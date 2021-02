Met je kind van vier op een roadtrip dwars door de woestijn

Natuurlijk waren er rotmomenten, precies het soort benarde situaties waarvoor anderen haar hadden gewaarschuwd. Mensen hadden hun twijfels geuit. Welke vrouw reist er nou met een vierjarig kind naar Afrika in een Mercedes-oldtimer, dwars door de woestijn?

Fotograaf Judith Quax (47) ging toch. Op 1 november 2014 laadde ze de auto vol, installeerde ze haar zoontje Noah en reed ze weg uit Amsterdam, richting Zuid-Europa. Een paar steden had ze in een notitieboekje gekrabbeld: Parijs, Marseille, Madrid. Daar konden ze bij familie en vrienden logeren. Vanaf het Spaanse Algeciras zouden ze met de boot naar Tanger, en dan… in Afrika wist ze eigenlijk niet precies wat ze zouden tegenkomen. Marokko kende ze nog niet, voor Mauritanië gold een negatief reisadvies. Maar ze zag zichzelf al rijden met haar zoon, helemaal tot aan Dakar, Senegal – het land dat Noah’s vader als jongeman verliet om in het Westen werk te zoeken. Ze trok er drie maanden voor uit.

Noah kende Senegal van eerdere bezoeken als een plek waar het vliegtuig landt en waar opa en oma wonen. Door de reis over land te maken zouden moeder en zoon de afstand van 5.700 kilometer werkelijk meemaken, met het veranderende landschap als decor.

Foto Judith Quax

Roodbruine aarde

Als meisje uit een katholiek gezin uit Noord-Holland kreeg Judith Quax haar eerste indrukken van Afrika dankzij twee ‘heerooms’ – ooms van haar moeder die in Ghana werkten en tijdens hun verlof in het huis van haar grootouders logeerden. Ze kreeg een houten pop cadeau, haar moeder kreeg slippers en maskers voor aan de muur. Er ontstond een verlangen. Hoe zou het daar zijn, in Afrika?

Op haar 25ste zocht ze een van haar ooms op en deed ze een maand vrijwilligerswerk bij het Voltameer in Ghana. Met een internationale groep hielden ze patrouilles om het aansteken van bosbranden te voorkomen. Afrika was precies zoals ze had gehoopt: de warmte, de roodbruine aarde, de overweldigende natuur. Ze voelde zich er thuis.

In 2009 ontmoette ze Noah’s vader in New York, waar ze stage liep bij fotoagentschap Magnum. Hun liefdesrelatie hield geen stand, maar ze bleven bevriend. Judith Quax voedt hun zoon Noah nu op in Amsterdam. Noah’s vader is ongedocumenteerd, en kan New York niet uit. Tot de coronacrisis werkte hij er als kok.

Bij de start van de Afrikareis was Noah vier, nog net niet leerplichtig. Maar het is een „dapper en nieuwsgierig kind”, vertelt Quax. „Ik bracht het als een avontuur, dat sprak hem aan. De auto was ook een plus, met z’n dakraam en gordijntjes en enorme lengte. We konden erin slapen, het werd ons huisje.” Bovendien eigende Noah zich een belangrijke taak toe: hij kon de weg wijzen. „Op een dag werd hij wakker en zei: ‘Ik heb gedroomd dat ik in Senegal ben geweest, dus ik weet de weg.’” Tijdens een tussenstop in een cafeetje tekende hij op een vel papier met lange pijlen hoe ze moesten rijden. In de auto gaf hij aanwijzingen, als hij niet rustig uit het raam keek.

Foto Judith Quax

Kudde kamelen

De eerste zes weken verliepen voorspoedig – tot en met de oversteek naar Afrika was Quax vol goede moed. Maar toen kwam het onherbergzame, rotsachtige landschap op de grens van Marokko en Mauritanië. De weg werd steeds slechter, ze raakten verdwaald. Door achter passerende vrachtwagens aan te rijden bereikten ze de douane, maar daar overnachten wilde Quax niet. In het pikkedonker reden ze verder, tot de vrachtwagen vóór hen opeens stopte. Een moment van pure paniek. „Het bleek om een overstekende kudde kamelen te gaan.” Tegen de tijd dat ze dan eindelijk op een hotelkamertje in het Mauritaanse Nouadhibou zaten, werd ze wel even wanhopig, en ook boos op zichzelf. Voor Noah hield ze zich in.

Maar daarna was het eigenlijk weer smooth sailing. Noah’s aanwezigheid beschermde haar. De Senegalezen die ze tegenkwamen – veelal mannen, ver van huis en van hun eigen gezinnen – vonden een bezoek aan Noah’s grootouders in Dakar een prijzenswaardige reisbestemming en ontvingen het jongetje als een prins. Met Noah hadden ze weer even een zoon om over te vaderen en om mee te voetballen.

Tegen het einde van de rit werd Noah moe van het reizen en begon hij zijn beste vriendje in Amsterdam te missen. In Senegal bleven ze uiteindelijk maar een week – de familie had hen liever langer in de buurt gehouden, maar het was tijd om terug te gaan. De auto werd volgens plan verkocht, van de opbrengst namen ze het vliegtuig. Op 6 januari 2015 landden ze weer in Amsterdam.

Een plek om naar te verlangen, niet om alleen maar uit weg te willen

Zandvlakten en autowegen

Het duurde nog jaren voordat Judith Quax een goede vorm had gevonden voor de honderden uren aan videobeelden die ze onderweg had geschoten. Nu ligt er een prachtig, door ontwerper René Put vormgegeven boek, met een linnen omslag en binnenin een dromerige, niet-chronologische selectie van bewerkte videostills. Zandvlakten en autowegen, hotelbedden en vriendelijke nieuwe gezichten. Noah is het kleine middelpunt, zijn blauwe spijkerbroek in fel contrast met de goudgele waas die over het land lijkt te hangen. Auteurs Christine Otten en Vamba Sherif leverden tekstbijdragen.

Noah is inmiddels elf. Zijn moeder vindt hem „ongelooflijk gegroeid” sinds de reis. Op school heeft hij er een spreekbeurt over gehouden, en hij bemoeide zich actief met de samenstelling van het boek. Ze hoopt dat ze hem, zo jong als hij was, een blijvende indruk heeft kunnen geven van Afrika. Een continent van kracht en rijkdom, van gastvrijheid en een „fluïde” levenshouding, waar het strak georganiseerde Westen nog iets van zou kunnen leren. Een plek om naar te verlangen, niet om alleen maar uit weg te willen.

Judith Quax, Touki. Voyage à Dakar. €40,- plus €5,- verzendkosten, te bestellen via judithquax.com. De tentoonstelling ‘Refresh Amsterdam’, met onder meer een aan Judith Quax’ reis gewijde multimedia-installatie, is, als de coronamaatregelen weer versoepeld worden, in elk geval tot 28 maart te zien in het Amsterdam Museum.