Moordende concurrentie op Schiphol. Zorgen personeel om ‘race naar beneden’

Je mag geen mondkapje op van je baas, want dat is niet gastvrij. Je wordt van het ene naar het andere bedrijf doorgeschoven, als een pion op een schaakbord. Je bent al twintig jaar in onzekerheid over je baan, en voor jouw bedrijf zijn er zeven andere.

Het personeel in ondersteunende diensten op Schiphol kan het werk niet meer aan. Ze eisen betere werkomstandigheden. Vakbond FNV kondigde deze week aan dat bagageafhandelaars, grondpersoneel, beveiligers en schoonmakers daarvoor op 2 maart gaan actievoeren. Ook willen ze meer veiligheid op de luchthaven.

De acties volgen op een ultimatum dat de FNV half december had gesteld aan de directie van het vliegveld. Dat liep af op 1 februari. Weliswaar gaan de bedrijven over de arbeidsvoorwaarden van hun medewerkers, maar Schiphol stelt de eisen, verleent de vergunning en bepaalt zo de marges van die bedrijven.

De circa 25.000 werknemers, in met name lager betaalde functies, voelen zich gemangeld in de strijd tussen de facilitaire bedrijven op Schiphol. FNV vindt dat de luchthaven „buitensporig veel verschillende bedrijven voor dezelfde klus onder contract heeft”.

Zo zijn er acht afhandelingsbedrijven. Die zorgen onder meer voor bagagetransport, inchecken van passagiers en slepen van vliegtuigen. Op luchthavens als Brussel en Frankfurt zijn dat er meestal twee of drie.

„Op Schiphol is sprake van een moordende concurrentie”, zegt Joost van Doesburg van FNV Schiphol. „En die strijd woedt tijdens de diepste crisis in de luchtvaart sinds in jaren. Stop met deze race naar beneden.” De bond verwijt de Schiphol Group een politiek van ‘verdeel en heers’.

Hoe zwaar de coronacrisis Schiphol heeft geraakt, blijkt later deze maand. Op 19 februari verschijnen de jaarcijfers.

FNV wil uurloon 14 euro

De Schipholmedewerkers eisen veiliger werk, meer zekerheid op een vaste baan, en een hoger uurloon dan net boven het minimum. Dat vragen ze in de eerste plaats van hun werkgevers, maar ze vinden ook dat Schiphol de bedrijven meer zou moeten betalen. ‘Veilig, vast en €14’, is de FNV-slogan voor de actie.

De luchthaven zelf ontkent het, maar volgens de vakbond gaan de slechte arbeidsomstandigheden ten koste van de veiligheid. Haast, stress en de angst om fouten te melden schaden het veilig reizen. Een klein foutje op de grond kan grote gevolgen hebben in de lucht. Maar wie dat niet meer durft te melden uit angst zijn of haar baan te verliezen, brengt potentieel honderden passagiers in gevaar.

De Europese luchtvaarttoezichthouder EASA schreef vorig jaar: „Te veel nadruk op economisch overleven vermindert de nadruk op menselijke en organisatorische factoren. En dat gaat ten koste van de veiligheid.”

In de eerste maanden van de coronacrisis klaagden met name beveiligers over onveilig werk. Ze moesten met onvoldoende bescherming te dicht op passagiers werken. Leidinggevenden van beveiligingsbedrijven zouden verzwijgen hoeveel mensen ziek waren.

Actievoeren in rustige tijd

Maar hoe voer je actie als het veel rustiger is dan normaal? Op Schiphol passeerden vorig jaar december 1,2 miljoen passagiers. In 2019 waren dat er bijna vijf keer zoveel (5,4 miljoen).

En werkonderbrekingen hebben veel minder impact in deze tijd van lockdowns, reisbeperkingen en vliegverboden, maar behoren wel tot de mogelijkheden, aldus FNV.

Acties van Schipholmedewerkers zijn overigens niet nieuw op het vliegveld. Al lang eisen zij betere arbeidsomstandigheden. Vijfentwintig jaar geleden berichtte NRC Handelsblad al dat de toenmalige Vervoersbond FNV op Schiphol vreesde voor „uitbuiting, mond dicht, lage lonen, lage toeslagen en ontslagen”. Om aan deze ‘neerwaartse spiraal’ een eind te maken, wilden de bonden destijds dat Schiphol voorwaarden zou stellen aan de afhandelingsbedrijven. Zo zouden tarieven moeten worden vastgelegd en zou er een ‘basis-cao’ moeten gelden.

