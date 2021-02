Rabobank grijpt in: 5.000 banen weg, vooral lokaal

Twee dagen, met daarin twee banken met twee verschillende verhalen. Woensdag was ABN Amro voorzichtig positief over 2021, ondanks een verlies van 45 miljoen euro over 2020. Donderdag presenteerde Rabobank juist een beter tweede half jaar van 2020, maar greep het juist wel in: er gaan 5.000 banen verdwijnen.

Onder de streep resulteerde voor Rabobank een winst van ruim 1 miljard euro. Dat was weliswaar een halvering ten opzichte van een jaar eerder, maar niet zo slecht als na het eerste half jaar van 2020 verwacht werd. Toen hield Rabobank 80 procent minder over dan in diezelfde periode in 2019.

Topman Wiebe Draijer noemde het resultaat donderdag desalniettemin „dramatisch lager” dan de bank gewend is. Met name de lage rente, traditioneel een belangrijke inkomstenbron voor banken, zorgt voor problemen. Draijer benadrukte dat „ingrijpen noodzakelijk is” om de „verhoudingen tussen de kosten en opbrengsten” in evenwicht te houden.

De komende vijf jaar verdwijnen er daarom 5.000 van de 43.000 banen bij de Rabobank. Grotendeels via natuurlijk verloop, maar Draijer sloot gedwongen ontslagen niet uit. Wel hoopt de bank een deel van de medewerkers via training te kunnen herplaatsen op nieuwe functies die komende jaren zullen ontstaan.

Op festival of bij boer

De belangrijkste post waarop Rabobank wil bezuinigen is de bemanning van lokale vestigingen. Steeds meer dienstverlening vindt digitaal plaats. Het leidt tot minder aanloop bij lokale kantoren.

De coronacrisis heeft deze ontwikkeling versneld. Afgelopen november liet de bank al weten tot 130 van de 230 kantoren te gaan sluiten. Rabobank wil veel meer mobiel op locaties gaan werken. Draijer: „Dat kan een festival zijn, een supermarkt of bij een boer op het erf. Net waar het past.”

Niet alleen versnelt de pandemie bepaalde ontwikkelingen, de Covid-uitbraak brengt ook forse kosten met zich mee. Zo is het aantal klanten dat leningen niet terug kan betalen nog redelijk klein. Maar de vraag is of dat zo blijft.

In het eerste half jaar van 2020 verhoogde Rabobank al de zogeheten stroppenpot voor financiële tegenvallers met 1,4 miljard euro. Daar kwam in de tweede helft van 2020 nog eens een half miljard bij. De bank investeerde ook fors in de afdeling Bijzonder Beheer, waarvoor inmiddels 750 medewerkers actief zijn.

Drie soorten risicogroepen

Of die stroppenpot aangesproken moet worden, voorspelt de bank op basis van berekeningen. Klanten die in de problemen komen, worden ingedeeld in risicogroepen van 1 tot 3. Wie echt in de problemen komt en betalingsachterstanden krijgt van meer dan 90 dagen, belandt in wat Rabobank stage 3 noemt.

Mede door de overheidssteun in Nederland ziet de Rabobank dat veel van de probleemklanten nog in de eerste 2 stadia hangen. „Veel mensen blijven hun leningen terugbetalen. Maar onze verwachting is dat er wel eens een vertragingseffect kan optreden. Wij denken dat een deel van de klanten pas later de stap gaat maken naar stage 3”, zei financieel directeur Bas Brouwers donderdag.

Met name in de horeca en retail gaan bedrijven het lastig krijgen. Brouwers: „Dat zal niet ineens met een grote klap gaan. Wanneer precies hangt mede af van de afschaling van overheidssteun. Maar ik denk dat we vanaf het tweede en derde kwartaal klanten gaan krijgen die echt in de problemen komen.”

Ook de Nederlandse economie als geheel zal daar gevolgen van ondervinden. Afgelopen maand nog stelde de bank de groeiverwachtingen voor 2021 bij. Waar er voor de eurozone een groei van het bruto nationaal product (bnp) verwacht wordt van 3,5 procent dit jaar, is dat voor Nederland slechts 1,4 procent. In december 2020 voorspelde Rabobank nog een groei van de Nederlandse economie met 2,4 procent. Met name de hardere lockdown vanaf half december draagt daaraan bij.

Dividend fors lager

Rabobank had donderdag ook goed nieuws voor beleggers. De bank gaf vorig jaar gehoor aan de dividendban van de Europese Centrale Bank. Dat leidde tot kritiek onder certificaathouders, die hun vergoeding zagen verdwijnen.

Donderdag liet de Rabobank weten aan het eind van de eerste drie kwartalen toch een vergoeding van 13 cent per certificaat uit te keren. Dat bedrag is wel fors lager dan het reguliere dividend van gemiddeld 40 cent per certificaat.