Pensioenfondsen: Koolmees ‘te optimistisch’ over risicoverlaging

Volgens pensioenfondsen blijft de kans groot dat er de komende jaren pensioenen verlaagd moeten worden, ondanks de soepeler regels die demissionair minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken, D66) eerder heeft aangekondigd.

De minister schreef in december aan de Tweede Kamer dat „een gemiddeld fonds naar verwachting niet hoeft te korten” tot de overgang op de nieuwe regels, begin 2026.

Volgens de Pensioenfederatie, de koepel van pensioenfondsen, is die verwachting „te optimistisch”. „Dat schept verkeerde verwachtingen bij veel deelnemers”, schrijft de organisatie in reactie op het concept-wetsvoorstel dat de pensioenhervorming regelt. Daarin staan ook de versoepelde regels voor de komende jaren.

Pensioenfondsen mogen hooguit 5 procent te weinig geld in kas hebben op het moment dat zij overgaan op het nieuwe stelsel. Hun zogeheten dekkingsgraad is dan 95 procent.

Voor fondsen is het nog erg onzeker of dat gaat lukken. De vier grootste pensioenfondsen zitten nu rond die cruciale 95 procent. Maar vanaf dit jaar wordt de dekkingsgraad van pensioenfondsen geleidelijk omlaag gedrukt door strengere rekenregels, waarbij fondsen erop moeten rekenen dat hun geld langzamer aangroeit dan eerder verwacht. Ze moeten die nieuwe rekenregels in vier jaar stapsgewijs invoeren, waardoor hun dekkingsgraad met zo’n 6 procent daalt. Deze regels waren al eerder aangekondigd en staan los van de hervorming in 2026.

De metaalfondsen PMT en PME stellen daarom voor, in hun eigen reactie op de wet, om af te zien van de strengere regels. De kans op pensioenverlagingen wordt kleiner door de huidige rekenregels te „bevriezen”, schrijven zij.

Pensioenfondsen waarschuwen ook dat de geplande overgangsdatum, uiterlijk 1 januari 2026, erg ambitieus is. Dat kan alléén, volgens de Pensioenfederatie, als de Tweede en Eerste Kamer nog dit jaar instemmen met de wetswijziging, zoals gepland. „Als dat vertraagt, moet ook die 1 januari 2026 opschuiven”, zegt directeur Edith Maat.

Maar het ziet er niet naar uit dat die politieke instemming er dit jaar al komt. Koolmees kan het wetsvoorstel pas na de zomer naar de Tweede Kamer sturen, zei hij vorige maand. Hij moet dit eerst nog voor advies voorleggen aan de Raad van State.

Daarna willen de Tweede en Eerste Kamerleden zich niet laten opjagen. Onder meer CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt heeft al gewaarschuwd dat hij de wet „zorgvuldig” wil beoordelen. Zo lijkt de pensioenhervorming nu al vertraging op te lopen.

De Pensioenfederatie waarschuwt verder dat de regels te gedetailleerd dreigen te worden. „Nu hebben fondsbesturen nog veel vrijheid, bijvoorbeeld bij het beleggingsbeleid”, zegt Maat. „Hun kerntaak is dan om een ‘evenwichtige belangenafweging’ te maken tussen alle soorten deelnemers. Dat is een open norm. En dat is ook nodig, want elk fonds is anders.”

Die verworvenheid vrezen de fondsen kwijt te raken. Maat: „We zien in de wet allerlei verwijzingen naar specifieke regels die er nog aankomen. Daarom willen we nu waarschuwen: als die regels te strak of gedetailleerd worden, kan het gaan knellen.”

Minister Koolmees heeft eerder aangekondigd dat hij in zijn definitieve wetsvoorstel zal reageren op de reacties die nu binnenkomen.