Dat wil de bond eigenlijk nog steeds. Bijvoorbeeld voor de passagiers- en bagageafhandeling. De onderhandelingen over een ‘sector-cao’ tussen bonden en werkgeversvereniging WPBL lagen stil door de coronacrisis.

Het verschil tussen 1994 en 2021 is alleen: er zijn nu zeven en binnenkort acht afhandelingsbedrijven, vier schoonmaakorganisaties, vijf beveiligingsfirma’s en drie tankdiensten. Dat maakt het lastiger om afspraken te maken tussen bonden en bedrijven. En dat verhevigt de concurrentie.

Schiphol: ‘goed gesprek’

In het ultimatum dat op 1 februari afliep eiste de FNV een gesprek met Schiphol en dat hebben ze gehad, stelt de luchthaven. „Dat was een goed gesprek en er zal niet alleen met de bond maar ook met diverse andere betrokkenen [facilitaire bedrijven] overleg plaatsvinden”, zegt een woordvoerder van Schiphol. „Binnenkort is een volgend gesprek met FNV.”

De veiligheid op Schiphol is geenszins in het geding, benadrukte de woordvoerder al half december toen de bond het ultimatum stelde.

En over de lage tarieven en de ‘race naar beneden’, zoals de FNV het noemt: „Het klopt dat wij een aantrekkelijke luchthaven willen zijn voor passagiers én luchtvaartmaatschappijen, maar de kwaliteit van de dienstverlening is altijd leidend. Wij stellen eisen aan de afhandelingsbedrijven, maar die sluiten contracten met de luchtvaartmaatschappijen, niet met Schiphol.”

Blauwe vs. rode broeken

Op Schiphol zijn nu te veel afhandelaars, zegt Michel van de Stolpe van de werkgeversvereniging van afhandelaars. „Ik denk dat we dat allemaal wel vinden. Maar daar kan Schiphol weinig aan doen. De overheid laat dat toe.” Van de Stolpe is tevens personeelsdirecteur van het grote afhandelingsbedrijf Swissport.

Worden hij en zijn concurrenten door Schiphol tegen elkaar uitgespeeld? „Nee, dat zou neerkomen op afschuiven van onze verantwoordelijkheid als werkgevers. Wij hebben de verantwoordelijkheid genomen door met de bonden te gaan onderhandelen over een sectorale cao. Die was bijna rond, maar toen gooide corona roet in het eten.” Schiphol wilde in die onderhandelingen bewust geen voortrekker zijn, aldus Van de Stolpe. „Maar de luchthaven had wel degelijk een rol kunnen spelen door eisen te stellen aan nieuwkomers op het gebied van werkomstandigheden.”

Alle afhandelaars lijden nu verlies, zegt Van de Stolpe – er zijn immers veel minder passagiers. Veel bedrijven kennen reorganisaties. Daarbij vindt hij het moeilijk te verkroppen dat KLM’s eigen afhandelingstak, een directe concurrent van zijn Swissport, profiteert van de extra staatssteun aan de luchtvaartmaatschappij. „Die mensen dragen een blauwe broek – en krijgen wel steun. Mijn mensen een rode broek – en die werken zonder steun.”

Een sectorcao ziet Van de Stolpe als belangrijkste middel om tegemoet te komen aan de problemen van de medewerkers. „Maar dat is kostbaar voor de bedrijven. Het gaat niet in één stap. We moeten samen groeien naar een eerlijk uurloon.”

Goedkoopste luchthaven

Schiphol ziet zichzelf niet als partij in de onderhandelingen en legt de verantwoordelijkheid voor de arbeidsomstandigheden van zijn beveiligers, afhandelaars en schoonmakers neer bij hun directe werkgevers. Maar de luchthaven profiteert volgens FNV wel van de lage tarieven. De luchthaven schrijft elke vijf jaar aanbestedingen uit voor de beveiliging, schoonmaak, afhandeling en andere sectoren. En hoe meer partijen vechten om zo’n contract, hoe goedkoper de offertes.

Zo houdt Schiphol de kosten laag en kan het een aantrekkelijke hub blijven voor luchtvaartmaatschappijen. Op Schiphol zijn de luchthavengelden en overheidsheffingen laag, bleek in 2018 uit onderzoek van het Amsterdamse bureau SEO in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Schiphol was van de tien belangrijkste luchthavens in Europa zelfs de goedkoopste. Londen Heathrow, Frankfurt en München waren de duurste.

