Pinguïns bij de kachel

‘Pinguïns naar binnen vanwege kou.”. Het persbericht dat Burgers’ Zoo in Arnhem dinsdag verspreidde, wordt niet meteen door iedereen begrepen. Toch is het alleszins logisch dat dierentuinen onder de huidige Antarctische omstandigheden de vogel die niet kan vliegen te hulp schieten. Slechts vier van de achttien verschillende pinguïnsoorten – de keizer, de Adélie, de ezel en de keelbandpinguïn – leven in het zuidpoolgebied en zijn gewend aan strenge vorst. De meest voorkomende pinguïn in Nederlandse dierentuinen is de Afrikaanse pinguïn en deze vogel, ook wel zwartvoetpinguïn genaamd, zwemt normaal gesproken voor de kust van Zuid-Afrika en Namibië.

In Arnhem zijn alleen vijftien jonge en/of alleenstaande zwartvoetpinguïns overgebracht naar een binnenruimte om ze „bij de warme kachel mildere tijden te laten afwachten”. De 45 volwassen Arnhemse pinguïns zitten op dit moment te broeden in een beschut rotshol. „Ze worden op het nest gevoerd en met hen gaat het prima”, zegt Marleen Giesen, curator van Burgers’ Zoo. Uit de nog steeds maagdelijke sneeuw in het verblijf kan de dierentuin opmaken dat de pinguïns zich niet wagen in de buurt van het waterbassin.

Dat bad hebben ze bij Artis in Amsterdam voor de zekerheid helemaal leeggemaakt. „Je loopt het risico dat ze anders in een wak zwemmen en dan niet meer uit het water geraken”, zegt Alex Huiberse, fokcoördinator van de Afrikaanse pinguïn in Artis. „Ook is het niet goed als pinguïns nu nat worden met de erg koude wind die waait.”

Amsterdam heeft zo’n 130 Afrikaanse pinguïns. De dieren wonen er sinds 1906 toen voor het eerst tien werden aangekocht. Er is geen dierentuin in de wereld waar meer ‘zwartvoeters’ wonen dan in Artis.

In Amsterdam is in het middengedeelte van het pinguïnverblijf, tussen de rotsen, met terraskacheltjes een plek gemaakt waar de jonge pinguïns kunnen opwarmen. Overdag in de zon hebben ze het nu trouwens ook buiten prima naar hun zin. Ook in de hoofdstad zitten de pinguïnouders comfortabel op hun met rotsen afgeschermde nesten. Met nestmateriaal als takken en twijgjes is het daar prima uit te houden.