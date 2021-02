Nuctech: één radertje in een netwerk van (staats)bedrijven

Nuctech is een relatief jong bedrijf: het werd in 1997 opgericht in Beijing door de gerenommeerde technische universiteit Qinghua, Dat gebeurde onder aanmoediging van Li Lianqing, destijds als vicepremier van China verantwoordelijk voor buitenlandse handel. Hij wilde dat China röntgenscanners zou gaan bouwen die beter en goedkoper waren dan die van de buitenlandse concurrenten. In het Achtste Vijfjarenplan werd de ontwikkeling van de machines van strategisch belang genoemd.

Het bedrijf werd van 1998 tot 2008 geleid door Hu Haifeng, de zoon van voormalig president Hu Jintao die China van 2003-2013 regeerde. Onder zijn leiding groeide Nuctech uit tot een monopolist die zo’n 90 procent van de lucratieve handel in scanners voor China’s vliegvelden in handen kreeg. China bouwde in die jaren veel nieuwe infrastructuur.

Op Chinese websites wordt niet vermeld dat Hu in 2009 werd beschuldigd van betrokkenheid bij omkoping bij de verkoop van apparatuur van Nuctech aan de overheid van Namibië. Hu is momenteel Partijsecretaris in de stad Lishui in de oostelijke provincie Zhejiang: geen toppositie voor de zoon van een voormalig president.

Nuctech is een dochteronderneming van Tsinghua Tongfang.Tsinghua is een andere schrijfwijze voor Qinghua, de naam van de universiteit. Toen Tsinghua Tongfang in 2020 in financiële problemen kwam, werd het overgenomen door de China National Nuclear Corporation. Dat is een staatsbedrijf waarvan de hoogste leiding direct wordt benoemd door de premier van China. Het houdt zich bezig met de ontwikkeling van alles wat met nucleaire technologie te maken heeft. Het heeft banden met de Chinese defensie-industrie en bouwde onlangs een uraniummijn in het west-Chinese Xinjiang.

Tongfang valt door de overname onder een commissie van het Chinese kabinet die verantwoordelijk is voor het toezicht op staatsbedrijven, de SASAC. De SASAC vermeldt op zijn website dat het Partijcomité van het bedrijf „de verantwoordelijkheden uitvoert die het heeft toegewezen gekregen van het Centraal Comité van de Communistische Partij van China”.

Tongfang ontvangt subsidie voor de ontwikkeling van hightech producten op het gebied van veiligheid, producten die ook aan het Chinese leger worden geleverd. In het informatieve boek China’s Quest for Foreign Technology van William C. Hannas en Didi Kirsten Tatlow staat dat Tongfang in 2018 in zijn bedrijfsinformatie op het web noemde dat de bedrijven onder Tongfang gespecialiseerd zijn in „het scheppen van supergrote Chinese en buitenlandse databases van kennisbronnen” en dat ze zich „actief inzet voor de nationale strategie van fusie van het leger en de civiele maatschappij”. De bedrijven omringen daarbij „zowel de civiele als de militaire markten”. Die webpagina’s zijn nu niet meer vindbaar.

De strategie van Tongfang past in een beleid ‘Don’t Underestimate China’s Military-Civil Fusion Efforts’ dat vooral onder Xi Jinping sterk opgeld doet in China: het beleid van militair-civiele fusie. Daarbij moet de ontwikkeling van militaire technologie ook ten dienste gesteld staan aan de civiele maatschappij, en nuttige civiele technologie moet geïntegreerd worden in militaire systemen. Beter nog is het om technologie samen te ontwikkelen. Het idee is dat volk en leger zo steeds meer een eenheid vormen die elkaar versterken.

Bedrijven onder Tongfeng zijn ook gespecialiseerd in zogeheten RFID’s: volgsystemen voor mensen en objecten die voorzien zijn van een label dat van een afstand kan worden uitgelezen. Die data kunnen onder meer gebruikt worden voor de opsporing van terrorisme, zo stelt Tongfeng. In de Chinese context gaat het dan vooral om gegevensverzameling over de Oeigoeren, een minderheidsvolk dat een aan het Turks verwante taal spreekt en waarvan ongeveer één op de tien mensen opgesloten zit of zat in kampen in Xinjiang.