Schiphol zegt dat het weinig kan doen tegen het groeiende aantal bedrijven dat op de luchthaven wil komen werken. Het Europese uitgangspunt is immers een vrije markt. Maar de Europese Commissie stelt ook dat „lidstaten mogen besluiten het aantal dienstverleners te beperken”. De FNV wil dat de grootste aandeelhouders van de luchthaven – het Rijk (70 procent) en de gemeente Amsterdam (10 procent) – de luchthavendirectie aanspreken op hun verantwoordelijkheden tegenover het personeel.

Ook demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur & Waterstaat (I&W), VVD) benadrukte in een Kamerdebat over vliegveiligheid (25 november) het principe van de vrije markt. Maar tegelijkertijd, zei ze, „is er nu met zo veel op Schiphol actieve grondafhandelaren wel een opmerkelijke situatie” ontstaan.

Naar aanleiding van een motie van SP en PvdA laat het ministerie nu onderzoek doen naar de mogelijkheid om „sociale vestigingseisen” te stellen aan partijen op Schiphol. Dat zou dan onder meer gaan om een gezamenlijke cao. „Het onderzoek is naar verwachting klaar in april”, zegt een woordvoerder van I&W. In het bijzonder wordt gekeken naar grondafhandelaren. Alleen voor die sector bestaat een Europese richtlijn.

Intussen zet iedereen op Schiphol zich schrap voor de economische gevolgen van de coronacrisis. Bij de Schiphol Group zelf verdwijnen 400 van de 2.500 banen. Veel dienstverleners zitten middenin forse reorganisaties. Zo schrapt grondafhandelingsbedrijf Swissport vierhonderd van de achthonderd arbeidsplaatsen.

Een baan op Schiphol: een schoonmaker, grondstewardess, en een beveiliger over hun werk Beveiliger (54), naam bij redactie bekend: „Ik wil mijn verhaal alleen anoniem vertellen voor mijn eigen veiligheid en mijn werkplezier. Met veel plezier werk ik nu vier jaar in de beveiliging op Schiphol. Bij verschillende bedrijven. Maar sinds oktober zitten veel collega’s, en ik ook, behoorlijk in de knoop. „In het verleden hebben de bedrijven afgesproken: een bedrijf dat meer personeel nodig heeft, neemt mensen over van een bedrijf met minder werk. Zo gaan we er nooit in arbeidsvoorwaarden op achteruit, of vallen er ontslagen. „Maar vorig jaar oktober werd de uitslag van de nieuwe tender bekend. Ik moest met de meeste collega’s naar een ander bedrijf. En dat werkt met een andere cao. Daardoor gingen we er wel degelijk op achteruit. Dat zorgde voor veel onzekerheid en gepieker bij iedereen. En voor minder focus op de werkzaamheden. Dat is geen goede zaak. „Ook bij de corona-uitbraak in het voorjaar heeft Schiphol te lang gewacht met gepaste maatregelen, zoals mondkapjes en handschoenen. De concurrentiestrijd ging ook hier door. Een beveiliger met een mondkapje vond men niet gastvrij. Zo kwam het dat het ene bedrijf personeel verbood met beschermingsmaatregelen te werken – om zo een tender te winnen – en dat het andere die beslissing aan het personeel liet. Schiphol moet meer zijn verantwoordelijkheid nemen.”

Grondstewardess Zoubida Bouljhaf (44): „Sinds 1999 ben ik grondstewardess bij Swissport. Ik werk drie dagen in de week, van de check-in tot en met de gate. Vanaf dag één was de baan onzeker. „Er zijn simpelweg te veel afhandelaars op Schiphol. Ze draaien elkaar de nek om. Dat leidt tot niet al te hoge inkomens voor het grondpersoneel. Ik verdien 13,30 euro per uur. Da’s geen vet salaris na twintig jaar werken. „Tijdens de coronacrisis heb ik me eigenlijk nooit onveilig gevoeld. Maar het is wel veel rustiger geworden. Voorheen deden we de afhandeling van TUI. Twintig vluchten per dag. Dat zijn er nu nul. „De reorganisatie hier gebeurt in stapjes. In maart werkten er nog achthonderd man. Dat moeten er vierhonderd worden. Een klein deel heeft gebruikgemaakt van een vrijwillige vertrekregeling. Maar de rest wacht ontslag. Dat wordt de komende weken duidelijk. Ik maak me zelf geen zorgen. Ik werk drie dagen per week. Bij mij is weinig te halen. Maar het hangt als een zwaard boven ieders hoofd.”