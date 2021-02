Rabobank schrapt komende vijf jaar 5.000 banen

Rabobank gaat de komende vijf jaar zo’n vijfduizend banen schrappen. Dat blijkt bij de publicatie van de jaarcijfers op donderdag. Over het afgelopen jaar wist de bank een nettowinst van ruim 1 miljard euro te boeken. De winst viel ongeveer de helft lager uit dan in 2019.

De bank schrijft minder geld binnen te hebben gekregen omdat er minder economische activiteit is door de coronacrisis. Dit zorgt ervoor dat er relatief meer geld werd uitgegeven aan kosten, en die kosten wil Rabobank nu weer omlaag brengen. Hiertoe brengt de bank de komende vijf jaar het aantal medewerkers omlaag met gemiddeld duizend fte per jaar. Dit betekent niet dat al dit personeel ontslagen wordt, benadrukt de bank, een deel wordt herplaatst of vertrekt door ‘reguliere uitstroom’ zoals pensioenen of een nieuwe baan. Rabobank heeft zo’n 44.000 mensen in dienst.

In november werd al duidelijk dat Rabobank de helft van alle filialen en kantoren wil sluiten om de kosten omlaag te brengen. De banken moesten afgelopen jaar extra geld opzij zetten voor leningen die als gevolg van de coronacrisis niet meer terug zouden worden betaald. Net als bij ABN Amro drukt de uitgebreide stroppenpot op de bedrijfsresultaten van Rabobank. ABN Amro rapporteerde mede hierdoor eerder deze week voor het eerst in tien jaar tijd jaarverlies.

