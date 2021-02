Even flink meer vaccins bijmaken? Dat gaat zomaar niet

Ursula von der Leyen benoemde de naakte waarheid toen ze woensdag aan het Europees Parlement verantwoording aflegde over het tekort aan vaccins. „We waren te optimistisch over de grootschalige productie”, erkende de voorzitter van de Europese Commissie. „En misschien hebben we er te veel op vertrouwd dat wat we hebben besteld, ook op tijd werd geleverd.”

Het was een bittere boodschap, omdat de gemaakte missers niet makkelijk te herstellen zijn. Europa zal moeten leven met het feit dat alle drie de vaccinmakers die momenteel markttoegang hebben, in meer of mindere mate achterblijven met hun leveringen. Dit terwijl overheden door de nieuwe virusvarianten alleen maar meer urgentie voelen om zoveel mogelijk mensen te vaccineren.

Met de kennis van nu had de Commissie waarschijnlijk hardere leveringsafspraken willen maken met de fabrikanten, of nauwlettender willen toezien op het productieproces. Want dat daarin veel kan misgaan, is de afgelopen weken wel gebleken. AstraZeneca maakte bekend dit kwartaal 60 procent minder te kunnen leveren, en ook Pfizer en Moderna moesten tegenvallers melden. „De industrie moet de wetenschap zien bij te houden”, aldus Von der Leyen.

Een nieuwe Europese taskforce krijgt nu opdracht om te onderzoeken hoe de productie zo snel mogelijk verhoogd kan worden. Dat is geen gemakkelijke taak. Ook als er fabrieken worden gevonden die morgen kunnen beginnen, kost het productieproces maanden. En nieuwe productielocaties uit de grond stampen, is al helemaal een proces van de lange adem: woensdag maakte AstraZeneca een samenwerking bekend met het Duitse IDT Biologika. Er komen vijf nieuwe bioreactoren van 2000 liter elk, goed voor tientallen miljoenen doses per maand. De ingebruikname staat gepland voor eind 2022. Daar koopt Europa op dit moment niets voor.

Het proces naar een volwaardige vaccinproductie die iedereen in de wereld kan bedienen, heeft nu al de trekken van een varkenscyclus: eerst is er aan alles tekort, als gevolg wordt er enorm opgeschaald, en uiteindelijk kan dat weer tot overschotten leiden. Maar voor het zover is, zijn we jaren verder en is Covid-19 misschien wel een huis-, tuin- en keukenziekte geworden.

Waardoor is het zo moeilijk om op grote schaal vaccins te maken? De problemen zijn van diverse aard en spelen van het begin tot het einde van het productieproces.

I Het kweekproces is gevoelig

Vaccinvloeistof produceren gaat in hele kleine hoeveelheden. Voor één dosis is maar 0,1 tot 0,2 microgram actieve stof nodig. Die wordt gekweekt in een reactorvat. In het laboratorium waar het vaccin ontwikkeld wordt, is dat een klein vat, maar in de fabriek gaat het vaak om duizendlitervaten. Bij die overstap gaat het vaak mis, vertelt Huub Schellekens, emeritus hoogleraar farmaceutische biotechnologie. „Dat is geen kwestie van een receptje doorsturen, de ingrediënten aanleveren en de makers veel succes wensen.”

Opschalen is een kwestie van maatwerk en trial and error. Een klein verschil in bijvoorbeeld temperatuur, luchtvochtigheid of stroming in het vat kan ervoor zorgen dat de opbrengst tegenvalt of onder de maat is. De hele vatinhoud, batch in jargon, moet in dat laatste geval dan worden afgeschreven.

Ook kunnen er problemen ontstaan bij het filteren van de vloeistof. Volgens AstraZeneca-topman Pascal Soriot is er in deze fase iets misgegaan in een Belgische fabriek, zo zei hij in een interview. Hij legde niet uit wat precies. Schellekens zegt: „Als je 60 procent minder opbrengst hebt, is het over het algemeen tijd om experts erbij te halen. De productieverlaging bij AstraZeneca zal deels door weggegooide batches komen en deels doordat er veel is blijven hangen in de filter.”

