de zorgen van de ruiters en erken dat we, om er uit te komen, een andere situatie nodig hebben. Maar ik blijf hoopvol.”

NOC-NSF bepaalt niet, zegt hij, wanneer het onverantwoord wordt. „De eindverantwoordelijkheid ligt bij de ruiters: voelt mijn paard nog scherp aan en is het nog fit genoeg? Dat bepalen zij.”

Indoor Brabant

Voor het eerst sinds lange tijd staat in maart met Indoor Brabant weer een Nederlands vijfsterrenconcours op het programma, maar dat valt net in de periode dat een nieuwe piek in het aantal ziekenhuisopnamen wordt verwacht. Toernooidirecteur Marcel Hunze heeft geen aanwijzingen van de Veiligheidsregio gekregen dat het concours geen doorgang kan vinden, „maar honderd procent zeker weet je het natuurlijk nooit”. Vorig jaar werd Indoor Brabant – een groot evenement met een miljoenenbudget – een uur voor de start afgelast. Enkele dagen ervoor had de Veiligheidsregio Hunze nog laten weten dat publiek welkom was bij het evenement.

Het geeft een onrustig gevoel, zegt Maikel van der Vleuten, die op de Spelen van Londen in 2012 zilver won met het landenteam. Want hoe graag hij komende zomer ook naar Japan wil, het mag nooit ten koste gaan van zijn paarden. Die mogen „niet gebroken terugkomen” omdat ze in de aanloop maar één of twee topconcoursen konden rijden. „Dat zou niet eerlijk zijn.”

Mede daarom heeft Van der Vleuten zijn twijfels over doorgang van de Spelen: „Als de onzekerheid nog een paar maanden voortduurt, moeten we ons afvragen hoe verantwoord dit is.”

In dat geval doen de ruiters er volgens hem goed aan de hoofden bij elkaar te steken om tot een verstandig besluit te komen. En ja, hij wil best hun zegsman worden naar de bondscoach toe. „Voor hetzelfde geld gaat het de komende maanden helemaal de verkeerde kant op met de besmettingen. Des te belangrijker om eerlijk te zijn en elkaar op de hoogte te houden.”

Marc Houtzager met zijn paard Sterrehof’s Calimero tijdens de Wereldruiterspelen van 2018 in het Amerikaanse Mill Spring. Foto Erik S. Lesser/EPA

Als een van ’s lands succesvolste springruiters heeft Van der Vleuten nog geluk. Waar collega’s afreizen naar kleinere concoursen in België, Spanje en de Verenigde Staten, doet hij volgende maand mee aan de Global Champions Tour in Doha, een lucratief vijfsterrenevenement voor de mondiale top. „Zo kan ik een beetje richting olympisch niveau komen.”

2.500 kilometer rijden

Sommige ruiters maken zich ook zorgen over de praktische, medische en financiële problemen die zich kunnen aandienen nu zij naar buitenlandse concoursen moeten uitwijken. „Normaal zou ik met mijn paarden naar Zuid-Spanje vliegen”, zegt Willem Greve, „maar dit keer reed ik ruim 2.500 kilometer met de vrachtauto”. Hij had heel graag in het Amerikaanse Wellington willen aantreden, net als zijn collega Harrie Smolders, maar het gerenommeerde Winter Equestrian Festival is „heel duur” en zijn paarden hebben bovendien verplichtingen in de fokkerij.

Houtzager: „Ons leven hangt er niet vanaf, er zijn grotere problemen in de wereld, maar het is toch raar dat contactsporten als judo en voetbal in Nederland gewoon doorgaan en de paardensport zich moet beperken tot één topconcours in een jaar tijd.” Voor hij twee weken geleden in Salzburg aantrad, had Houtzager bijna vier maanden geen concours gereden. „Dat doet wat met je motivatie.”

Lees ook: De uitgestelde Spelen van Tokio staan dit jaar al vroeg ter discussie

Tweevoudig Nederlands kampioen Frank Schuttert vertelt dat hij Indoor Brabant aan zich voorbij laat gaan, omdat hij deze winter alleen tweesterrentoernooien heeft gereden. „Mijn paarden hebben niet zo veel ervaring als die van Maikel van der Vleuten of Marc Houtzager. Ik kan niet – patsboem – Den Bosch binnenrijden.”

Bondscoach Ehrens begrijpt die zorg. „Een dikke proef ingaan als je paard alleen een tweesterrenconcours heeft gereden? Je kunt je afvragen of dat wel verantwoord is”, zegt hij.

Zowel de bondscoach als veel van de ruiters lijken op safe te willen spelen bij de olympische selectie. Bij een gebrek aan topconcoursen vindt Van der Vleuten het „een betere optie” Dana Blue mee te nemen naar Japan dan Beauville. „Dana Blue reed al eens een EK en zo heel veel ervaren combinaties hebben we niet in Nederland.”

Ehrens beaamt dat paarden die minimaal één jaar op het hoogste niveau gelopen hebben, niet meer elke week „dikke parcoursen” hoeven te rijden om in aanmerking te komen voor de Spelen. Nieuwe combinaties laat je dan als bondscoach – met pijn in het hart – sneller thuis.

Maar het is nog te vroeg voor een beslissing, zegt Ehrens, die weet hoe hard zijn woorden kunnen binnenkomen bij de ruiters. „We moeten wachten op wat er gaat gebeuren.”