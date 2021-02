Ook kabinet ziet risico’s van ondoordachte Nexit

Een Nexit, wie wil dat nog? Behalve door de PVV en Forum voor Democratie wordt er nauwelijks expliciet voor gepleit. Volgens peilingen is de animo laag. De nieuwkomer op rechts, het van FVD afgesplitste JA21, is kritisch over de EU maar heeft uittreding niet in het verkiezingsprogramma willen opnemen.

Toch is D66 er niet gerust op. Donderdag was er in de Tweede Kamer, op de valreep van het verkiezingsreces, een debat over het Nederlandse EU-lidmaatschap en de vraag of dit niet toch stevig moet worden verankerd in de Grondwet. De partij diende eerder een initiatiefwet in. Na het tweede debat hierover volgt waarschijnlijk na de verkiezingen een stemming.

Initiatiefnemers Rob Jetten en Kees Verhoeven wezen donderdag naar het VK, waar de economische schade van de Brexit steeds tastbaarder wordt. De Britse transportsector meldde deze week dat de uitvoer in januari met 68 procent is gedaald ten opzichte van 2020. Woensdag meldde de Financial Times dat Amsterdam Londen heeft ingehaald als grootste Europese handelscentrum voor aandelen.

Lidmaatschap in grondwet

Zo’n aderlating mag Nederland nooit overkomen, vindt D66. Door het lidmaatschap in de Grondwet op te nemen, wordt het beschermd tegen een impulsieve en daarna rommelige uittreding zoals in het VK. Verhoeven. Bij zo’n besluit mag je volgens Jetten niet „over één nacht ijs gaan” maar heb je een grondwettelijke, twee derde meerderheid nodig.

Ook het kabinet ziet het risico. Namens het demissionaire kabinet gaf minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) donderdag een positief advies over het voorstel. Opname van het lidmaatschap in de Grondwet is „niet strikt noodzakelijk”, maar het kabinet heeft „wel begrip voor de wens”.

Maar in de Kamer zijn regeringspartijen minder enthousiast. Martijn van Helvert (CDA) en Tobias van Gent (VVD) noemden de EU belangrijk, maar constateerden ook dat er meer belangrijke dingen niet in de Grondwet staan. Bijvoorbeeld „politieke partijen” (Van Gent) en „Vaticaanstad” (Van Helvert). Ook Kamerlid Martin Bosma (PVV) hanteerde dat argument. Hij zag in de initiatiefwet een „antidemocratisch verlangen” en een verkiezingsstunt. „D66 wil nog snel een nummertje maken.”

Terwijl de traditionele ondernemerspartijen er niet aan willen, willen de werkgevers dat zelf juist wél. In december deden VNO-NCW en MKB Nederland per brief al de oproep aan Kamerleden om de initiatiefwet te steunen. Maakt VNO-NCW zich dan zorgen over een ondoordachte, door populisme gedreven Nexit? „Absoluut”, zegt VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen desgevraagd.

Misschien niet nu meteen. „Ik denk dat politieke partijen op dit moment meer pro-Europees zijn, mede door het economisch armpje drukken dat je nu ziet, met China en de VS”, zegt Thijssen. „Maar een aantal jaren geleden was dat wel anders. Hoewel veruit de meeste Nederlanders het lidmaatschap onderschrijven, waren veel partijen daar toch behoorlijk sceptisch over.”

Nexit blijft mogelijk, alleen liever niet lichtvaardig Ingrid Thijssen, VNO-NCW

Waardengemeenschap

Waar eindigt het? Moeten NAVO of VN dan niet ook in de Grondwet? Thijssen: „Nou, ik vind de EU wel van een wezenlijke andere orde. Het gaat om zulke fundamentele zaken: Europa als machtsfactor en waardengemeenschap. Ons nationaal inkomen is door Europa structureel ook 10 procent hoger dan het zonder Europa zou zijn. Een op de drie banen in Nederland is afhankelijk van zakendoen met het buitenland, en voor een heel groot deel is dat in Europa.”

De EU moet je „niet opleggen, maar voorleven”, zegt CDA’er Van Helvert tijdens het debat. Als de EU „een soort plicht” wordt, „creëer je meer tegenstanders”. Volgens Roelof Bisschop (SGP) neemt de irritatie over de EU toe. Hij wijst naar de recente problemen met de inkoop van coronavaccins en vraagt zich af of de EU nog wel „de constructieve kracht is die zouden wensen in dit tijdsgewricht”. Volgens PVV’er Bosma wil D66 uittreding „onmogelijk” maken.

Verhoeven zegt dat de spelregels voor uittreding door zijn initiatiefwet juist worden verduidelijkt. „Uittreding blijft mogelijk, maar moet zorgvuldig, omdat het een grondwetswijziging voor uittreding vereist.” Twee derde van de EU-landen heeft zulke waarborgen, inclusief Zweden en Oostenrijk, landen waarmee Nederland zich verwant voelt. Thijssen: „Wij willen het niet onmogelijk maken, dat is uiteindelijk een democratisch te nemen besluit. De essentie is dat het niet meer lichtvaardig kan.”