II Schaarste aan vetbolletjes en andere grondstoffen

Toen het Belgische geneesmiddelenagentschap een inspectie deed van de fabriek in Seneffe, constateerde zij een tekort aan een voor het vaccin benodigde basisgrondstof. De Belgische premier Alexander de Croo wierp meteen de vraag op of dat erop duidt dat AstraZeneca voorrang heeft gegeven aan de productie in andere landen (bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk). Wat daar ook gebeurd is, duidelijk is dat alle vaccinproducenten achter dezelfde grondstoffen aan zitten.

De Verenigde Staten hebben een zwaar middel ingezet om de productie aldaar zo goed mogelijk te garanderen: de Defence Production Act. Met deze wet, die stamt uit de tijd van de Koude Oorlog, kan de overheid bedrijven in de VS dwingen om voorrang te geven aan de overheid boven andere klanten. Zowel Trump als Biden zette de wet in. Zo heeft het bedrijf Millipore, leverancier van onder andere grondstoffen en biotechnologische instrumenten, opdracht gekregen om eerst te leveren aan vaccinontwikkelaars die deelnemen aan het overheidsprogramma Operation Warp Speed.

Pfizer heeft subsidie van Warp Speed steeds geweigerd, onder andere om de bureaucratie eromheen te vermijden. Eind vorig jaar ondervond het ook de nadelen van die keuze, toen het gewoon in de rij moest staan voor ingrediënten. Voor de mRNA-vaccins van Pfizer, Moderna en in de toekomst ook CureVac zijn minuscule vetbolletjes nodig, gemaakt van verschillende lipiden, waarin het mRNA wordt verpakt.

Omdat er grote schaarste is ontstaan aan die lipiden, vroeg Pfizer aan de Amerikaanse overheid of zij ook onder de speciale wet mochten vallen. Ook is er schaarste aan een enzym dat het mRNA moet conserveren. Voorwaarde was echter dat Pfizer de geproduceerde vaccins niet zou exporteren, en dat wilde de fabrikant niet toezeggen. Volgens bronnen van The New York Times heeft dit gesteggel tot vertraging in de productie geleid.

III Schaarste aan vulcapaciteit

De inhoud van een duizendliterzak verdelen over miljoenen kleine flesjes is een hoogtechnologisch vak apart. Er zijn relatief weinig bedrijven die hierin zijn gespecialiseerd. „Het vulproces blijkt een echte bottleneck”, zegt Schellekens. De eerste samenwerkingen tussen farmaceuten om dit te verhelpen beginnen van de grond te komen. Zo gaan het Franse Sanofi en het Zwitserse Novartis vaccins van Pfizer vullen. Directeur Tedros van de Wereldgezondheidsorganisatie riep vorige week andere bedrijven op „om dit voorbeeld te volgen”.

Schellekens ziet om zich heen: „Elke hoek bij vulbedrijven wordt nu ingenomen door Covid-vaccins. Dat gaat ten koste van andere medische middelen. Insuline bijvoorbeeld moet op dezelfde wijze worden gevuld en verpakt als deze vaccins. Als er straks geen insuline meer van de band rolt, zal de prijs daarvan gaan stijgen.”

Directeur Alexander Willemse van BioConnection, een biotechbedrijf in Oss dat ook geneesmiddelen vult, bevestigt dit beeld: „De prioriteit voor Covid-vaccins gaat simpelweg op de korte termijn al zorgen voor slechtere of geen beschikbaarheid van andere medicijnen.”

IV Ook hulpmiddelen als injectienaalden worden schaars

„Het is op dit moment erg moeilijk om injectiespuiten te krijgen van voldoende kwaliteit”, merkt Schellekens. Er lijkt in het bijzonder schaarste te zijn aan een speciaal soort spuiten.

Pfizer baarde vorige maand opzien toen het de levering van flesjes vaccin aan Europa met 20 procent verlaagde. Aanleiding was de beslissing van het EMA dat er niet vijf, maar zes doses uit een flesje kunnen worden gehaald. Wat Pfizer betreft voldeed het bedrijf dus aan zijn verplichting als het genoeg flesjes leverde voor hetzelfde aantal doses.

Maar om de onderste vloeistof uit het flesje te halen is een speciale injectiespuit nodig, waarbij er minder vloeistof in de spuit achterblijft, en inmiddels is juist daar een tekort aan. De spuiten, die gezien worden als een niche-product, waren aanvankelijk „geen prioriteit”, zegt een woordvoerder van het Amerikaanse Becton Dickinson, de grootste naalden- en spuitenproducent ter wereld tegen persbureau Bloomberg.

