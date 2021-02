Omstreden pornobaas Larry Flynt streed voor vrije pers en vrije seks

Voor veel mensen was Larry Flynt een filmfiguur. De film The People vs. Larry Flynt die Milos Forman over hem maakte, vestigde het beeld van een manische nar, een rebelse seks-entrepreneur en vooral een libertaire dwarsligger die het opnam tegen de hypocriete goegemeente. Hij rechtvaardigde de grensverleggende erotiek in zijn tijdschrift Hustler door een beroep te doen op het Eerste Amendement dat de vrijheid van meningsuiting bewaakt. Flynt was een kinky versie van de Amerikaanse Droom. De zelfbenoemde ‘oude pornograaf’ overleed woensdag op 78-jarige leeftijd aan een hartaanval in zijn huis in Hollywood Hills.

Zijn leven speelde zich af in rechtszalen en nachtclubs. De in 1942 in armlastig Kentucky geboren Flynt begon als tiener met de verkoop van illegaal gestookte alcohol. Na een korte legercarrière en los-vaste fabrieksbaantjes kocht hij van zijn spaargeld zijn eerste bar, van waaruit hij eind jaren zestig aan zijn Hustler-imperium bouwde. De Hustler-nieuwsbrief groeide in 1974 uit tot het gelijknamige tijdschrift, een plattere versie van Playboy. Geen glossy centerfolds en semi-naakten. Gewoon bloot op de cover en foto’s van open vulva’s binnenin. Nadat hij een jaar later de kans kreeg foto’s te plaatsen van een naakt zonnebadende Jackie Kennedy Onasis, waren zijn naam, faam en fortuin gevestigd.

Rolstoel met goud en fluweel bekleed

En zo zou je het leven van Larry Flynt kunnen zien als een reeks schelmenstreken. Hij had in zijn strijd voor vrije seks de tijdgeest mee. Zo bleef onderbelicht dat die strijd ook slachtoffers kende, zoals de vrouwen die vaak in vernederende, en soms half bewusteloze posities werden afgebeeld. In 1978 kwam Flynt in een met goud en fluweel beklede rolstoel terecht nadat hij werd neergeschoten na een van de vele rechtszaken tegen hem wegens het verspreiden van obsceniteiten. Dat was ook het jaar waarin op de cover van Hustler een naakte vrouw door een gehakmolen werd gedraaid. De begeleidende tekst: „We zullen vrouwen niet langer als stukken vlees ophangen”. Feminist Gloria Steinem noemde hem ‘De Goebbels in de oorlog tegen vrouwen’.

Zijn imperium breidde zich uit van seksbladen naar tv-kanalen en pornofilms. En de controverses rondom zijn persoon bleven zich opstapelen. Hij publiceerde een column waarin hij afrekende met zijn vijanden: ‘Asshole of the month’. Een langlopende cartoonserie ‘Chester the Molester’ (1976-1989) verheerlijkte het seksueel vernederen en misbruiken van vrouwen en jonge meisjes. Hij fotoshopte een penis in de mond van politiek commentator S.E. Cupp. Loofde tien miljoen dollar uit voor informatie die tot het aftreden van ex-president Donald Trump zou leiden. Zijn verweer steevast: het is satire.

Amerikaanse vlag als luier

Maar hoe fascinerend die juridische acrobatiek ook was, het was wel een dun lijntje tussen aan de kaak stellen, normaliseren en het exploiteren van schandalen.

Hij leefde van de provocatie. Wie anders komt er op het idee om in de rechtszaal te verschijnen met een Amerikaanse vlag als luier? En hij was schaamteloos eerlijk. Al was het meer de schaamteloosheid dan de eerlijkheid die hem een iconische figuur in de naoorlogse culturele geschiedenis maakte. Een wegbereider van seksueel populisme. Tegen de Cincinnati Post zei hij: „Mijn concurrenten hebben altijd hun porno geprobeerd te verkopen als kunst. Wij hadden geen enkele pretentie. We hebben bewezen dat kleedkamerhumor verkoopt.”